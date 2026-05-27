Объединим 2 в 1 — места, где бывают все и куда редко заглядывают гости. Я расскажу о вулканическом прошлом Каппадокии, появлении скальных жилищ и дымоходов фей. Объясню, как религиозные общины строили монастыри и почему люди создавали под землёй целые города. А также познакомлю с традициями, ремёслами и современным укладом.
Описание экскурсии
10:00–11:00 — панорамы Гёреме и Учхисара
Начнём с видовых точек — здесь лучшие ракурсы для первых фото. Поговорим об истории и геологии региона.
11:30–12:00 — подземный город Мазы
Побродим по лабиринтам и пещерам, в которых люди жили с римских времён, и обсудим быт под землёй.
12:30–13:00 — скальный монастырь Кешлик
Осмотрим церкви в туфовых конусах. Внутри восстановлены византийские фрески с библейскими сценами, религиозными мотивами, портретами святых.
13:15–13:40 — деревня Мустафапаша
Пройдём по старинному греческому поселению Синасос. Увидим и богато декорированные здания, и скромные пещерные жилища.
14:00–16:00 — город гончаров Аванос
Погуляем вдоль реки Кызылырмак, будет время для обеда. Заглянем в керамическую мастерскую — можно попробовать силы на станке.
16:00–16:45 — долины Воображения и Любви
Завершим среди причудливых скал, напоминающих животных и людей. Некоторые называют сказочными дымоходами или печными трубами фей.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер по программе, входные билеты, страховка
- Поездка пройдёт на новом авто с кондиционером и водой для каждого гостя. Для групп менее 5 человек — минивэн Mercedes Vito VIP Design/Volkswagen Transporter, для компаний более 6 человек — микроавтобус Mercedes Sprinter
- Дополнительно оплачивается обед — средний чек €10–15
в четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Энгин — ваш гид в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Я лицензированный гид от Министерства культуры и туризма Турции. Провожу авторские экскурсии в Каппадокии. Живописные панорамы, богатое историческое наследие, уникальная культура и скрытые жемчужины — всё это станет частью вашего незабываемого путешествия!
