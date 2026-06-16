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Джип-сафари в Бодруме

Прокатиться по окрестностям города и ощутить атмосферу эгейской глубинки
Откройте для себя другую сторону Бодрума во время захватывающего джип-сафари по живописным горным дорогам и традиционным деревням Эгейского побережья! Вас ждут панорамные виды, сосновые леса, скрытые бухты и атмосферные маршруты вдали от туристической суеты. Это идеальное сочетание активного отдыха, красивых пейзажей и ярких эмоций.
Джип-сафари в Бодруме
Джип-сафари в Бодруме
Джип-сафари в Бодруме

Описание экскурсии

После выезда из отелей вы отправитесь к старинной водной цистерне. Затем маршрут продолжится в деревне Чамлык — здесь вы сможете выпить традиционный турецкий чай, прогуляться по уютным улочкам и увидеть повседневную жизнь местных.

Во время остановки у Черепашьего озера понаблюдаете за пресноводными черепахами и насладитесь спокойной атмосферой природы. После обеда путешествие продолжится по бездорожью и горным дорогам.

Также в программе — посещение фабрики оливкового масла в Ялычифтлике, где можно познакомиться с местными традициями производства, и отдых в живописной бухте Барбарос с возможностью искупаться в кристально чистом море.

Примерный тайминг

8:15–9:00 — сбор гостей из отелей
9:30 — отправление от места встречи
10:00 — прибытие к водной цистерне
10:30 — остановка на чай в местном кафе в деревне Чамлык
11:30 — остановка у Черепашьего озера
12:15 — обед
14:00 — поездка по бездорожью и горным дорогам
14:15 — посещение фабрики оливкового масла в Ялычифтлике
14:45 — остановка для купания в бухте Барбарос
16:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • В стоимость входят:
    — трансфер из/в отель районы Гумбет, Битез, Ортакент, Бодрум, Ичмелер, Торба
    (с районов Тургутрейс, Кадыкалеси, Гюмюшлюк, Ялыкавак, Гюндоган, Гёлькёй, Гюверджинлик доплата составляет 10 евро с человека)
    — страховка на время поездки
    — обед (куриное соте, булгур, стручковая фасоль, макароны и салат)
  • Дополнительно оплачиваются:
    — все напитки в течение экскурсии
    — фото и видео
  • С вами будет водитель из нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети от 0 до 11 лет€30
Стандартный€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 268 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
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тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

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