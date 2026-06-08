Приготовьтесь к насыщенной программе! Эта экскурсия сочетает в себе историческую часть — вы увидите скальные гробницы ликийских королей, релаксацию — посетите лечебно-оздоровительный комплекс, а также отдых на пляже незабываемой красоты.
Описание экскурсии
Грязевые источники. Это уникальное место славится своими термальными бассейнами, грязь из которых считается омолаживающей и оказывает терапевтическое действие.
Круиз по реке Дальян. Вы проплывёте через лабиринт высоких тростников и спокойных вод и сможете понаблюдать за нетронутой красотой природных ландшафтов.
Древние ликийские скальные гробницы. Высеченные в скалах над рекой, эти гробницы датируются 4 веком до н. э.
Пляж Изтузу (Черепаший пляж). Это чудо природы протянулось на 7 км между Средиземным морем и пресноводным озером. Здесь откладывают яйца черепахи Caretta Caretta, занесённые в Красную книгу.
Ориентировочный тайминг
- 8:30 — выезд из отелей Фетхие
- 10:15 — санитарная остановка (15 минут)
- 11:00 — прибытие в Дальян, посадка на корабль
- 11:30 — грязевые источники
- 13:00 — обед
- 13:45 — гробницы ликийских королей
- 14:30 — пляж Изтузу
- 16:30 — выезд с пляжа в Дальян
- 19:30 — прибытие в Фетхие
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе
- К сожалению, программа не подходит для людей с ограниченными возможностями
- Стандартный обед (котлеты, рис, салат) включён в стоимость. Рыбу и напитки можно заказать отдельно
- Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства
в понедельник, среду и субботу в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 639 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
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