Прокатиться по окрестностям города и ощутить атмосферу эгейской глубинки
Откройте для себя другую сторону Бодрума во время захватывающего джип-сафари по живописным горным дорогам и традиционным деревням Эгейского побережья! Вас ждут панорамные виды, сосновые леса, скрытые бухты и атмосферные маршруты вдали от туристической суеты. Это идеальное сочетание активного отдыха, красивых пейзажей и ярких эмоций.
Описание экскурсии
После выезда из отелей вы отправитесь к старинной водной цистерне. Затем маршрут продолжится в деревне Чамлык — здесь вы сможете выпить традиционный турецкий чай, прогуляться по уютным улочкам и увидеть повседневную жизнь местных.
Во время остановки у Черепашьего озера понаблюдаете за пресноводными черепахами и насладитесь спокойной атмосферой природы. После обеда путешествие продолжится по бездорожью и горным дорогам.
Также в программе — посещение фабрики оливкового масла в Ялычифтлике, где можно познакомиться с местными традициями производства, и отдых в живописной бухте Барбарос с возможностью искупаться в кристально чистом море.
Примерный тайминг
8:15–9:00 — сбор гостей из отелей 9:30 — отправление от места встречи 10:00 — прибытие к водной цистерне 10:30 — остановка на чай в местном кафе в деревне Чамлык 11:30 — остановка у Черепашьего озера 12:15 — обед 14:00 — поездка по бездорожью и горным дорогам 14:15 — посещение фабрики оливкового масла в Ялычифтлике 14:45 — остановка для купания в бухте Барбарос 16:00 — возвращение в отели
Организационные детали
В стоимость входят: — трансфер из/в отель районы Гумбет, Битез, Ортакент, Бодрум, Ичмелер, Торба (с районов Тургутрейс, Кадыкалеси, Гюмюшлюк, Ялыкавак, Гюндоган, Гёлькёй, Гюверджинлик доплата составляет 10 евро с человека) — страховка на время поездки — обед (куриное соте, булгур, стручковая фасоль, макароны и салат)
Дополнительно оплачиваются: — все напитки в течение экскурсии — фото и видео
С вами будет водитель из нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Дети от 0 до 11 лет
€30
Стандартный
€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 268 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для читать дальшеуменьшить
тех, кто любит яркие эмоции.
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