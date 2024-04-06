Мечтаете о частной морской прогулке? Арендуйте яхту в Кемере и насладитесь идиллией среди морских просторов
Представьте себе день, проведенный на борту роскошной яхты Briz, которая скользит по волнам Средиземного моря в окрестностях живописного Кемера.
Это идеальный выбор для тех, кто желает устроить романтическое свидание с видом на бескрайние воды, организовать пикник в открытом море или просто провести качественное время в кругу близких.
Ваша индивидуальная прогулка будет наполнена комфортом, уединением и возможностью насладиться красотой природы без лишних глаз.
Во время плавания яхта сделает остановки в самых живописных бухтах, где вы сможете поплавать в теплых водах или просто расслабиться на солнце.
Эксклюзивная аренда яхты в Кемере - это шанс создать незабываемые воспоминания и подарить себе и своим близким настоящее приключение в море
Это идеальный выбор для тех, кто желает устроить романтическое свидание с видом на бескрайние воды, организовать пикник в открытом море или просто провести качественное время в кругу близких.
Ваша индивидуальная прогулка будет наполнена комфортом, уединением и возможностью насладиться красотой природы без лишних глаз.
Во время плавания яхта сделает остановки в самых живописных бухтах, где вы сможете поплавать в теплых водах или просто расслабиться на солнце.
Эксклюзивная аренда яхты в Кемере - это шанс создать незабываемые воспоминания и подарить себе и своим близким настоящее приключение в море
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Горы Таурус
- Бухта Фазелиса
- Райская бухта
- Пиратская пещера
Описание
Что вас ждетУютная и комфортабельная яхта Briz сделает вашу морскую прогулку яркой и запоминающейся. Проведите незабываемый день на море Кемера с семьей, близкими, друзьями или просто супругой в этом замечательном частном туре на яхте. Вам понравится этот тур на частной яхте тем, что вы сможете потягивать напиток и при этом лицезреть уникальные виды величественных западных гор Таурус. Вы сможете устроить на яхте романтическое свидание, пикник на море или просто провести день с семьей вдали от толп туристов. Также мы сделаем несколько остановок в райских бухтах для купания. Экскурсия на частной яхте доставит вам особое удовольствие!
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Таурус
- Бухта Фазелиса
- Райская бухта
- Пиратская пещера
Что входит
- Трансфер от/до отеля
- Обед
Что не входит
- Дополнительные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Спасибо за бронирование
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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