Что обещает дайвинг в Фетхие
Вы понаблюдаете за подводной флорой и фауной, наяву увидите морских существ, которых раньше встречали только на картинках.
От вашего отеля на комфортабельном транспорте мы отправимся в порт, где пересядем на борт лодки и отправимся в плаванье.
С нами безопасно
С вами рядом будет находится инструктор по дайвингу. В нашей команде работают только профессионалы, любящие свое дело и готовые в любую минуту прийти на помощь туристу. Они проведут для вас подробный инструктаж, расскажут о процессе погружения, снаряжении и способах общения под водой с помощью языка жестов.
Мы предоставляем специальные водолазные костюмы, ласты, маску, кислородный баллон и грузовой пояс. Регулярно проверяем чистоту и безопасность оборудования.
Детали программы
Наше первое погружение продлится до полудня. Однако, если вы не хотите нырять, вы можете остаться в лодке, любоваться морской гладью и наслаждаться плаванием. Далее мы вернемся на лодку, пообедаем и отдохнем и снова погрузимся под воду.
Противопоказания к занятию дайвингом: возраст меньше 14 лет, астма, заболевания сердца, головокружения.
Важно знать
Пожалуйста, возьмите с собой: полотенце, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки.
- занятия дайвингом в Турции разрешены для детей старше 14 лет,
- для новичков период погружения может быть короче 40 минут,
- место для дайвинга может быть изменено без предварительного уведомления,
- опыт погружения не нужен.
- Если вы не хотите нырять, вы можете посетить наш платный тур без погружения. Вы можете загорать, плавать и заниматься сноркелингом.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер от/до отеля,
- использование снаряжения для дайвинга,
- профессиональный инструктаж по дайвингу,
- 2 погружения в сопровождении инструктора,
- обед на лодке.
Туристы оплачивают самостоятельно: