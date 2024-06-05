Вы оплачиваете 50% стоимости на сайте, так как места на шаре выкупаются заранее. Полная стоимость возвращается исключительно в случае невылета шаров из-за непогоды. Аэростаты почти ежедневно круглый год взлетают над

долинами Каппадокии. Идеальные для полетов ландшафты и микроклимат позволяют шару парить очень плавно - поэтому вам не будет страшно. В корзине с вами будет трое сопровождающих, в том числе профессиональные пилоты. В 3:30-4:00 утра (зимой и осенью - в 5:30-6:30) вас заберут из отеля. Затем - трансфер на площадку, где вы увидите, как надувают шар. После захватывающего полета получите сертификат. Вернетесь в отель, успев на завтрак

Описание экскурсии

Вы оплачиваете 50% стоимости на сайте, так как я заранее выкупаю для вас места на шаре. Полная стоимость возвращаются исключительно в случае невылета шаров из-за непогоды.

Что вас ожидает

Комфорт и безопасность

Аэростаты почти ежедневно круглый год взлетают над долинами Каппадокии. Идеальные для полетов ландшафты и микроклимат позволяют шару парить очень плавно — поэтому вам не будет страшно. В корзине с вами будет трое сопровождающих, в том числе профессиональные пилоты.

В 3:30-4:00 утра (зимой и осенью — в 5:30-6:30) мы заберем вас из отеля. Затем — трансфер на площадку, где вы увидите, как надувают шар (у нас 10 взлетных площадок — та, с которой будет взлетать ваш шар, будет известна утром). После захватывающего полета вы получите сертификат. Вы вернетесь в отель, успев на завтрак.

Час над инопланетными долинами

Курс, которому следуют шары, зависит от ветра, но вы точно увидите самые красивые панорамы. Вас впечатлят высокие столбы Долины любви, каменные «грибы», возвышающийся город-крепость Учхисар и скальные монастыри Гёреме. Наши пилоты подскажут названия мест, над которыми вы пролетите, а еще они любят пошутить)

Организационные детали

Прочитайте до бронирования

ВАЖНО: мы принимаем оплату с карты любого банка РФ либо иностранного банка. Вы оплачиваете 50% стоимости на сайте, так как места на шаре выкупаются для вас заранее. Оставшиеся 50% стоимости оплачиваются не позднее, чем за сутки до полёта (наличными или переводом на карту).

Полная стоимость возвращаются исключительно в случае невылета шаров из-за непогоды

Полёт подтверждается или отменяется из-за погодных условий накануне вечером

Пожалуйста, уточняйте наличие свободных мест ПЕРЕД ОПЛАТОЙ (оплата 50% позволяет гарантировать место на шаре, но в Каппадокии сложная ситуация с полетами, поэтому возможны форс-мажоры)

Если вы хотите лететь в корзине на 16 человек, то бронировать полет нужно минимум за 3 недели до предполагаемой даты

Полет запрещен детям до 6 лет и пожилым людям старше 65 лет

Как проходит полет

Полет длится 60 минут

Вас заберут из отеля в любой точке Каппадокии и после полета привезут обратно (вы успеете на завтрак в отеле). Время утреннего трансфера мы сообщим вам вечером накануне полета (примерно в 20:00-21:00).

Водитель и пилот не говорят по-русски, но вы всегда можете связаться со мной по всем вопросам

Как происходит управление шаром? 40% — это пилот, 60% — ветер. Главное — это ваша безопасность, поэтому пилот на месте решает, на какой высоте лететь.

Шары в Каппадокии взлетают круглый год. Но при планировании поездки учитывайте, что полет могут перенести на следующий день из-за погодных условий.

По желанию возможен трансфер из/в аэропорт (групповой — 10€ с человека в одну сторону, индивидуальный — 80€ за машину до 4 человек в одну сторону).