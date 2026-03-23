В Виктория

Экскурсия была замечательная! Виды действительно впечатляют не меньше, чем от полета на шаре 😍🏞️ а потом подземный город (на контрасте) очень удивил!

Не смотря отсутствие других участников, экскурсия состоялась даже для нас двоих Было душевно и очень увлекательно! Большое спасибо организаторам за рекомендации, интересные факты и заботу обо всех деталях ❤️ Благодаря вам, каппадокия запомнилась такой многогранной и таинственно прекрасной!