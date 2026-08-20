Динопарк в Кемере: путешествие в мир динозавров для всей семьи

Увидеть гигантов в натуральную величину и попробовать себя в роли палеонтолога
Готовы перенестись на миллионы лет назад и встретиться с доисторическими гигантами — причём почти лицом к лицу? В Динопарке вас ждут фигуры динозавров в натуральную величину: они двигаются и издают звуки.

Дети смогут попробовать себя в роли палеонтологов, а после знакомства с древним миром — переключиться на игры и развлечения.
Динопарк в Кемере: путешествие в мир динозавров для всей семьи
Динопарк в Кемере: путешествие в мир динозавров для всей семьи
Динопарк в Кемере: путешествие в мир динозавров для всей семьи

Описание экскурсии

Аллея динозавров — прогулка среди десятков движущихся динозавров в натуральную величину. Они издают реалистичные звуки и двигаются, создавая ощущение путешествия в эпоху Юрского периода.

Интерактивные экспозиции — вы узнаете интересные факты о жизни древних животных, их размерах, образе жизни и причинах исчезновения. Информация будет интересна и детям, и взрослым.

Зона археологических раскопок — маленькие путешественники смогут почувствовать себя палеонтологами и принять участие в поиске «останков» динозавров.

Развлекательные площадки — батуты, игровые зоны и другие семейные развлечения, где дети смогут активно провести время.

Контактный мини-зоопарк — здесь можно познакомиться с дружелюбными животными и сделать памятные фотографии.

Фотозоны — яркие тематические декорации и фигуры динозавров станут отличным местом для эффектных снимков всей семьи.

В парке у вас будет достаточно свободного времени, чтобы спокойно осмотреть территорию, поучаствовать в развлечениях, сделать фотографии и отдохнуть в кафе на территории комплекса.

Вы узнаете:

  • как выглядела Земля миллионы лет назад
  • какие виды динозавров существовали раньше и чем они отличались друг от друга
  • как находят и изучают окаменелости
  • как учёные восстанавливают внешний вид древних животных
  • что современные исследования рассказывают о мире динозавров.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе с кондиционером из отеля и обратно (если выбран этот вариант), входной билет в Динопарк
  • Детские кресла — по запросу
  • Питание — отдельно по желанию
  • Программа подходит для путешественников любого возраста. Особенно она понравится семьям с детьми
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 08:45 и 14:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€35
Детям до 3 free€1
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45 и 14:45
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 334 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности
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ещё спокойны, а солнце комфортное. Устраиваем путешествие для своих: красивые маршруты, живые истории, комфортный темп и внимание к деталям. Вам не нужно ни о чём переживать — просто отдыхайте и получайте впечатления. На связи с первого сообщения и до конца вашей поездки.

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