Из Кемера - в Каш: пляж Капуташ, античные руины и Ликийские гробницы

Искупаться в бирюзовой воде, исследовать старинные улочки и увидеть греческий театр
Отправляемся в Каш, где воздух наполнен ароматом моря и цветов, а каменные мостовые ведут мимо белых домиков, ремесленных лавок и уютных кофеен.

Вы ощутите греческий колорит, понежитесь на пляже Капуташ, увидите следы ликийской цивилизации и побываете на сцене античного театра, где давали представления ещё до нашей эры.
Из Кемера - в Каш: пляж Капуташ, античные руины и Ликийские гробницы

Описание экскурсии

  • Пляж Капуташ с бирюзовой бухтой и белоснежным песком, где приятно отдохнуть и искупаться.
  • Панорамная площадка с видами на Ликийское побережье, крутые скалы и покрытые лесами склоны.
  • Старый город Каш с узкими улочками, белыми домами с бугенвиллями (розовыми цветами), ремесленными лавками и каменными мостовыми.
  • Ликийская гробница — усыпальница, высеченная в скале.
  • Античный театр 4 века до н. э., где до сих пор проходят представления.
  • Порт с лодками, парусниками и панорамой греческих островов.
  • Свободное время в Каше, чтобы погулять, выпить кофе с видом на бухту и купить сувениры.

Организационные детали

  • Включено в стоимость: трансфер из отеля и обратно на комфортабельном минивэне Mercedes Vito и питьевая вода.
  • Оплачивается дополнительно: обед (по желанию), прогулка на яхте по островам.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые€96
Дети до 4 летБесплатно
Дети 4–11 лет€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
читать дальшеуменьшить

маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

