Ещё до рассвета вы отправитесь в путь, а потом подниметесь над белоснежными склонами Памуккале, когда солнце только касается травертинов. После полёта будет время пройтись по террасам и увидеть следы жизни Иераполиса.
Описание экскурсии
- По прибытии вас встретит команда пилотов. Перед полётом вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и понаблюдаете, как готовят и наполняют воздушные шары
- Вы подниметесь в небо незадолго до восхода солнца. С высоты откроются виды на белые травертиновые террасы Памуккале и древний Иераполис. Пейзаж будет посетепенно меняться вместе со освещением
- После приземления вы получите сертификат о полёте. Затем будет свободное время, чтобы осмотреть Памуккале: пройтись по слоистым склонам, увидеть руины Иераполиса и, при желании, искупаться в античном бассейне Клеопатры
Ориентировочный тайминг
Продолжительность переездов — около 8–9 ч
Полёт на шаре — 50 мин
Организационные детали
- Поездка не подойдёт детям младше 6 лет, беременным женщинам, людям с ограниченной подвижностью, а также тем, кто боится высоты
- Обед в ресторане входит в стоимость. Дополнительно оплачиваются входной билет в бассейн Клеопатры (€12–15), фото- и видеосъёмка
- Полёт на воздушном шаре зависит от погодных условий. Если его отменят заранее по решению органов гражданской авиации, вам вернут полную стоимость. Если отмена произойдёт в день поездки из-за погоды, тур в Памуккале всё равно состоится: в этом случае вам вернут стоимость полёта, а стоимость наземной части тура удержат
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|В Памуккале в небольшой группе с наблюдением на шоу шаров
|€69
|В Памуккале в небольшой группе с полетом на воздушном шаре
|€259
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 00:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
