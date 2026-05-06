Каппадокию часто показывают одинаково — по стандартным маршрутам. Вы же увидите её с другой стороны. Вас ждут панорамы Ортахисара, каменные улочки деревни Синасос, монастырь Кешлик и долина Соганлы со скальными церквями 9–13 веков. Через тихие долины и аутентичные селения, рассказы гида о традициях и местной жизни вы узнаете регион таким, каким его знает коренное население.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Панорамная остановка с видом на Ортахисар. Вы увидите скальную крепость и насладитесь выразительным пейзажем. Поговорим о формировании уникального ландшафта региона и жизни в скальных поселениях.

Деревня Синасос (Мустафапаша). Прогуляемся по старинным улочкам с каменными особняками и резными фасадами. Здесь особенно чувствуется переплетение культур.

Монастырь Кешлик, спрятанный среди скал. Вы увидите древние помещения и узнаете о христианском наследии региона.

Долина Соганлы. Пройдёмся по одной из самых спокойных долин Каппадокии и осмотрим скальные церкви 9–13 веков.

Мастерская украшений из натурального камня. Вы познакомитесь с традициями камнерезного искусства Каппадокии и особенностями работы с природным камнем.

Панорамные площадки по маршруту. Будем останавливаться для фото в самых живописных точках.

Вы узнаете:

как формировались долины Каппадокии миллионы лет назад

почему скальные города служили убежищем и духовными центрами

как жили местные общины в прошлые века

какие традиции сохраняются в деревнях до сих пор

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже видел основные достопримечательности Каппадокии или хочет начать знакомство с регионом с более уединённых мест.

Организационные детали