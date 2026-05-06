Панорамная остановка с видом на Ортахисар. Вы увидите скальную крепость и насладитесь выразительным пейзажем. Поговорим о формировании уникального ландшафта региона и жизни в скальных поселениях.
Деревня Синасос (Мустафапаша). Прогуляемся по старинным улочкам с каменными особняками и резными фасадами. Здесь особенно чувствуется переплетение культур.
Монастырь Кешлик, спрятанный среди скал. Вы увидите древние помещения и узнаете о христианском наследии региона.
Долина Соганлы. Пройдёмся по одной из самых спокойных долин Каппадокии и осмотрим скальные церкви 9–13 веков.
Мастерская украшений из натурального камня. Вы познакомитесь с традициями камнерезного искусства Каппадокии и особенностями работы с природным камнем.
Панорамные площадки по маршруту. Будем останавливаться для фото в самых живописных точках.
Вы узнаете:
как формировались долины Каппадокии миллионы лет назад
почему скальные города служили убежищем и духовными центрами
как жили местные общины в прошлые века
какие традиции сохраняются в деревнях до сих пор
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто уже видел основные достопримечательности Каппадокии или хочет начать знакомство с регионом с более уединённых мест.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автобусе или минивэне
Трансфер от вашего отеля и обратно включён
Питание не включено в стоимость. Остановимся на обед в проверенном ресторане. Стоимость обеда — около €10–15
Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства
во вторник, четверг и субботу в 09:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамазан — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я живу и работаю в Каппадокии более 20 лет и хорошо знаю историю, культуру и повседневную жизнь этого уникального региона.
Я представляю лицензированное туристическое агентство и организую экскурсии в формате небольших читать дальшеуменьшить
групп, где каждому участнику уделяется внимание, а маршрут проходит без спешки и туристической суеты.
За годы работы я изучил не только популярные маршруты, но и менее известные места, которые помогают глубже понять Каппадокию — её ландшафты, подземные города, традиции и образ жизни местных жителей.
Благодаря тесному сотрудничеству с местными жителями, ресторанами и ремесленными мастерскими, мои гости получают аутентичный опыт, а не стандартную обзорную экскурсию.
Моя цель — показать Каппадокию так, чтобы после поездки у вас осталось не только много красивых фотографий, но и настоящее понимание этого удивительного места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Инна
Хорошая экскурсия. Нестандартный маршрут, где немного экскурсионных групп. Гид Мерт из местных, рассказал много интересных историй. Отличный обед деревенском стиле в цветущем яблоневом саду.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии на «Каппадокия вне классики: Синий маршрут»