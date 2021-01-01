Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Дайвинг из Анталии

Дайвинг из Анталии, который является одним из самых красивых занятий в Анталии, рекомендуется всем, кто путешествует в Турцию, не имеет проблем со здоровьем и любит море.

Вы можете получить свой первый опыт дайвинга в Анталии. Дайвинг из Анталии в голубых водах Анталии как привилегия станет самым незабываемым событием в вашем отпуске. Море Анталии идеально подходит для тех, кто хочет нырять впервые. В голубых водах Анталии нет опасных существ, представляющих опасность для новичков.

Средиземное море с его бирюзовыми водами скрывает свое природное богатство, и вы никогда не увидите эту красоту, если не зарегистрируетесь для участия в нашей дайв-программе из Анталии. Поэтому будьте готовы исследовать море, в котором вы плаваете, и восхищаться им.

Особенно, если у вас смелый дух и вы хотите попробовать что-то новое, чтобы разнообразить свои воспоминания и впечатления в Анталии, вам определенно стоит дать шанс на дневную программу Дайвинг из Анталии; вы никогда не пожалеете об этом.

Прочитав приведенные ниже абзацы, вы узнаете интересные подробности этого занятия.

Подготовка к дайвингу из Анталии

Прежде чем начать заниматься дайвингом в Анталии, вы должны убедиться, что полностью готовы к этому.

Например, вам следует иметь при себе купальник, солнцезащитные очки и полотенце.

Не забудьте также взять с собой солнцезащитный крем и головной убор, чтобы защитить себя от солнечных лучей.

Наконец, вы можете взять с собой собственную камеру, чтобы запечатлеть подводные моменты.

Хорошее начало

Чтобы начать нашу программу Дайвинг из Анталии, мы заберем вас из вашего отеля в Анталиина нашем комфортабельном и современном автомобиле, и нас ждет очень приятное путешествие в порт Кемера.

Наше путешествие займет примерно час в зависимости от того, где вы остановились, и закончится, когда мы прибудем в порт.

Встреча с инструкторами

В порт Кемера вы увидите лодку, на которой будет проходить программа подводного плавания в Кемере, а после посещения нашей палубы вы сможете увидеть снаряжение и встретиться с нашими профессиональными инструкторами по дайвингу.

Наши высокопрофессиональные и дружелюбные инструкторы предоставят вам подробную информацию о процессе, снаряжении и способах общения под водой с помощью языка жестов.

Что бы вы ни думали, вы можете без сомнений задавать вопросы нашей команде на этом этапе обучения.

Отдых на лодке

Добавим в заключение: если вы передумаете о дайвинге, если вам меньше 14 лет или вы предпочитаете загорать, а не заниматься подводным плаванием, вы можете остаться на нашей лодке, полежать на шезлонгах и выпить в баре лодки. .

Кроме того, в оборудование нашей лодки входят туалеты и душевые, чтобы вы чувствовали себя комфортно даже посреди моря.

Первое погружение

Дайвинг из Анталии начинается после того, как вы прибудете в первую точку погружения. Мы бросаем якорь и готовимся.

После этого момента вы погрузитесь в соответствии с инструкциями, которые вы прослушали, и как только вы погрузитесь, вы окажетесь в бирюзово-голубых прозрачных водах Средиземного моря. В этом раю вас встретят разнообразные морские существа и растения, которые позволят прикоснуться к ним и полюбоваться ими.

Наслаждайтесь этим уникальным опытом в течение 20 минут и будьте готовы быть очарованы.

Обедать

Вы вернетесь на нашу лодку, чтобы вкусно пообедать. Когда вы наполните свою энергию едой и напитками, вы будете готовы ко второй части приключения!

Второе погружение

Мы отправимся ко второй точке погружения. Вы разнообразите свой Дайвинг из Анталии двумя разными точками погружения.

Когда мы дойдем до места для дайвинга, вы снова будете следовать инструкциям и погрузитесь в чистые, темно-синие и пресные воды Средиземного моря.

Вам также понравится вторая часть дайвинга, наблюдая за удивительными подводными существами и купаясь в них. Фактически, на этот раз вам понравится еще больше, поскольку вы увидите, что больше не о чем беспокоиться.

Услуги профессионального фотографа

Во время Дайвинг из Анталии наш профессиональный фотограф сделает замечательные фотографии для наших гостей.

Если вы хотите получить эти отличные снимки, вы можете купить их все, когда лодка вернется в порт. На наш взгляд, вы даже должны его получить: это будет доказательством этого удивительного опыта!

После этого уникального опыта мы заберем вас из порта на нашем полностью оборудованном автомобиле и отвезем в отель.

Если вам понравилась наша программа тура Дайвинг из Анталии, вы можете зарегистрироваться в нашей программе онлайн, или взглянуть на другие ежедневные туры и программы в Анталии, которые мы организуем. Достаточно связаться с нами, чтобы получить информацию по каждому вопросу.

Подготовьтесь заранее

Место и время встречи

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи – McDonalds рядом с древними воротами Адриана.

Важная информация

Если вы не хотите нырять, вы можете посетить наш (платный) тур в качестве компаньона. Вы можете загорать, плавать и заниматься сноркелингом.

Дети младше 14 лет не могут нырять в Турции.

Дайвинг проводится не на каждом углу моря, а только в некоторых идеальных местах и в местах, разрешенных властями.

Место для дайвинга может быть изменено без предварительного уведомления.

Для некоторых новичков период может быть короче 40 минут.

Опыт дайвинга не нужен.

Пожалуйста, возьмите с собой; полотенце, дополнительная одежда, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки.

Для получения дополнительной информации о дайвинге по программе тура в Анталии, пожалуйста, посетите наш блог.