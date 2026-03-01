Групповая
Двухдневное путешествие в сказочную Каппадокию - из Кемера
К долинам, подземным городам, древним церквям и воздушным шарам над инопланетными ландшафтами
Начало: У вашего отеля или точки сбора
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 02:00
7 мар в 02:00
9 мар в 02:00
€30 за человека
Групповая
В Каппадокию на 2 дня - с проживанием в стандартном или пещерном отеле (из Кемера)
Подземные города, живописные долины, воздушные шары и другие чудеса региона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 02:00
7 мар в 02:00
9 мар в 02:00
€42 за человека
Групповая
Из Кемера в Каппадокию на 2 чудесных дня
Подземный город, невероятные долины и много историй
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
7 мар в 03:30
9 мар в 03:30
€49 за человека
