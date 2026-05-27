Объединим 2 в 1 — места, где бывают все и куда редко заглядывают гости. Я расскажу о вулканическом прошлом Каппадокии, появлении скальных жилищ и дымоходов фей. Объясню, как религиозные общины строили монастыри и почему люди создавали под землёй целые города. А также познакомлю с традициями, ремёслами и современным укладом.

10:00–11:00 — панорамы Гёреме и Учхисара

Начнём с видовых точек — здесь лучшие ракурсы для первых фото. Поговорим об истории и геологии региона.

11:30–12:00 — подземный город Мазы

Побродим по лабиринтам и пещерам, в которых люди жили с римских времён, и обсудим быт под землёй.

12:30–13:00 — скальный монастырь Кешлик

Осмотрим церкви в туфовых конусах. Внутри восстановлены византийские фрески с библейскими сценами, религиозными мотивами, портретами святых.

13:15–13:40 — деревня Мустафапаша

Пройдём по старинному греческому поселению Синасос. Увидим и богато декорированные здания, и скромные пещерные жилища.

14:00–16:00 — город гончаров Аванос

Погуляем вдоль реки Кызылырмак, будет время для обеда. Заглянем в керамическую мастерскую — можно попробовать силы на станке.

16:00–16:45 — долины Воображения и Любви

Завершим среди причудливых скал, напоминающих животных и людей. Некоторые называют сказочными дымоходами или печными трубами фей.

