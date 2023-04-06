Тур на закате
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Откройте для себя потрясающие виды Каппадокии верхом на этом туре на закате. Начните свое приключение с удобного трансфера из отеля, прежде чем вас доставят прямо на наше конное ранчо. Выберите своего компаньона и отправляйтесь в путь.
- Станьте свидетелем уникальной красоты региона, проехав по специальным дорожкам для верховой езды. Начните свой безмятежный двухчасовой поход в живописном Кавушине, а затем пройдите через прекрасную Долину роз. Остановитесь, чтобы полюбоваться захватывающими пейзажами, пока лошади отдыхают после прибытия в Красную долину.
- Насладитесь потрясающим закатом на удобной травяной платформе с панорамным видом на естественную географию. Завершите мирной поездкой обратно на ранчо. Попрощайтесь со своей лошадью, а затем отправляйтесь обратно в отель или в любое другое место поблизости
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что может быть более захватывающим, чем прокатиться на лошади по удивительным долинам Каппадокии, также известной как «страна прекрасных лошадей». Лунный пейзаж Каппадокии с его необычными скальными образованиями идеально подходит для прогулок верхом на лошади.
Откройте для себя потрясающие виды Каппадокии верхом на этом туре на закате. Начните свое приключение с удобного трансфера из отеля, прежде чем вас доставят прямо на наше конное ранчо. Выберите своего компаньона и отправляйтесь в путь.
Станьте свидетелем уникальной красоты региона, проехав по специальным дорожкам для верховой езды. Начните свой безмятежный двухчасовой поход в живописном Кавушине, а затем пройдите через прекрасную Долину роз. Остановитесь, чтобы полюбоваться захватывающими пейзажами, пока лошади отдыхают после прибытия в Красную долину.
Насладитесь потрясающим закатом на удобной травяной платформе с панорамным видом на естественную географию. Завершите мирной поездкой обратно на ранчо. Попрощайтесь со своей лошадью, а затем отправляйтесь обратно в отель или в любое другое место поблизости.
каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в отеле и высадка
- Оборудование для верховой езды
- Инструкторы
- Что не входит
- Еда и напитки
- Фотографии (необязательно)
- Место начала и завершения?
- ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый деньЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Свяжитесь с нами после брони
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии
Групповые
Необычные
Конные прогулки
Животные
Вечерние
Водные развлечения
Каппадокия
Выездные
Похожие туры из Каппадокии
Групповая
Ахмет
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
в Гёреме
Завтра
8 апр
13 апр
15 апр
€60 за человека
Индивидуальная
Татьяна
Конная прогулка по долинам Каппадокии
Насладиться верховой ездой и видами «страны прекрасных лошадей» на рассвете или закате
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
€78 за человека
Групповая
Ахмет
Красный тур по Каппадокии
Самые удивительные долины, монастыри Гёреме и местные ремесла на групповой автобусной экскурсии
у вашего отеля в Каппадокии
Сегодня
7 апр
12 апр
14 апр
€60 за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии