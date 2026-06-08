Приготовьтесь к насыщенной программе! Эта экскурсия сочетает в себе историческую часть — вы увидите скальные гробницы ликийских королей, релаксацию — посетите лечебно-оздоровительный комплекс, а также отдых на пляже незабываемой красоты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Грязевые источники. Это уникальное место славится своими термальными бассейнами, грязь из которых считается омолаживающей и оказывает терапевтическое действие.

Круиз по реке Дальян. Вы проплывёте через лабиринт высоких тростников и спокойных вод и сможете понаблюдать за нетронутой красотой природных ландшафтов.

Древние ликийские скальные гробницы. Высеченные в скалах над рекой, эти гробницы датируются 4 веком до н. э.

Пляж Изтузу (Черепаший пляж). Это чудо природы протянулось на 7 км между Средиземным морем и пресноводным озером. Здесь откладывают яйца черепахи Caretta Caretta, занесённые в Красную книгу.

Ориентировочный тайминг

8:30 — выезд из отелей Фетхие

10:15 — санитарная остановка (15 минут)

11:00 — прибытие в Дальян, посадка на корабль

11:30 — грязевые источники

13:00 — обед

13:45 — гробницы ликийских королей

14:30 — пляж Изтузу

16:30 — выезд с пляжа в Дальян

19:30 — прибытие в Фетхие

Организационные детали