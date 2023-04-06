Что может быть более захватывающим, чем прокатиться на лошади по удивительным долинам Каппадокии, также известной как «страна прекрасных лошадей». Лунный пейзаж Каппадокии с его необычными скальными образованиями идеально подходит для прогулок верхом на лошади.

Откройте для себя потрясающие виды Каппадокии верхом на этом туре на закате. Начните свое приключение с удобного трансфера из отеля, прежде чем вас доставят прямо на наше конное ранчо. Выберите своего компаньона и отправляйтесь в путь.

Станьте свидетелем уникальной красоты региона, проехав по специальным дорожкам для верховой езды. Начните свой безмятежный двухчасовой поход в живописном Кавушине, а затем пройдите через прекрасную Долину роз. Остановитесь, чтобы полюбоваться захватывающими пейзажами, пока лошади отдыхают после прибытия в Красную долину.

Насладитесь потрясающим закатом на удобной травяной платформе с панорамным видом на естественную географию. Завершите мирной поездкой обратно на ранчо. Попрощайтесь со своей лошадью, а затем отправляйтесь обратно в отель или в любое другое место поблизости.