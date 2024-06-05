Полёт мечты над Каппадокией

Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Вы оплачиваете 50% стоимости на сайте, так как места на шаре выкупаются заранее. Полная стоимость возвращается исключительно в случае невылета шаров из-за непогоды. Аэростаты почти ежедневно круглый год взлетают над
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долинами Каппадокии.

Идеальные для полетов ландшафты и микроклимат позволяют шару парить очень плавно - поэтому вам не будет страшно. В корзине с вами будет трое сопровождающих, в том числе профессиональные пилоты. В 3:30-4:00 утра (зимой и осенью - в 5:30-6:30) вас заберут из отеля. Затем - трансфер на площадку, где вы увидите, как надувают шар. После захватывающего полета получите сертификат. Вернетесь в отель, успев на завтрак

4.89
403 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🎈 Уникальные виды Каппадокии
  2. 🚀 Профессиональные пилоты
  3. 📸 Возможность сделать сотни фото
  4. 🛏️ Удобный трансфер из отеля
  5. 🌄 Полет на рассвете
  6. 🛡️ Высокий уровень безопасности

Что можно увидеть

  • Долина любви
  • Город-крепость Учхисар
  • Скальные монастыри Гёреме
Полёт мечты над Каппадокией
Полёт мечты над Каппадокией
Полёт мечты над Каппадокией
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00

Описание экскурсии

Вы оплачиваете 50% стоимости на сайте, так как я заранее выкупаю для вас места на шаре. Полная стоимость возвращаются исключительно в случае невылета шаров из-за непогоды.

Что вас ожидает

Комфорт и безопасность

Аэростаты почти ежедневно круглый год взлетают над долинами Каппадокии. Идеальные для полетов ландшафты и микроклимат позволяют шару парить очень плавно — поэтому вам не будет страшно. В корзине с вами будет трое сопровождающих, в том числе профессиональные пилоты.

В 3:30-4:00 утра (зимой и осенью — в 5:30-6:30) мы заберем вас из отеля. Затем — трансфер на площадку, где вы увидите, как надувают шар (у нас 10 взлетных площадок — та, с которой будет взлетать ваш шар, будет известна утром). После захватывающего полета вы получите сертификат. Вы вернетесь в отель, успев на завтрак.

Час над инопланетными долинами

Курс, которому следуют шары, зависит от ветра, но вы точно увидите самые красивые панорамы. Вас впечатлят высокие столбы Долины любви, каменные «грибы», возвышающийся город-крепость Учхисар и скальные монастыри Гёреме. Наши пилоты подскажут названия мест, над которыми вы пролетите, а еще они любят пошутить)

Организационные детали

Прочитайте до бронирования

  • ВАЖНО: мы принимаем оплату с карты любого банка РФ либо иностранного банка. Вы оплачиваете 50% стоимости на сайте, так как места на шаре выкупаются для вас заранее. Оставшиеся 50% стоимости оплачиваются не позднее, чем за сутки до полёта (наличными или переводом на карту).
  • Полная стоимость возвращаются исключительно в случае невылета шаров из-за непогоды
  • Полёт подтверждается или отменяется из-за погодных условий накануне вечером
  • Пожалуйста, уточняйте наличие свободных мест ПЕРЕД ОПЛАТОЙ (оплата 50% позволяет гарантировать место на шаре, но в Каппадокии сложная ситуация с полетами, поэтому возможны форс-мажоры)
  • Если вы хотите лететь в корзине на 16 человек, то бронировать полет нужно минимум за 3 недели до предполагаемой даты
  • Полет запрещен детям до 6 лет и пожилым людям старше 65 лет

Как проходит полет

  • Полет длится 60 минут
  • Вас заберут из отеля в любой точке Каппадокии и после полета привезут обратно (вы успеете на завтрак в отеле). Время утреннего трансфера мы сообщим вам вечером накануне полета (примерно в 20:00-21:00).
  • Водитель и пилот не говорят по-русски, но вы всегда можете связаться со мной по всем вопросам
  • Как происходит управление шаром? 40% — это пилот, 60% — ветер. Главное — это ваша безопасность, поэтому пилот на месте решает, на какой высоте лететь.
  • Шары в Каппадокии взлетают круглый год. Но при планировании поездки учитывайте, что полет могут перенести на следующий день из-за погодных условий.

По желанию возможен трансфер из/в аэропорт (групповой — 10€ с человека в одну сторону, индивидуальный — 80€ за машину до 4 человек в одну сторону).

ежедневно в 04:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет (корзина на 28 человек)€130
Корзина на 16 человек€413
Корзина на 20 человек€165
Для бронирования достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 403 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
5 июня 2024
Очень впечатляюще и незабываемо! Спасибо!
а
3 июня 2024
Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно боюсь высоты, но тут было реально НЕ страшно - шар летит мягко, не качается,
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не дергается, легко обходит препятствия в виде вершин скал и деревьев. К тому же внимание полностью переключается на окружающую красоту - пейзажи, соседние шары, восход. Посадка тоже мягкая, совершенно не страшно. Часа полета вполне хватает получить незабываемые впечатления.
Большое спасибо Татьяне за организацию, для меня было важно внести плату заранее, ну и конечно, русскоязычный орг при моем плохоньком инглише это подарок судьбы))
В общем, советую всем!

Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильноЛетала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно
Мария
22 мая 2024
Не самая дешевая цена на полеты среди множества других предложений, но мы не пожалели абсолютно. Потому что всё прошло без сучка и задоринки, впечатления отличные. А знакомая, решившая сэкономить и
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записавшаяся через другого организатора на тот же день, что и мы, но по сильно более дешевой цене, никуда не улетела в итоге. Ей попалась недобросовестная компания, которая по-видимому, перепродала её место по более высокой цене кому-то другому прямо накануне вылета. А свободных мест на наш день меньше, чем за сутки о вылета, больше ни у кого не оказалось

Н
10 мая 2024
Все здорово, но 28-20 человек, конечно, многовато для корзины и такого полёта. От 16 человек будет комфортее всего, но тут уже встаёт вопрос цены. В остальном все прошло хорошо.
Алена
9 мая 2024
Восторг! Ожидание-реальность совпали на 1000%.
Восторг! Ожидание-реальность совпали на 1000%.Восторг! Ожидание-реальность совпали на 1000%.Восторг! Ожидание-реальность совпали на 1000%.Восторг! Ожидание-реальность совпали на 1000%.Восторг! Ожидание-реальность совпали на 1000%.
Л
2 мая 2024
Полет-это то, ради чего мы приехали в Кападокию, нам повезло, не было отмены из-за погодных условий. Здесь очень следят за безопасность!
Организация прекрасная, с нами работала Татьяна, всегда была с нами
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на связи, быстро решала все вопросы.
Нас очень рано на рассвете забрали из отеля, довольно быстро привезли к месту полёта. Отдельное впечатление - подготовка шара и надув, очень интересно. Команда говорит на английском, по ходу полёта делались фото и видео на панорамную камеру, очень веселые, их можно затем получить в электронном виде. Полет- восторг, захватывает дух, незабываемые впечатления! Хочу отметить, что было совершенно не страшно, когда все поместились в корзину и мы начали взлетать, это происходило очень плавно и аккуратно. Приземление было тоже очень комфортным, ребята профессионалы своего дела.
По прилету нас ждало безалкогольное шампанское и сертификат о полете. Все было супер! Полет продлился 1 час, успели на завтрак в нашем отеле!
Спасибо за прекрасные пречатления!

Е
28 апр 2024
Отлично! Рекомендую, организовано все отлично) полет оставил целый спектр только положительных эмоций.
Отлично! Рекомендую, организовано все отлично) полет оставил целый спектр только положительных эмоций.
Я
27 апр 2024
Все прошло четко и на высшем уровне! Пилот отличный, пролетели над всеми каньонами, всем рекомендую.
Все прошло четко и на высшем уровне! Пилот отличный, пролетели над всеми каньонами, всем рекомендую.Все прошло четко и на высшем уровне! Пилот отличный, пролетели над всеми каньонами, всем рекомендую.Все прошло четко и на высшем уровне! Пилот отличный, пролетели над всеми каньонами, всем рекомендую.
Olga
27 апр 2024
Прекрасная организация!
Прекрасная организация!
Лариса
23 апр 2024
Невероятно и незабываемо. Не нужно экономить на полете. Эти ребята нам показали с высоты все долины и Учхисар, в отличие от других, которые летали только над Гереме. Полет длился 1 час 10 мин. Татьяне большое спасибо, всегда была на связи
Невероятно и незабываемо. Не нужно экономить на полете. Эти ребята нам показали с высоты все долиныНевероятно и незабываемо. Не нужно экономить на полете. Эти ребята нам показали с высоты все долиныНевероятно и незабываемо. Не нужно экономить на полете. Эти ребята нам показали с высоты все долиныНевероятно и незабываемо. Не нужно экономить на полете. Эти ребята нам показали с высоты все долиныНевероятно и незабываемо. Не нужно экономить на полете. Эти ребята нам показали с высоты все долиныНевероятно и незабываемо. Не нужно экономить на полете. Эти ребята нам показали с высоты все долиныНевероятно и незабываемо. Не нужно экономить на полете. Эти ребята нам показали с высоты все долиныНевероятно и незабываемо. Не нужно экономить на полете. Эти ребята нам показали с высоты все долины
А
21 апр 2024
Благодарю за клиентоориентированность и понимание со стороны Татьяны, с кем была вся коммуникация. Она очень чутко отреагировала на возникшие недопонимания и предложила решение, которое нас устроило. Полет прошел великолепно!! Рекомендую!!
Благодарю за клиентоориентированность и понимание со стороны Татьяны, с кем была вся коммуникация. Она очень чуткоБлагодарю за клиентоориентированность и понимание со стороны Татьяны, с кем была вся коммуникация. Она очень чуткоБлагодарю за клиентоориентированность и понимание со стороны Татьяны, с кем была вся коммуникация. Она очень чуткоБлагодарю за клиентоориентированность и понимание со стороны Татьяны, с кем была вся коммуникация. Она очень чутко
Владимир
19 апр 2024
Решили заранее оплатить из Москвы. Все прошло удачно. За день до полета через whatsup со мной связался агент, подтвердил поездку, назначил время отъезда из отеля
А
13 апр 2024
Мечта сбылась! Море впечатлений 🥰
Мечта сбылась! Море впечатлений 🥰Мечта сбылась! Море впечатлений 🥰
Светлана
10 апр 2024
Сбылась мечта! Все прошло хорошо. Накануне забронированного полета мне написала Татьяна и попроосила связаться через ватсап для удоства. Мы подошли в офис компании оплатили остаток стоимости полетов. Утром нас забрали
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в оговоренное время из отеля. Водитель долго искал наш шар, заезжали в два других места, но уезжали оттуда. Потом, наконец, нашли свой шар. Но поднялся ветер и пришлось подождать когда стихнет и улетят шары соседние. В итоге наш шар улетел один из последних, когда солнце уже поднялось. Ощущения необыкновенные! Капитан был супер профессионал! Провел нашу корзину через скалы-грибы! Полет был 1 час. Приземлились хорошо. Безалкогольное шампанское и сертификаты вручены. Татьяна даже предложила на следующий день опять нас отправить на шарах за и счет. Но у нас было в планах понаблюдать из отеля. Спасибо большое! Рекомендую эту команду

Сбылась мечта! Все прошло хорошо. Накануне забронированного полета мне написала Татьяна и попроосила связаться через ватсапСбылась мечта! Все прошло хорошо. Накануне забронированного полета мне написала Татьяна и попроосила связаться через ватсапСбылась мечта! Все прошло хорошо. Накануне забронированного полета мне написала Татьяна и попроосила связаться через ватсап
Кристина
9 апр 2024
Отличная организация. Полет прошел на высшем уровне! Впечатления от полета явно стоят этих денег. Корзина вместительная и удобная. Люди друг другу не мешают. Все очень оперативно. Нас привезли на площадку
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и минут через 10-15 мы уже взлетели. За это время можно было полюбоваться как взлетают другие шары. Единственно, я бы добавила инструктора хоть немного разговаривающего по русски, но в целом можно понять как себя вести в полете и при посадке.

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