Приглашаем вас в мини-круиз в окрестностях Олюдениза.
Здесь живут более 100 видов бабочек, из-под земли бьют ледяные ключи, а по пляжу разгуливают верблюды.
Наша яхта пройдёт по необычным локациям и укромным местам, где приятно поплавать у отвесных скал, понежиться на песке и отдохнуть вдали от толп отдыхающих.
Описание экскурсии
10:30 — выезд из отеля к пляжу Олюдениз и посадка на корабль
Долина бабочек. Вы окажетесь в укромной бухте с отвесными скалами, где живут более 100 видов этих удивительных насекомых.
Голубая пещера. Полюбуетесь бирюзовой водой и заглянете в таинственный проход в горе.
Холодные источники. Из-под земли здесь бьют ледяные потоки. Желающие освежатся в воде, которая сохраняет прохладу даже в жару.
Остров Святого Николая. Вы искупаетесь и отдохнёте на берегу в тени пальм.
Верблюжий пляж. Затем понежитесь на песке, где прямо мимо вас будут важно прогуливаться двугорбые животные.
18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Прогулка на двухпалубной яхте с удобствами, обед и трансфер из/в отель входят в стоимость
- Дополнительные расходы: билет на остров Святого Николая — 160 лир за чел. Стоимость одинаковая для иностранных гостей и граждан Турции. Граждане Турции при наличии музейной карты (Müze Kart) могут посетить остров бесплатно
- Прогулка проходит без гида
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€70
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Дети от 4 до 7
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
