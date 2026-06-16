Лазурная вода, укромные бухты и горы, что спускаются к самому морю, — таким вы увидите побережье Кемера с борта частной яхты. Купаться, наслаждаться морскими пейзажами, вкусно есть — и только в компании своих близких. Выберите маршрут и продолжительность прогулки по своему вкусу, а мы позаботимся обо всём остальном.
Описание экскурсии
На выбор — три варианта прогулки:
- Вечерняя — 3 ч, €360. Лёгкий отдых на яхте с посещением одной бухты и красивыми видами побережья. Особенно хорошо подходит для романтического вечера.
- На закате — 4 ч, €450. Это будет путешествие по двум бухтам с возможностью встретить закат в море.
- Утренняя — 5 ч, €760. Вы посетите три живописные бухты с остановками для купания и отдыха. Полноценный морской день.
В любом варианте — обед или ужин на борту: рыба или шницель, три виды мезе, салат, спагетти, рис, фрукты и безалкогольные напитки.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, морская прогулка, обед или ужин
- Прогулку можно организовать для большего количества человек — до 12
- С вами будут водитель и капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 188 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи экскурсий,
Входит в следующие категории Кемера
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