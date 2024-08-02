1 час
Групповая
до 28 чел.
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«В 3:30-4:00 утра (зимой и осенью — в 5:30-6:30) мы заберем вас из отеля»
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
6 авг в 04:00
€215 за человека
1 час
Групповая
до 28 чел.
Воздушное приключение в Каппадокии: полёт над долинами Соганлы и Чат
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полёта на воздушном шаре над долинами Соганлы и Чат. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«В 03:30–04:00 утра (зимой и осенью — в 05:30–06:30) мы заберём вас из отеля»
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
6 авг в 04:00
€210 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
«В летний сезон вы увидите её в оранжевых оттенках, зимой — в пастельных тонах под снегом»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от €234 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей2 августа 2024👍
- AArtem20 июля 2024Организация на высшем уровне, особое спасибо гидам Татьяне и Елене, можно смело оплачивать экскурсию, все в лучшем виде!
- ААлександр18 июля 2024Спасибо огромное. Нам очень понравилось!
- ААлла15 июля 2024Хотим выразить свою благодарность Мурату - нашему экскурсоводу! Экскурсия была очень интересная. Благодаря ему мы смогли увидеть самые знаковые места Каппадокии, а также несколько неожиданно интересных незабываемых мест, ранее нами не планируемых.
- ЕЕлена12 июля 2024Экскурсия очень понравилась! Было комфортно и интересно, Мурат отлично говорит на русском языке и очень много всего знает о Каппадокии,
- ВВиктория24 мая 2024Очень понравилась пешая прогулка. Идеальный маршрут для треккинга, удивительно, что на тропах совсем нет людей. Красивые виды, древние церкви с
- ИИрина28 апреля 2024Мы прилетели в Каппадокию, чтобы полетать на воздушном шаре. Спасибо, Татьяна, что наша мечта исполнилась)! Быстро, точно по времени. отличная организация. Кстати,
- ММарат8 января 2024было круто, спасибо за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Зимние»
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