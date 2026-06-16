Откройте для себя другую сторону Бодрума во время захватывающего джип-сафари по живописным горным дорогам и традиционным деревням Эгейского побережья! Вас ждут панорамные виды, сосновые леса, скрытые бухты и атмосферные маршруты вдали от туристической суеты. Это идеальное сочетание активного отдыха, красивых пейзажей и ярких эмоций.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

После выезда из отелей вы отправитесь к старинной водной цистерне. Затем маршрут продолжится в деревне Чамлык — здесь вы сможете выпить традиционный турецкий чай, прогуляться по уютным улочкам и увидеть повседневную жизнь местных.

Во время остановки у Черепашьего озера понаблюдаете за пресноводными черепахами и насладитесь спокойной атмосферой природы. После обеда путешествие продолжится по бездорожью и горным дорогам.

Также в программе — посещение фабрики оливкового масла в Ялычифтлике, где можно познакомиться с местными традициями производства, и отдых в живописной бухте Барбарос с возможностью искупаться в кристально чистом море.

Примерный тайминг

8:15–9:00 — сбор гостей из отелей

9:30 — отправление от места встречи

10:00 — прибытие к водной цистерне

10:30 — остановка на чай в местном кафе в деревне Чамлык

11:30 — остановка у Черепашьего озера

12:15 — обед

14:00 — поездка по бездорожью и горным дорогам

14:15 — посещение фабрики оливкового масла в Ялычифтлике

14:45 — остановка для купания в бухте Барбарос

16:00 — возвращение в отели

Организационные детали