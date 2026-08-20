Динопарк в Кемере: путешествие в мир динозавров для всей семьи
Увидеть гигантов в натуральную величину и попробовать себя в роли палеонтолога
Готовы перенестись на миллионы лет назад и встретиться с доисторическими гигантами — причём почти лицом к лицу? В Динопарке вас ждут фигуры динозавров в натуральную величину: они двигаются и издают звуки.
Дети смогут попробовать себя в роли палеонтологов, а после знакомства с древним миром — переключиться на игры и развлечения.
Описание экскурсии
Аллея динозавров — прогулка среди десятков движущихся динозавров в натуральную величину. Они издают реалистичные звуки и двигаются, создавая ощущение путешествия в эпоху Юрского периода.
Интерактивные экспозиции — вы узнаете интересные факты о жизни древних животных, их размерах, образе жизни и причинах исчезновения. Информация будет интересна и детям, и взрослым.
Зона археологических раскопок — маленькие путешественники смогут почувствовать себя палеонтологами и принять участие в поиске «останков» динозавров.
Развлекательные площадки — батуты, игровые зоны и другие семейные развлечения, где дети смогут активно провести время.
Контактный мини-зоопарк — здесь можно познакомиться с дружелюбными животными и сделать памятные фотографии.
Фотозоны — яркие тематические декорации и фигуры динозавров станут отличным местом для эффектных снимков всей семьи.
В парке у вас будет достаточно свободного времени, чтобы спокойно осмотреть территорию, поучаствовать в развлечениях, сделать фотографии и отдохнуть в кафе на территории комплекса.
Вы узнаете:
как выглядела Земля миллионы лет назад
какие виды динозавров существовали раньше и чем они отличались друг от друга
как находят и изучают окаменелости
как учёные восстанавливают внешний вид древних животных
что современные исследования рассказывают о мире динозавров.
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе с кондиционером из отеля и обратно (если выбран этот вариант), входной билет в Динопарк
Детские кресла — по запросу
Питание — отдельно по желанию
Программа подходит для путешественников любого возраста. Особенно она понравится семьям с детьми
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:45 и 14:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
€35
Детям до 3 free
€1
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45 и 14:45
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
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Провёл экскурсии для 334 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день.
Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности читать дальшеуменьшить
ещё спокойны, а солнце комфортное.
Устраиваем путешествие для своих: красивые маршруты, живые истории, комфортный темп и внимание к деталям. Вам не нужно ни о чём переживать — просто отдыхайте и получайте впечатления.
На связи с первого сообщения и до конца вашей поездки.
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