Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00

Прокатитесь с ветерком по Долине Любви. Насладитесь небывалой красоты пейзажами этой части Каппадокии!

Организационные детали

В зависимости от запланированного времени вашей экскурсии, вас заберут из отеля и на комфортабельном автобусе доставят к месту начала сафари на квадроциклах.

Важно отметить, что экскурсия может быть совершена как с утра, так и в дневное время.

К тому моменту, когда вы прибудете на место, у вас будет возможность познакомиться с профессиональными инструкторами, которые проведут для вас вводный инструктаж по управлению квадроциклом. Кроме того, они продемонстрируют, как пользоваться защитным оборудованием.

Трассы легко доступны, поэтому для участия не требуется никакого предварительного опыта.

Как только вы будете готовы, начнется настоящее приключение! Нашим пунктом назначения является Долина Любви. Вы будете поражены своеобразными скальными образованиями, которые находятся там и, благодаря которым долина получила свое название. Держите наготове свои фотокамеры, потому что пейзажи на нашем пути впечатляют!

Дети младше 18 лет не допускаются к вождению квадроциклом, могут быть только, как пассажиры в сопровождении взрослых.