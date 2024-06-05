1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
«После отдыха вас ждут панорамы Голубиной долины и Гёреме, галерея вулканических камней и дегустация сухофруктов, сладостей и орехов в лавке фермерских продуктов»
Расписание: ежедневно в 09:30
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
€75 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Долина любви, замок Ортахисар и дегустация вин
Прокатиться по Каппадокии на классическом автомобиле и побывать в самом известном винном погребе
«В стоимость включено: трансфер на классическом автомобиле от вашего отеля и обратно, дегустация трёх видов вин»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
от 161€129 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5.5 часов
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Подземный город, древние церкви, скалы и винные нотки - главное в одной поездке
«Дегустация изысканного каппадокийского вина на винном заводе»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
340€289 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.
- ССветлана25 мая 2024Были на экскурсии с гидом Мариной. Очень понравилось и содержание экскурсии, и рассказ - Марина очень много рассказала и об истории Каппадокии в целом, и о посещенных местах в частности. Однозначно рекомендую!
- ССвнтлана22 мая 2024Супер экскурсоводы в Трипстер
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Дегустационные туры»
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