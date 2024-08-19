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Не каждый в курсе, что Каппадокия славится не только фантазийными пейзажами, но и гончарным ремеслом. Здесь есть целый город, жизнь которого испокон веков вращается вокруг гончарного круга. На мастер-классе в Аваносе вы создадите кувшин из речной глины.



А до этого (и после) посетите несколько визитных карточек Каппадокии — Долины фей и любви, крепость Учхисар и скальный монастырь Зельве.