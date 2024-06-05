Дегустации на экскурсиях в Каппадокии – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Каппадокии, цены от €75, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зелёный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
234 отзыва
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
«После отдыха вас ждут панорамы Голубиной долины и Гёреме, галерея вулканических камней и дегустация сухофруктов, сладостей и орехов в лавке фермерских продуктов»
Расписание: ежедневно в 09:30
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
75 за человека
Долина любви, замок Ортахисар и дегустация вин
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Долина любви, замок Ортахисар и дегустация вин
Прокатиться по Каппадокии на классическом автомобиле и побывать в самом известном винном погребе
«В стоимость включено: трансфер на классическом автомобиле от вашего отеля и обратно, дегустация трёх видов вин»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
от 161129 за всё до 8 чел.
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5.5 часов
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Подземный город, древние церкви, скалы и винные нотки - главное в одной поездке
«Дегустация изысканного каппадокийского вина на винном заводе»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
340289 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Были на экскурсии с гидом Мариной. Очень понравилось и содержание экскурсии, и рассказ - Марина очень много рассказала и об истории Каппадокии в целом, и о посещенных местах в частности. Однозначно рекомендую!
  • С
    Свнтлана
    22 мая 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Супер экскурсоводы в Трипстер

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Зелёный тур по Каппадокии
  2. Долина любви, замок Ортахисар и дегустация вин
  3. Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Крепость Ортахисар
  9. Монастыри Гёреме
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 289 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 234 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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