ежедневно в 16:00

Если вы уже летали на воздушном шаре и видели восход солнца, то закат вас впечатлит не меньше. Вы увидите завораживающее зрелище — яркие краски солнца, играющие на внеземных пейзажах долин и скальных образованиях.

Вместе с нами вы не только сможете с ветерком прокатиться на квадроциклах и запечатлеть один из самых красивейших закатов в своей жизни, но и насладиться видами Долины Любви.

Долина Любви получила свое название благодаря необычным скальным образованиям, вокруг которых постоянно идут разговоры. Людей интересует, как, когда и почему природа создала столько необычные объекты. Некоторые приписывают им и внеземное происхождение. Вокруг этого места ходит много легенд. Только вам решать какой из них верить.

Многие предпочитают пройтись по Долине Любви пешком или в составе экскурсионной группы на автобусе, но у нас с вами есть возможность совершить это более экстремально и весело. У вас будет возможность в течении двух часов самостоятельно управлять квадроциклом!

Дети младше 18 лет не допускаются к вождению квадроциклом, могут быть только, как пассажиры в сопровождении взрослых.