В провинции Каппадокия помимо невероятных пейзажей, скал, церквей, есть масса всего интересного, чем вас могут удивить местные жители. За время нашей экскурсии мы посетим несколько уникальных и интересных мест, которые захватят ваше внимание с первых секунд!

Мы побываем с вами в долине Пашабаг, которая известна своими волшебными дымоходами с двойными и даже тройными каменными крышками.

Посетим город гончарных мастерских Аванос, где попробуем сделать свое собственное произведение искусства.

Заедем в Долину голубей, названную в честь бесчисленных искусственных голубятен, вырезанных в мягком вулканическом туфе. Здесь вы сможете насладиться дегустацией вин региона Каппадокия в традиционном винном поместье и узнать историю регионального виноделия.

Полюбуемся на Красную долину — невероятно уникальный район Каппадокии с острыми хребтами, окрашенными в розовый цвет. Особенно прекрасно место во время заката.

Не упустим возможность посетить и Учхисар — посёлок, находящийся на высоте около 1400 метров над уровнем моря, знаменитый своей крепостью, выдолбленной прямо в скале. С высоты нам откроется незабываемый вид на окрестности.

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