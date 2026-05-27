Отправляемся в Каш, где воздух наполнен ароматом моря и цветов, а каменные мостовые ведут мимо белых домиков, ремесленных лавок и уютных кофеен.
Вы ощутите греческий колорит, понежитесь на пляже Капуташ, увидите следы ликийской цивилизации и побываете на сцене античного театра, где давали представления ещё до нашей эры.
Вы ощутите греческий колорит, понежитесь на пляже Капуташ, увидите следы ликийской цивилизации и побываете на сцене античного театра, где давали представления ещё до нашей эры.
Описание экскурсии
- Пляж Капуташ с бирюзовой бухтой и белоснежным песком, где приятно отдохнуть и искупаться.
- Панорамная площадка с видами на Ликийское побережье, крутые скалы и покрытые лесами склоны.
- Старый город Каш с узкими улочками, белыми домами с бугенвиллями (розовыми цветами), ремесленными лавками и каменными мостовыми.
- Ликийская гробница — усыпальница, высеченная в скале.
- Античный театр 4 века до н. э., где до сих пор проходят представления.
- Порт с лодками, парусниками и панорамой греческих островов.
- Свободное время в Каше, чтобы погулять, выпить кофе с видом на бухту и купить сувениры.
Организационные детали
- Включено в стоимость: трансфер из отеля и обратно на комфортабельном минивэне Mercedes Vito и питьевая вода.
- Оплачивается дополнительно: обед (по желанию), прогулка на яхте по островам.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|€96
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Дети 4–11 лет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «Из Кемера - в Каш: пляж Капуташ, античные руины и Ликийские гробницы»
-
10%
Групповая
Бирюзовая мечта: город Каш и пляж Капуташ из Кемера
Погрузитесь в атмосферу Средиземного моря, посетив Каш и пляж Капуташ. Насладитесь живописными видами и уникальной атмосферой Турции
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:30
29 мая в 07:30
$36
$40 за человека
Групповая
Живописный Каш и лазурный Капуташ - из Кемера
Побывать в турецкой Греции и на одном из самых красивых пляжей побережья
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€34 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
Путешествие в Каш подарит вам незабываемые впечатления: античные руины, живописные улочки и отдых на одном из лучших пляжей Европы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Святого Николая и магия древности
Храм Николая Чудотворца, ликийские гробницы и античный театр - из Кемера
29 мая в 08:30
30 мая в 08:30
€398 за всё до 6 чел.
€96 за человека