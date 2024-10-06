Яркая фотосессия в Каппадокии – воплощение магии и красоты в каждом снимке! Приглашаем вас отправиться в увлекательное эксклюзивное фотопутешествие по самым живописным уголкам Каппадокии, которые оставят незабываемые впечатления в вашей памяти и фотоальбоме.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание фото-прогулкиМы заберём вас прямо из отеля на комфортабельном транспорте. Наш путь проляжет через три уникальные фотолокации, которые станут идеальным фоном для вашей фотосессии: Красная долина окрасит вашу фотосессию в теплые оттенки розовато-красного камня, а игра света и тени сделает каждый снимок неповторимым. Долина Мескендир поражает своими дикими и первозданными пейзажами. Путь между высокими скалами и узкими тропами откроет вам кладезь таинственных уголков. Долина Любви – это, пожалуй, самый романтичный и знаменитый район Каппадокии. Здесь каждый кадр рассказывает собственную историю о страсти и бесконечной красоте природы. В зависимости от времени суток, возможны два варианта съемки: утренний и вечерний. Утром мягкий рассеянный свет позволит запечатлеть волшебный момент восхода солнца, при этом вы сможете застать потрясающее зрелище – воздушные шары, парящие в лазурном небе над долинами. Если же вы предпочитаете для съёмки вечернее время, то поймаете закат с его поразительной игрой красок, отливающих огнём. Золотистые и медовые переходы, которые озаряют долины, придадут вашим снимкам неповторимое очарование и глубину. Подарите себе не просто фотосессию, а настоящее приключение в одной из самых чарующих и таинственных стран мира!
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Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля
Завершение: Goreme
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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