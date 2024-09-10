Ночные прогулки и экскурсии Бодрума

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Бодруме, цены от €63, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
На машине
скидка
10%
6 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в Бодрум: быстро, удобно и безопасно
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Бодрума в ваш отель. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит по фиксированной цене
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
7063 за всё до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в Бодрум
На машине
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Бодрум
Организуем трансфер из аэропорта в Бодрум. Встреча с табличкой, помощь с багажом, современный минивэн Мерседес Вито. Вежливость и пунктуальность гарантированы
Начало: В аэропорту
Сегодня в 07:30
Завтра в 01:30
90 за всё до 6 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
На машине
скидка
4%
1 час
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Бодрума или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
7067 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Венера
    10 сентября 2024
    Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
    Встретили в аэропорту на выходе с табличкой. Довезли до места. В салоне была бутылочка с водой на каждого. Качественно, пунктуально. Спасибо)
  • М
    Мария
    8 сентября 2024
    Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
    Отличный сервис! Заказали трансфер в аэропорт из отеля. Организатор быстро отвечал на вопросы в переписке. Водитель прибыл вовремя, был любезен, в холодильнике были бутылочки воды. Автомобиль чистый, исправный. Рекомендую данную услугу!
  • С
    Светлана
    5 сентября 2024
    Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
    Трансфер на высоком уровне! Встретили и доставили на комфортном автомобиле до отеля! Спасибо!
  • О
    Ольга
    12 июля 2024
    Трансфер из аэропорта в Бодрум
    Отличный трансфер. Водители всегда пунктуальны, машины комфортные. Изначально мой муж и я должны были встретить мою маму в аэропорту, чтобы
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    поехать в отель. Однако моя мама пропустила свой стыковочный рейс из-за задержки. Мне удалось купить ей билет в соседний город, и с помощью Светланы она добралась до нашего отеля (3-часовая поездка), что спасло наш отдых. Они быстро отвечают на запросы и обеспечивают отличное общение. Разумеется, мы не раздумывая забронировали трансфер на обратный путь. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Ночные»

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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в сентябре 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 90 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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