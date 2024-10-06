Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Яркая фотосессия в Каппадокии – воплощение магии и красоты в каждом снимке! Приглашаем вас отправиться в увлекательное эксклюзивное фотопутешествие по самым живописным уголкам Каппадокии, которые оставят незабываемые впечатления в вашей памяти и фотоальбоме.

Mustafa Ваш гид в Каппадокии Написать вопрос Индивидуальная фото-прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-2 человека Как проходит Пешком €200 за человека Забронировать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Sputnik8

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даты Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание фото-прогулки Мы заберём вас прямо из отеля на комфортабельном транспорте. Наш путь проляжет через три уникальные фотолокации, которые станут идеальным фоном для вашей фотосессии: Красная долина окрасит вашу фотосессию в теплые оттенки розовато-красного камня, а игра света и тени сделает каждый снимок неповторимым. Долина Мескендир поражает своими дикими и первозданными пейзажами. Путь между высокими скалами и узкими тропами откроет вам кладезь таинственных уголков. Долина Любви – это, пожалуй, самый романтичный и знаменитый район Каппадокии. Здесь каждый кадр рассказывает собственную историю о страсти и бесконечной красоте природы. В зависимости от времени суток, возможны два варианта съемки: утренний и вечерний. Утром мягкий рассеянный свет позволит запечатлеть волшебный момент восхода солнца, при этом вы сможете застать потрясающее зрелище – воздушные шары, парящие в лазурном небе над долинами. Если же вы предпочитаете для съёмки вечернее время, то поймаете закат с его поразительной игрой красок, отливающих огнём. Золотистые и медовые переходы, которые озаряют долины, придадут вашим снимкам неповторимое очарование и глубину. Подарите себе не просто фотосессию, а настоящее приключение в одной из самых чарующих и таинственных стран мира!

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