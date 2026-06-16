Мои заказы

Прогулка на яхте в Кемере

Провести время в красивых бухтах своей компанией
Лазурная вода, укромные бухты и горы, что спускаются к самому морю, — таким вы увидите побережье Кемера с борта частной яхты. Купаться, наслаждаться морскими пейзажами, вкусно есть — и только в компании своих близких. Выберите маршрут и продолжительность прогулки по своему вкусу, а мы позаботимся обо всём остальном.
Прогулка на яхте в Кемере
Прогулка на яхте в Кемере
Прогулка на яхте в Кемере

Описание экскурсии

На выбор — три варианта прогулки:

  • Вечерняя — 3 ч, €360. Лёгкий отдых на яхте с посещением одной бухты и красивыми видами побережья. Особенно хорошо подходит для романтического вечера.
  • На закате — 4 ч, €450. Это будет путешествие по двум бухтам с возможностью встретить закат в море.
  • Утренняя — 5 ч, €760. Вы посетите три живописные бухты с остановками для купания и отдыха. Полноценный морской день.

В любом варианте — обед или ужин на борту: рыба или шницель, три виды мезе, салат, спагетти, рис, фрукты и безалкогольные напитки.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, морская прогулка, обед или ужин
  • Прогулку можно организовать для большего количества человек — до 12
  • С вами будут водитель и капитан из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 188 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи экскурсий,
читать дальшеуменьшить

сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии на «Прогулка на яхте в Кемере»

К вулканическому острову Сулуада на яхте из Кемера (всё включено)
На яхте
10 часов
3 отзыва
Групповая
К вулканическому острову Сулуада на яхте из Кемера (всё включено)
Морская прогулка с релаксом в уединённых бухтах и обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
18 июн в 08:00
€30 за человека
Сазак и Дженевиз: прогулка на яхте к скрытым бухтам Средиземного моря
На яхте
10 часов
1 отзыв
Групповая
Сазак и Дженевиз: прогулка на яхте к скрытым бухтам Средиземного моря
По следам генуэзцев - морское приключение из Кемера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
18 июн в 08:00
€65 за человека
Прогулка на яхте по уединённым бухтам Анталии
На яхте
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка на яхте по уединённым бухтам Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$705 за всё до 8 чел.
На яхте из Кемера (обед и трансфер включены)
На яхте
7 часов
1 отзыв
Групповая
На яхте из Кемера (обед и трансфер включены)
Увидеть три красивые бухты, покупаться и при желании поучаствовать в развлекательной программе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
18 июн в 09:00
€22 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере
от €360 за экскурсию