Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Дайвинг из Белека

Дайвинг из Белека, который является одним из самых красивых занятий в Белеке, рекомендуется всем, кто путешествует в Турцию, не имеет проблем со здоровьем и любит море.

Вы можете получить свой первый опыт дайвинга в Анталии. Дайвинг из Белека в голубых водах Анталии как привилегия станет самым незабываемым событием в вашем отпуске. Море Анталии идеально подходит для тех, кто хочет нырять впервые. В голубых водах Анталии нет опасных существ, представляющих опасность для новичков.

Если у вас смелый дух и вы хотите попробовать что-то новое, чтобы разнообразить свои воспоминания и впечатления в Белеке, вам определенно стоит дать шанс на дневную программу Дайвинг из Белека; вы никогда не пожалеете об этом.

Подготовка к дайвингу из Белека

Прежде чем начать подводное плавание с аквалангом, вы должны убедиться, что полностью готовы к этому.

при себе купальник, солнцезащитные очки и полотенце.

солнцезащитный крем и головной убор, чтобы защитить себя от солнечных лучей.

вы можете взять с собой собственную камеру, чтобы запечатлеть подводные моменты.

Хорошее начало

Чтобы начать нашу программу дайвинга, мы заберем вас из вашего отеля в Белеке на нашем комфортабельном и современном автомобиле, и нас ждет очень приятное путешествие в порт Кемера. Наше путешествие займет примерно 1–1, 30 часа в зависимости от того, где вы остановились, и закончится, когда мы прибудем в порт.

Встреча с инструкторами

В гавани Кемера вы увидите лодку, на которой будет проходить программа подводного плавания в Кемере, а после посещения нашей палубы вы сможете увидеть снаряжение и встретиться с нашими профессиональными инструкторами по дайвингу. Наши высокопрофессиональные и дружелюбные инструкторы предоставят вам подробную информацию о процессе, снаряжении и способах общения под водой с помощью языка жестов.

Отдых на лодке

Если вы передумаете о дайвинге, если вам меньше 14 лет или вы предпочитаете загорать, а не заниматься подводным плаванием, вы можете остаться на нашей лодке, полежать на шезлонгах и выпить в баре лодки. Кроме того, в оборудование нашей лодки входят туалеты и душевые, чтобы вы чувствовали себя комфортно даже посреди моря.

Первое погружение

Дайвинг-тур из Белека начинается после того, как вы прибудете в первую точку погружения. Мы бросаем якорь и готовимся.

После этого момента вы погрузитесь в соответствии с инструкциями, которые вы прослушали, и как только вы погрузитесь, вы окажетесь в бирюзово-голубых прозрачных водах Средиземного моря. В этом раю вас встретят разнообразные морские существа и растения, которые позволят прикоснуться к ним и полюбоваться ими. Наслаждайтесь этим уникальным опытом в течение 20 минут и будьте готовы быть очарованы.

Обед

Вы вернетесь на нашу лодку, вкусно пообедать. Когда вы наполните свою энергию едой и напитками, вы будете готовы ко второй части приключения!

Второе погружение

Мы отправимся ко второй точке погружения. Вы разнообразите свой дайвинг в Белеке двумя разными точками погружения. Когда мы дойдем до места для дайвинга, вы снова будете следовать инструкциям и погрузитесь в чистые, темно-синие и пресные воды Средиземного моря. Вам также понравится вторая часть дайвинга, наблюдая за удивительными подводными существами и купаясь в них. Фактически, на этот раз вам понравится еще больше, поскольку вы увидите, что больше не о чем беспокоиться.

Возвращение

После этого уникального опыта мы заберем вас из порта на нашем полностью оборудованном автомобиле и отвезем в отель.