Прокатитесь с ветерком по неординарной Долине Любви

Прокатитесь с ветерком по неординарной Долине Любви.

Насладитесь небывалой красоты пейзажами этой части Каппадокии!
С ветерком по Каппадокии
С ветерком по Каппадокии
С ветерком по Каппадокии
С ветерком по Каппадокии
Прокатитесь с ветерком по Долине Любви. Насладитесь небывалой красоты пейзажами этой части Каппадокии!

Организационные детали

В зависимости от запланированного времени вашей экскурсии, вас заберут из отеля и на комфортабельном автобусе доставят к месту начала сафари на квадроциклах.
Важно отметить, что экскурсия может быть совершена как с утра, так и в дневное время.
К тому моменту, когда вы прибудете на место, у вас будет возможность познакомиться с профессиональными инструкторами, которые проведут для вас вводный инструктаж по управлению квадроциклом. Кроме того, они продемонстрируют, как пользоваться защитным оборудованием.
Трассы легко доступны, поэтому для участия не требуется никакого предварительного опыта.
Как только вы будете готовы, начнется настоящее приключение! Нашим пунктом назначения является Долина Любви. Вы будете поражены своеобразными скальными образованиями, которые находятся там и, благодаря которым долина получила свое название. Держите наготове свои фотокамеры, потому что пейзажи на нашем пути впечатляют!
Дети младше 18 лет не допускаются к вождению квадроциклом, могут быть только, как пассажиры в сопровождении взрослых.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Общий (0-90 лет)
€25

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Поездка на квадроциклах (1 час)
  • Защитная экипировка
Что не входит
  • Обед и напитки
  • Чаевые
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Отели Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00

TourAltinkum
TourAltinkum
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