Представьте себе день, проведенный на борту роскошной яхты Briz, которая скользит по волнам Средиземного моря в окрестностях живописного Кемера. Это идеальный выбор для тех, кто желает устроить романтическое свидание с видом на бескрайние воды, организовать пикник в открытом море или просто провести качественное время в кругу близких. Ваша индивидуальная прогулка будет наполнена комфортом, уединением и возможностью насладиться красотой природы без лишних глаз. Во время плавания яхта сделает остановки в самых живописных бухтах, где вы сможете поплавать в теплых водах или просто расслабиться на солнце. Эксклюзивная аренда яхты в Кемере - это шанс создать незабываемые воспоминания и подарить себе и своим близким настоящее приключение в море

Описание