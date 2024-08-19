Не каждый в курсе, что Каппадокия славится не только фантазийными пейзажами, но и гончарным ремеслом. Здесь есть целый город, жизнь которого испокон веков вращается вокруг гончарного круга. На мастер-классе в Аваносе вы создадите кувшин из речной глины.
А до этого (и после) посетите несколько визитных карточек Каппадокии — Долины фей и любви, крепость Учхисар и скальный монастырь Зельве.
А до этого (и после) посетите несколько визитных карточек Каппадокии — Долины фей и любви, крепость Учхисар и скальный монастырь Зельве.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- Отправимся на смотровую площадку Долины любви с удивительными скальными образованиями, которые формировались под воздействием ветров миллионы лет.
- Затем поедем в Долину фей, она же Пашабаг, где посмотрим на каменные глыбы в виде грибов или, как их ещё называют, дымоходов фей.
- Посетим скальный монастырь-музей под открытым небом Зельве, на территории которого когда-то находились необычные храмы.
- Заедем в город потомственных гончаров Аванос на мастер-класс по гончарному ремеслу. Он займёт примерно 1,5 часа. Из речной глины вы вылепите изделие, которое заключает в себе интересную функцию — узнаете, какую. Для работы на гончарном круге вам выдадут спецодежду, чтобы вы не запачкали свою.
- Пообедаем в ресторане блюдами турецкой кухни.
- Отправимся в Долину воображения (Деврент), известную каменными изваяниями, напоминающими силуэты разнообразных животных и людей.
- Посетим центр кожаных изделий и посмотрим мини-дефиле фирменных моделей.
- Увидим одну из главных визитных карточек Каппадокии — крепость Учхисар, высеченную в монолитной скале.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельных авто Mercedes Vito, Mercedes Sprinter или Wolsvagen Сrafter, услуги гида, мастер-класс, входные билеты (кроме музея — €12 за чел.), питьевая вода.
- Обед оплачивается отдельно.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат — Организатор в Каппадокии
Провёл экскурсии для 11 туристов
Здравствуйте! Мы туристическое агентство, расположенное в самом сердце Каппадокии. Работая официально и со всеми лицензиями, мы гарантируем порядочность и хороший сервис. Наши гиды — опытные и весёлые. Водители — профессиональные и ответственные. С нетерпением ждём вас!Задать вопрос
Похожие экскурсии из Каппадокии
7 часов
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
€75 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€295 за всё до 10 чел.
скидка
20%
7.5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Северная Каппадокия: Путешествие по долинам Фей, Любви и Воображения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
325€260 за всё до 2 чел.