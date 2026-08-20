Готовы перенестись на миллионы лет назад и встретиться с доисторическими гигантами — причём почти лицом к лицу? В Динопарке вас ждут фигуры динозавров в натуральную величину: они двигаются и издают звуки. Дети смогут попробовать себя в роли палеонтологов, а после знакомства с древним миром — переключиться на игры и развлечения.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Аллея динозавров — прогулка среди десятков движущихся динозавров в натуральную величину. Они издают реалистичные звуки и двигаются, создавая ощущение путешествия в эпоху Юрского периода.

Интерактивные экспозиции — вы узнаете интересные факты о жизни древних животных, их размерах, образе жизни и причинах исчезновения. Информация будет интересна и детям, и взрослым.

Зона археологических раскопок — маленькие путешественники смогут почувствовать себя палеонтологами и принять участие в поиске «останков» динозавров.

Развлекательные площадки — батуты, игровые зоны и другие семейные развлечения, где дети смогут активно провести время.

Контактный мини-зоопарк — здесь можно познакомиться с дружелюбными животными и сделать памятные фотографии.

Фотозоны — яркие тематические декорации и фигуры динозавров станут отличным местом для эффектных снимков всей семьи.

В парке у вас будет достаточно свободного времени, чтобы спокойно осмотреть территорию, поучаствовать в развлечениях, сделать фотографии и отдохнуть в кафе на территории комплекса.

Вы узнаете:

как выглядела Земля миллионы лет назад

какие виды динозавров существовали раньше и чем они отличались друг от друга

как находят и изучают окаменелости

как учёные восстанавливают внешний вид древних животных

что современные исследования рассказывают о мире динозавров.

Организационные детали