Если вы уже летали на воздушном шаре и видели восход солнца, то закат вас впечатлит не меньше

Если вы уже летали на воздушном шаре и видели восход солнца, то закат вас впечатлит не меньше.

Вы увидите завораживающее зрелище — яркие краски солнца, играющие на внеземных пейзажах долин и скальных образованиях.
Закат над Каппадокией
Закат над Каппадокией
Закат над Каппадокией
Закат над Каппадокией
Если вы уже летали на воздушном шаре и видели восход солнца, то закат вас впечатлит не меньше. Вы увидите завораживающее зрелище — яркие краски солнца, играющие на внеземных пейзажах долин и скальных образованиях.
Вместе с нами вы не только сможете с ветерком прокатиться на квадроциклах и запечатлеть один из самых красивейших закатов в своей жизни, но и насладиться видами Долины Любви.
Долина Любви получила свое название благодаря необычным скальным образованиям, вокруг которых постоянно идут разговоры. Людей интересует, как, когда и почему природа создала столько необычные объекты. Некоторые приписывают им и внеземное происхождение. Вокруг этого места ходит много легенд. Только вам решать какой из них верить.
Многие предпочитают пройтись по Долине Любви пешком или в составе экскурсионной группы на автобусе, но у нас с вами есть возможность совершить это более экстремально и весело. У вас будет возможность в течении двух часов самостоятельно управлять квадроциклом!
Дети младше 18 лет не допускаются к вождению квадроциклом, могут быть только, как пассажиры в сопровождении взрослых.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Общий (0-90 лет)
€40

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Двухчасовая поездка на квадроциклах
  • Защитная экипировка
Что не входит
  • Обед и напитки
  • Чаевые
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Отели Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в 16:00

TourAltinkum
TourAltinkum
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