Сокровища бухты Олюдениз: морская прогулка из Фетхие (всё включено)

Искупаться в бирюзовых водах, заглянуть в Голубую пещеру и посетить остров Святого Николая
Приглашаем вас в мини-круиз в окрестностях Олюдениза.

Здесь живут более 100 видов бабочек, из-под земли бьют ледяные ключи, а по пляжу разгуливают верблюды.

Наша яхта пройдёт по необычным локациям и укромным местам, где приятно поплавать у отвесных скал, понежиться на песке и отдохнуть вдали от толп отдыхающих.
Описание экскурсии

10:30 — выезд из отеля к пляжу Олюдениз и посадка на корабль

Долина бабочек. Вы окажетесь в укромной бухте с отвесными скалами, где живут более 100 видов этих удивительных насекомых.

Голубая пещера. Полюбуетесь бирюзовой водой и заглянете в таинственный проход в горе.

Холодные источники. Из-под земли здесь бьют ледяные потоки. Желающие освежатся в воде, которая сохраняет прохладу даже в жару.

Остров Святого Николая. Вы искупаетесь и отдохнёте на берегу в тени пальм.

Верблюжий пляж. Затем понежитесь на песке, где прямо мимо вас будут важно прогуливаться двугорбые животные.

18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Прогулка на двухпалубной яхте с удобствами, обед и трансфер из/в отель входят в стоимость
  • Дополнительные расходы: билет на остров Святого Николая — 160 лир за чел. Стоимость одинаковая для иностранных гостей и граждан Турции. Граждане Турции при наличии музейной карты (Müze Kart) могут посетить остров бесплатно
  • Прогулка проходит без гида

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€70
Дети до 3 летБесплатно
Дети от 4 до 7€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

