В провинции Каппадокия помимо невероятных пейзажей, скал, церквей, есть масса всего интересного, чем...

В провинции Каппадокия помимо невероятных пейзажей, скал, церквей, есть масса всего интересного, чем вас могут удивить местные жители.

За время нашей экскурсии мы посетим несколько уникальных и интересных мест, которые захватят ваше внимание с первых секунд!
Вкус Каппадокии
Вкус Каппадокии
Вкус Каппадокии
Вкус Каппадокии
Вкус Каппадокии
Вкус Каппадокии
Вкус Каппадокии

Что вы увидите 🤩

  • Долина голубей
  • Аванос
  • Красная долина
  • Учхисар
  • Пашабаг
В провинции Каппадокия помимо невероятных пейзажей, скал, церквей, есть масса всего интересного, чем вас могут удивить местные жители. За время нашей экскурсии мы посетим несколько уникальных и интересных мест, которые захватят ваше внимание с первых секунд!
Мы побываем с вами в долине Пашабаг, которая известна своими волшебными дымоходами с двойными и даже тройными каменными крышками.
Посетим город гончарных мастерских Аванос, где попробуем сделать свое собственное произведение искусства.
Заедем в Долину голубей, названную в честь бесчисленных искусственных голубятен, вырезанных в мягком вулканическом туфе. Здесь вы сможете насладиться дегустацией вин региона Каппадокия в традиционном винном поместье и узнать историю регионального виноделия.
Полюбуемся на Красную долину — невероятно уникальный район Каппадокии с острыми хребтами, окрашенными в розовый цвет. Особенно прекрасно место во время заката.
Не упустим возможность посетить и Учхисар — посёлок, находящийся на высоте около 1400 метров над уровнем моря, знаменитый своей крепостью, выдолбленной прямо в скале. С высоты нам откроется незабываемый вид на окрестности.
Наша программа
  • Начало экскурсии (09:00 – 09:30)
  • Посещение Долины голубей и дегустация местного вина (красное, белое, розовое)
  • Посещение пунктов Красная долина, Пашабаг и Учхисар
  • Поездка в Аванос и лепка из глины
  • Окончание экскурсии (17:00 – 17:30)
  • За дополнительную плату и по желанию сможем посетить ресторан Areni, где готовят необычное местное блюдо Кебаб в специальном горшке, который разбивается при подаче гостю.

Цены на экскурсию

Для группы 1-12 человек
Общий (0-90 лет)
€175

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Дегустация вина
  • Лепка из глины
Что не входит
  • Обед и напитки
  • Чаевые
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Отели Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 09:00

TourAltinkum
TourAltinkum
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