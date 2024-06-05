Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.

С Светлана

Были на экскурсии с гидом Мариной. Очень понравилось и содержание экскурсии, и рассказ - Марина очень много рассказала и об истории Каппадокии в целом, и о посещенных местах в частности. Однозначно рекомендую!