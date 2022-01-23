Дайвинг в Бодруме

Приглашаем вас на подводную прогулку по бухтам Бодрума

В группе
до 45 чел.
Приглашаем вас на подводную прогулку по бухтам Бодрума.

В сопровождении опытных инструкторов вы погрузитесь на глубину до 5 метров, увидите красочные косяки рыб, разноцветные кораллы, причудливые ракушки, морские звезды и многое другое.
Дайвинг в Бодруме
Дайвинг в Бодруме
Дайвинг в Бодруме
Дайвинг в Бодруме
Дайвинг в Бодруме
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что обещает дайвинг в Бодруме

Вы понаблюдаете за подводной флорой и фауной, наяву увидите морских существ, которых раньше встречали только на картинках.
От вашего отеля на комфортабельном транспорте мы отправимся в порт, где пересядем на борт лодки и отправимся в плаванье.

С нами безопасно

С вами рядом будет находится инструктор по дайвингу. В нашей команде работают только профессионалы, любящие свое дело и готовые в любую минуту прийти на помощь туристу. Они проведут для вас подробный инструктаж, расскажут о процессе погружения, снаряжении и способах общения под водой с помощью языка жестов.
Мы предоставляем специальные водолазные костюмы, ласты, маску, кислородный баллон и грузовой пояс. Регулярно проверяем чистоту и безопасность оборудования.

Детали программы

Наше первое погружение продлится до полудня. Однако, если вы не хотите нырять, вы можете остаться в лодке, любоваться морской гладью и наслаждаться плаванием. Во время погружения мы точно проголодаемся и вернемся на лодку, чтобы пообедать. Наши опытные повара приготовят для вас вкусные и сытные блюда. После трапезы мы отдохнем и снова погрузимся под воду.
Противопоказания к занятию дайвингом: возраст меньше 14 лет, астма, заболевания сердца, головокружения.

Важно знать

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами, чтобы узнать точное время.
Пожалуйста, возьмите с собой: полотенце, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки.
  • занятия дайвингом в Турции разрешены для детей старше 14 лет,
  • для новичков период погружения может быть короче 40 минут,
  • место для дайвинга может быть изменено без предварительного уведомления,
  • опыт погружения не нужен.
  • Если вы не хотите нырять, вы можете посетить наш платный тур без погружения. Вы можете загорать, плавать и заниматься сноркелингом.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер от/до отеля,
  • два погружения,
  • обед,
  • страховка,
  • инструктаж,
  • печенье, чай и кофе,
  • снаряжение для дайвинга.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • напитки,
  • фото и видео.

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер от/до отеля
  • два погружения
  • обед
  • страховка
  • инструктаж
  • печенье, чай и кофе
  • снаряжение для дайвинга.
Что не входит
  • напитки
  • фото и видео.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
  • Пожалуйста, возьмите с собой: полотенце, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки.
  • занятия дайвингом в Турции разрешены для детей старше 14 лет
  • для новичков период погружения может быть короче 40 минут
  • место для дайвинга может быть изменено без предварительного уведомления
  • опыт погружения не нужен.
  • Если вы не хотите нырять, вы можете посетить наш платный тур без погружения. Вы можете загорать, плавать и заниматься сноркелингом.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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