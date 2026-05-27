Вы познакомитесь с геологией, историей, религией и живой культурой региона — от хеттских гончаров до турецкой кухни.
Побываете в самой высокой крепости и узнаете, как первые христиане обустроили здесь подземные города. И при желании встретите рассвет на воздушном шаре.
Описание экскурсии
День первый
3:00 — отправление из отеля
5:00 — встреча с гидом в районе Манавгата
7:00 — завтрак в Торосских горах (по желанию, за доплату)
12:00 — фотопауза с видом на гору Эрджияс
13:00 — посещение подземного города, византийской крепости 13 века, церкви Святого Георгия, мечети Ибрагима Паши, римского города Чам Кулеси, церкви Девы Марии и римских бань
14:00 — обед в Учхисаре (по желанию, за доплату)
15:30 — ортахисар, Лавандовая панорама, крепость Баш Хисар и Ургюп
16:00 — остановка с видом на Долину Дервент (Долину Фантазий)
16:30 — гончарная мастерская хеттов, церковь Святой Нино
17:00 — скальный город Чавушин и церковь Иоанна Крестителя
17:30 — Гёреме и Скрытый сад
19:00 — закат в Красной Долине (по желанию, за доплату €15)
20:00 — заселение в отель и ужин («шведский стол» включён, напитки — за доплату)
День второй
4:00 — полёт на воздушном шаре (за доплату) или панорамные фото с рассветом
7:00 — завтрак в отеле (включён)
8:30 — посещение Центра камней Анатолии в Гёреме
10:00 — Третья крепость, самая высокая точка Каппадокии (1300 м)
10:30 — панорамная остановка в Голубиной долине
11:00–11:30 — отправление в Конью
16:00 — обед (по желанию, за доплату)
17:00 — возвращение
20:00–21:00 — прибытие в отели
На экскурсии:
- вы узнаете, как формировались уникальные геологические структуры Каппадокии на протяжении миллионов лет
- исследуете тайны подземных городов и пещерных церквей, где скрывались первые христиане
- познакомитесь с культурным и религиозным значением районов Гёреме, Чавушин и Учхисар
- услышите о повседневной жизни, традиционных ремёслах и следах анатолийской культуры
- попробуете региональные блюда турецкой кухни и увидите, как жизнь в Каппадокии менялась на протяжении столетий
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой оригинал паспорта
- Поездка проходит на микроавтобусе или туристическом автобусе — в зависимости от количества путешественников. В автобусе будет питьевая вода
- Обратите внимание, что трансфер не всегда подъезжает к отелю — в отдельных случаях мы назначаем удобную точку сбора
- При бронировании укажите свой номер для связи в WhatsApp или Telegram
- С вами будет один из гидов нашей команды
В стоимость входит:
- проживание в двухместном номере в отеле на одну ночь
- завтрак и ужин в отеле
- входные билеты в подземный город
Дополнительные расходы:
- доплата за проживание в одноместном номере — €20
- полёт на воздушном шаре — цена меняется ежедневно, €150–250
- просмотр полёта на воздушном шаре (панорамный обзор) — €30€
- обед — €15–30
- сафари на джипах — €50
- сафари на лошадях / квадроциклах — €50
- турецкая ночь — €40
в понедельник, четверг и субботу в 02:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые от 8 лет и старше
|€30
|Дети 4–8 лет
|€25
|Младенцы 0–4 лет
|Бесплатно