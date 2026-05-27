Из Бодрума на родину Гиппократа и медицины - остров Кос

Пересечь Эгейское море на пароме и целый день провести в Греции
Здесь зародились основы врачевания и сохранилась лечебница, где первыми следовали заветам Гиппократа.

Лабиринты улиц ведут меж римских колонн, османских минаретов, уютных таверн, а над гаванью высится замок рыцарей-иоаннитов.

Вы изучите остров в своём темпе: осмотрите интересующие памятники, порадуете себя греческой кухней и сувенирами или просто отдохнёте на пляже.
Описание экскурсии

Что вас ожидает

Трансфер в порт Бодрума и обратно — время зависит от расположения вашего отеля, количества участников, ситуации на дороге.
Регистрация билетов и прохождение паспортного контроля — ~60 мин в каждой стране.
Переход по морю на скоростном пароме — ~20 мин в одну сторону.
Свободное время на Косе — ~8 часов.

На острове стоит:

  • осмотреть достопримечательности — лечебницу Асклепион, рыцарскую крепость Нерация, Старый город с античными руинами и османскими мечетями.
  • заняться шопингом — подобрать козий сыр, вино, керамику, кожу, натуральную косметику, оливковое масло, варенье из помидоров.
  • пообедать в греческой таверне или отдохнуть на эгейском побережье.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на микроавтобусе (если выбран соответствующий тариф), билеты на паром в обе стороны.
  • Дополнительно оплачиваются: портовый сбор — €20, билет в Асклепион — €4 (опционально), питание.
  • Это поездка без гида. Сопровождение на борту — на английском языке.

Важно

  • Возьмите загранпаспорт (срок действия — не менее 3 месяцев на дату круиза) с актуальной шенгенской визой.
  • Заранее проверьте документы и следите за временем рейса — при нарушении или опоздании вернуть деньги не получится.
  • Разрешение на въезд даёт пограничный контроль, мы не несём ответственности за отказ.
  • Расписание паромов может меняться из-за погоды или ограничения властей.
  • Если круиз перенесён или отменён оператором, мы предложим другую дату или вернём средства.
  • Пожалуйста, прибудьте в порт Коса не менее чем за час до отправления.
  • В поездку нельзя взять домашнего питомца.

ежедневно в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет с трансфером (7+)€40
Детский билет с трансфером (3-6 лет)€30
Детский билет с трансфером (до 2 лет)€20
Взрослый билет без трансфера (7+)€25
Детский билет без трансфера (3-6лет)€20
Детский билет без трансфера (до 2 лет)€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

