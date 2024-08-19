Вся Северная Каппадокия + мастер-класс

Посетить Долины фей, любви и воображения, увидеть крепость Учхисар и поработать за гончарным кругом
Не каждый в курсе, что Каппадокия славится не только фантазийными пейзажами, но и гончарным ремеслом. Здесь есть целый город, жизнь которого испокон веков вращается вокруг гончарного круга. На мастер-классе в Аваносе вы создадите кувшин из речной глины.

А до этого (и после) посетите несколько визитных карточек Каппадокии — Долины фей и любви, крепость Учхисар и скальный монастырь Зельве.
Вся Северная Каппадокия + мастер-класс
Вся Северная Каппадокия + мастер-класс
Вся Северная Каппадокия + мастер-класс
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

  • Отправимся на смотровую площадку Долины любви с удивительными скальными образованиями, которые формировались под воздействием ветров миллионы лет.
  • Затем поедем в Долину фей, она же Пашабаг, где посмотрим на каменные глыбы в виде грибов или, как их ещё называют, дымоходов фей.
  • Посетим скальный монастырь-музей под открытым небом Зельве, на территории которого когда-то находились необычные храмы.
  • Заедем в город потомственных гончаров Аванос на мастер-класс по гончарному ремеслу. Он займёт примерно 1,5 часа. Из речной глины вы вылепите изделие, которое заключает в себе интересную функцию — узнаете, какую. Для работы на гончарном круге вам выдадут спецодежду, чтобы вы не запачкали свою.
  • Пообедаем в ресторане блюдами турецкой кухни.
  • Отправимся в Долину воображения (Деврент), известную каменными изваяниями, напоминающими силуэты разнообразных животных и людей.
  • Посетим центр кожаных изделий и посмотрим мини-дефиле фирменных моделей.
  • Увидим одну из главных визитных карточек Каппадокии — крепость Учхисар, высеченную в монолитной скале.

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер на комфортабельных авто Mercedes Vito, Mercedes Sprinter или Wolsvagen Сrafter, услуги гида, мастер-класс, входные билеты (кроме музея — €12 за чел.), питьевая вода.
  • Обед оплачивается отдельно.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Каппадокии

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеСкидкиКрепость УчхисарПопулярные местаДолина ЛюбвиАваносМузей ЗельвеМузеиДолина ДеврентАктивностиМастер-классы

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