В провинции Каппадокия помимо невероятных пейзажей, скал, церквей, есть масса всего интересного, чем вас могут удивить местные жители. За время нашей экскурсии мы посетим несколько уникальных и интересных мест, которые захватят ваше внимание с первых секунд!
Мы побываем с вами в долине Пашабаг, которая известна своими волшебными дымоходами с двойными и даже тройными каменными крышками.
Посетим город гончарных мастерских Аванос, где попробуем сделать свое собственное произведение искусства.
Заедем в Долину голубей, названную в честь бесчисленных искусственных голубятен, вырезанных в мягком вулканическом туфе. Здесь вы сможете насладиться дегустацией вин региона Каппадокия в традиционном винном поместье и узнать историю регионального виноделия.
Полюбуемся на Красную долину — невероятно уникальный район Каппадокии с острыми хребтами, окрашенными в розовый цвет. Особенно прекрасно место во время заката.
Не упустим возможность посетить и Учхисар — посёлок, находящийся на высоте около 1400 метров над уровнем моря, знаменитый своей крепостью, выдолбленной прямо в скале. С высоты нам откроется незабываемый вид на окрестности.
Наша программа
- Начало экскурсии (09:00 – 09:30)
- Посещение Долины голубей и дегустация местного вина (красное, белое, розовое)
- Посещение пунктов Красная долина, Пашабаг и Учхисар
- Поездка в Аванос и лепка из глины
- Окончание экскурсии (17:00 – 17:30)
- За дополнительную плату и по желанию сможем посетить ресторан Areni, где готовят необычное местное блюдо Кебаб в специальном горшке, который разбивается при подаче гостю.