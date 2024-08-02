Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Каппадокии, цены от €210. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Полёт мечты над Каппадокией
На машине
На воздушном шаре
415 отзывов
1 час
Групповая
до 28 чел.
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«В 3:30-4:00 утра (зимой и осенью — в 5:30-6:30) мы заберем вас из отеля»
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
6 авг в 04:00
215 за человека
Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
На воздушном шаре
22 отзыва
1 час
Групповая
до 28 чел.
Воздушное приключение в Каппадокии: полёт над долинами Соганлы и Чат
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полёта на воздушном шаре над долинами Соганлы и Чат. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«В 03:30–04:00 утра (зимой и осенью — в 05:30–06:30) мы заберём вас из отеля»
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
6 авг в 04:00
210 за человека
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая
8 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
«В летний сезон вы увидите её в оранжевых оттенках, зимой — в пастельных тонах под снегом»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от 234 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    2 августа 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    👍
  • A
    Artem
    20 июля 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Организация на высшем уровне, особое спасибо гидам Татьяне и Елене, можно смело оплачивать экскурсию, все в лучшем виде!
  • А
    Александр
    18 июля 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Спасибо огромное. Нам очень понравилось!
    Спасибо огромное. Нам очень понравилось!Спасибо огромное. Нам очень понравилось!Спасибо огромное. Нам очень понравилось!Спасибо огромное. Нам очень понравилось!
  • А
    Алла
    15 июля 2024
    Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
    Хотим выразить свою благодарность Мурату - нашему экскурсоводу! Экскурсия была очень интересная. Благодаря ему мы смогли увидеть самые знаковые места Каппадокии, а также несколько неожиданно интересных незабываемых мест, ранее нами не планируемых.
  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
    Экскурсия очень понравилась! Было комфортно и интересно, Мурат отлично говорит на русском языке и очень много всего знает о Каппадокии,
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    советую брать экскурсию именно с ним! Особенно ценно то, что Мурат не просто делает свою работу, а горит ей старается провести экскурсию исходя из ваших желаний и предыдущего опыта, чтобы вам было интересно и полезно Спасибо большое за знакомство с Каппадокией и интересный опыт!

  • В
    Виктория
    24 мая 2024
    Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
    Очень понравилась пешая прогулка. Идеальный маршрут для треккинга, удивительно, что на тропах совсем нет людей. Красивые виды, древние церкви с
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    фресками, прекрасные места для фотосессии, сбалансированная физическая нагрузка. Все прекрасно организовано, гид шел навстречу, по его рекомендации отправились в спа после прогулки, остались очень довольны.

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  • И
    Ирина
    28 апреля 2024
    Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
    Мы прилетели в Каппадокию, чтобы полетать на воздушном шаре. Спасибо, Татьяна, что наша мечта исполнилась)! Быстро, точно по времени. отличная организация. Кстати,
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    полет наш перенесли из долины Соганлы в основную Каппадокию. Естественно, с нашего согласия. В Основной Каппадокии летает больше Шаров и красочнее ландшафт) Невероятные ощущения! Потрясающе 🥳

  • М
    Марат
    8 января 2024
    Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
    было круто, спасибо за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Зимние»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Полёт мечты над Каппадокией
  2. Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
  3. Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Крепость Учхисар
  5. Долина Голубей
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Крепость Ортахисар
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в августе 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 210 до 234. Туристы уже оставили гидам 445 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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