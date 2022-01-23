Что обещает дайвинг в Бодруме

Вы понаблюдаете за подводной флорой и фауной, наяву увидите морских существ, которых раньше встречали только на картинках.

От вашего отеля на комфортабельном транспорте мы отправимся в порт, где пересядем на борт лодки и отправимся в плаванье.

С нами безопасно

С вами рядом будет находится инструктор по дайвингу. В нашей команде работают только профессионалы, любящие свое дело и готовые в любую минуту прийти на помощь туристу. Они проведут для вас подробный инструктаж, расскажут о процессе погружения, снаряжении и способах общения под водой с помощью языка жестов.

Мы предоставляем специальные водолазные костюмы, ласты, маску, кислородный баллон и грузовой пояс. Регулярно проверяем чистоту и безопасность оборудования.

Детали программы

Наше первое погружение продлится до полудня. Однако, если вы не хотите нырять, вы можете остаться в лодке, любоваться морской гладью и наслаждаться плаванием. Во время погружения мы точно проголодаемся и вернемся на лодку, чтобы пообедать. Наши опытные повара приготовят для вас вкусные и сытные блюда. После трапезы мы отдохнем и снова погрузимся под воду.

Противопоказания к занятию дайвингом: возраст меньше 14 лет, астма, заболевания сердца, головокружения.

Важно знать

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами, чтобы узнать точное время.

Пожалуйста, возьмите с собой: полотенце, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки.

занятия дайвингом в Турции разрешены для детей старше 14 лет,

для новичков период погружения может быть короче 40 минут,

место для дайвинга может быть изменено без предварительного уведомления,

опыт погружения не нужен.

Если вы не хотите нырять, вы можете посетить наш платный тур без погружения. Вы можете загорать, плавать и заниматься сноркелингом.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер от/до отеля,

два погружения,

обед,

страховка,

инструктаж,

печенье, чай и кофе,

снаряжение для дайвинга.

Туристы оплачивают самостоятельно: