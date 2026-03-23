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Каппадокия по вертикали: от крепости на скале до подземного города

Выяснить, как и зачем хетты жили под землёй в Деринкую, и подняться в горы к крепости Учхисар
Приглашаем вас увидеть Каппадокию как из корзины воздушного шара — с самой высокой точки региона. А затем спуститься в самый глубокий подземный город. Вы увидите жилые комнаты, винодельни и храмы.

Разберётесь, как вулканический туф определял быт местных жителей, и выясните, какое отношение ко всему этому имел Чехов.
5
1 отзыв
Каппадокия по вертикали: от крепости на скале до подземного города
Каппадокия по вертикали: от крепости на скале до подземного города
Каппадокия по вертикали: от крепости на скале до подземного города

Описание экскурсии

Крепость Учхисар — самая высокая точка региона

  • С вершины вы увидите все долины как на ладони: Белую, Красную и Долину роз. А также верхушки вулканов Хасан и Эрджиес, конусы Гёреме и черепичные крыши Учхисара
  • Услышите об уникальности Каппадокии с точки зрения геологии и истории
  • Полюбуетесь панорамами долины голубятен, которые напоминают картины Питера Брейгеля
  • Выясните, как голуби связаны с вином

Подземный город Деринкую — самый глубокий в Каппадокии

  • Мы спустимся на 50 метров под землю по тоннелям в виде винтовых лестниц
  • Вы увидите стойла для животных, кухни, винодельни, хранилища для продуктов, жилые комнаты, вентиляционные шахты, храмы и больницу
  • Познакомитесь с жительницей Деринкую, которая родилась в одной из пещер
  • Узнаете, какие народы населяли регион — от хеттов до современных турок. Почему их города были подземными и чем отличались друг от друга
  • При желании после экскурсии попробуете знаменитые лепёшки гёзлеме, заглянете в лавку антиквара или повращаете колонны в церкви Св. Феодора

На обратном пути мы сделаем короткую остановку, чтобы увидеть один из самых красивых городов Каппадокии с необычного ракурса.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Сбор от отелей в провинции Невшехир
  • Все входные билеты билеты включены
  • Обед не предусмотрен, но после осмотра подземного города будет свободное время для кофе-паузы — не входит в стоимость
  • Обратите внимание: программа не подойдёт людям с боязнью высоты и замкнутых пространств, а также имеющим серьёзные заболевания опорно-двигательного аппарата
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
С билетом в подземный город Денинкую€54
Дети до 8 лет€20
С билетом в подземный город Деринкую и на крепость Учхисар€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В провинции Невшехир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмет и Марина
Ахмет и Марина — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 5436 туристов
Мы — лицензированные гиды с искренней увлечённостью своей работой, любовью к региону и уважением к его истории. Если вы активны и любознательны, будем рады показать вам Каппадокию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия была замечательная! Виды действительно впечатляют не меньше, чем от полета на шаре 😍🏞️ а потом подземный город (на контрасте) очень удивил!
Не смотря отсутствие других участников, экскурсия состоялась даже для нас двоих Было душевно и очень увлекательно! Большое спасибо организаторам за рекомендации, интересные факты и заботу обо всех деталях ❤️ Благодаря вам, каппадокия запомнилась такой многогранной и таинственно прекрасной!
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