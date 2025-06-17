Мои заказы

Экскурсии с посещением бассейна Клеопатры из Кемера

Найдено 3 экскурсии в категории «Бассейн Клеопатры» в Кемере, цены от €95. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
На машине
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€565 за всё до 3 чел.
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
На машине
12 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€600 за всё до 4 чел.
Чудо природы и наследие античности: из Кемера - в Памуккале и Иераполис
На автобусе
13 часов
Групповая
Чудо природы и наследие античности
Путешествие из Кемера в Памуккале и Иераполис подарит вам незабываемые впечатления от античных руин и природных красот
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
€95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    17 июня 2025
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Отличная экскурсия!
  • А
    Анастасия
    29 июля 2024
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Нам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увидели не описать словами. Очень рекомендуем побывать в Памуккале и посмотреть на древний город мертвых, 5/5
    Нам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увиделиНам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увиделиНам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увиделиНам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увиделиНам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увиделиНам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увидели
  • А
    Анастасия
    25 июля 2024
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Все супер
  • Е
    Елена
    22 октября 2023
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Экскурсия Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис понравилась. Угур сразу учел наши пожелания не заезжать в «шопинговые» точки,
    читать дальше

    поэтому на остальные места осталось больше времени. Правильно порекомендовал выехать пораньше. Мы взяли с собой и воду, и головные уборы. Но, если бы забыли, то у Угура всё было припасено. Очень комфортная машина. Угур вел машину быстро и аккуратно. Всю дорогу рассказывал. Угур не только хороший рассказчик, но и гостеприимный и душевный человек. Экскурсия получилась не только интересная и насыщенная, но и комфортная.
    С удовольствием рекомендуем Угура в качестве экскурсовода.
    Угур! Спасибо Вам за замечательный день!

  • Ж
    Жанна
    2 октября 2023
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Были вдвоем с мамой, экскурсия очень понравилась! Угур отлично владеет информацией и умеет преподнести материал не только интересно, но легко
    читать дальше

    и с юмором! Также, Угур помог быстро организовать параплан прямо на месте, за что отдельное спасибо! Памукалле очень красивое место, а с Угуром мы смогли посетить его еще и без спешки.

  • M
    Marina
    22 августа 2023
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Экскурсия в Памуккале понравилась. Угур учёл наши пожелания, ничего не навязывал. Рассказал много интересного.
  • И
    Ирина
    25 апреля 2023
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Здравствуйте. Экскурсия прошла на УРА! Очень интересно и познавательно, даже сами не могли предположить, что можно узнать столько нового! (а
    читать дальше

    мы путешественники с большим стажем и полусотней стран за спиной). Масса положительных эмоций и впечатлений. Угур - настоящий профессионал своего дела. Лучший гид! В следующий раз только с ним. Спасибо и до новых встреч! С уважением, Ирина.

  • Л
    Люба
    24 сентября 2022
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Мы остались очень довольны. Угур учёл все наши пожелания и провёл отличную экскурсию. Рекомендую
  • Е
    Елена
    14 сентября 2022
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Экскурсия для нас оказалась сложной, т. к. мы решились на неё поехать с маленьким ребёнком. Античный город шикарный, а вот
    читать дальше

    от Памуккале мы ждали большего.
    Угур всё очень хорошо организовал, шикарно провёл экскурсию. И в целом изменил наше отношение к Турции в лучшую сторону))

  • Д
    Дарья
    21 августа 2022
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    01.08.2022 мы посетили с Угуром античный Иераполис и Памуккале! Мы бы хотели отметить Угура как профессионала своего дела,помимо интересной и насыщенной экскурсионной программы,Угур рассказал много интересного о разных сторонах жизни современной Турции! Хотим выразить ему большую благодарность за экскурсию!
  • М
    Михаил
    19 августа 2022
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Хочется поблагодарить Угура за увлекательную экскурсию в Памуккале.
    Имели опыт посещения этой местности 8 лет назад с групповым туром на автобусе.
    читать дальше

    После посещения всевозможных магазинов по пути туда, на саму прогулку времени осталось очень мало. Нам не хватило Памуккале в прошлый раз…
    Именно поэтому в этот раз выбрали индивидуальный тур. Экскурсия нам понравилась.
    Выезд из отеля в заранее оговоренное время, вполне комфортное, чтобы выспаться перед достаточно длительной поездкой. Спасибо Угуру за комфортное и безопасное вождение.
    По пути заехали в одно место, где попробовали вкуснейший десерт с йогуртом мёдом и маком. Очень вкусно!
    Исторической информации было достаточно, при этом она не была перегружена. Выдавалась порциями во время прогулки по античному городу.
    Кроме этого в процессе поездки Угур поделился интересными фактами о Турции. На все интересующие вопросы были получены ответы.
    И напоследок у нас осталось достаточно времени, чтобы прогуляться по травертинам Памуккале и пофотографироваться. При этом нас не ограничивали по времени, вернулись на место встречи, когда сами сочли нужным.
    При следующем посещении Турции по возможности снова отправимся на экскурсию с Угуром, но уже куда-нибудь в другое место. В этот раз у нас возникло законченное ощущение от посещения Памуккале!

  • Н
    Наталья
    14 августа 2022
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Я хочу присоединиться ко всем, всем положительным отзывам об Угуре, и о поездке с ним.
    Отзывчивый, добрейший человек, отличный гид, шикарный
    читать дальше

    водитель, да и просто красивый мужчина!
    Кто ещё думает ехать с Угуром или нет, то поторопитесь, свободных дней у него почти нет, они разлетаются как горячие пирожки.

    Спасибо Уруг за поездку ещё раз.

  • О
    Олег
    17 июля 2022
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Побывать в Памукалле было давней мечтой, и благодаря экскурсии от Угура нам удалось воплотить ее в жизнь! Угур очень ответственно
    читать дальше

    подошёл к организации, нигде не было никаких проволочек, ожиданий, каждый этап сопровождался обширным историческим рассказом, разбавленным приятным юмором, и все прошло очень насыщенно и интересно. Ещё перед экскурсией на мою просьбу сделать одно дополнение Угур согласился без проблем, сделав при этом существенную скидку. Также на обратном пути он приподнес нам приятный сюрприз, заехав на одну интересную локацию, т. к. время позволяло. Ездили с мамой - она тоже в восторге и от качества экскурсии, и он подачи информации Угуром! Резюмируя, хочу ещё раз отметить высокий профессионализм гида, качество и насыщенность экскурсии, ну и конечно же - всем рекомендую!

  • И
    Ирина
    13 июля 2022
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Спасибо Угуру за чудесное знакомство с древним Иераполисом и Памуккале!
    Все было очень комфортно, продуманно, информативно, в спокойном режиме!
    Угур очень спокойный
    читать дальше

    и внимательный к деталям, замечательно владеет русским языком, обладает обширными знаниями, информацию подает легко и непринужденно как по истории, так и по Турции в целом. Даже 11-летний подросток остался доволен))
    Все путешествие было хорошо продуманно и организованно: остановки, пожелания туристов, посещение видовых мест в то время, когда большие туристические группы уже расходятся и т. п.
    Однозначно рекомендую!

  • О
    Олеся
    5 июля 2022
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Если вы не только за красивой картинкой, эффект от которой, увы, в Памуккале в высокий сезон несколько стирается обилием туристов
    читать дальше

    и посетителей, но и за новыми интересными знаниями - вам к Угуру. Спокойный, очень комфортный в общении, грамотно продумывающий маршрут перемещения на точке. Профессиональный гид, с которым просто интересно общаться и узнавать разные факты как про древность, так и про современную Турцию.

  • Д
    Дарья
    10 июня 2022
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Хорошая и познавательная экскурсия. Угур прекрасно владеет русским языком, обаятельный собеседник, рассказал нам очень много исторической информации. Время в пути
    читать дальше

    пролетело незаметно. Выезд в 8 утра, это очень комфортно, в отличие от групповых экскурсий, выезжающих в 4. В Памуккале у нас было неограниченное свободное время, мы успели все посмотреть, вдоволь нагулялись и нафотографировались. Обратно в отель вернулись в 22.00. Мы очень рады, что взяли индивидуальную экскурсию у Угура.

  • М
    Мария
    28 декабря 2021
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Замечательная экскурсия, очень насыщенная впечатлениями! А самое главное свободный и не напряжённый режим. И если туристические агентства вас забирали бы
    читать дальше

    из отеля в 4.30 утра, то мы выехали в 7.50 и все успели.

    Угур очень тактичный, вежливый и интеллигентный человек. Любые наши просьбы и желания были учтены. Нас сопровождали как дорогих гостей.

    Хорошее знание русского языка, позволило нам узнать много подробностей о тех исторических местах, где мы побывали.

    А само место просто великолепно! И я необычайно рада, что мы посетили Памуккале именно в зимний период. Туристов мало, погода нам благоприятствовала. Наибольшее впечатления произвели белые травертины. Это абсолютно нереальный, фантастический пейзаж.

    Древний Иераполис тоже очень понравился, пожалуй, его амфитеатр, один из красивейших виденных мной.

    Экскурсия началась в 7.50 у нашего отеля и завершилась в 19.00. Дорога в один конец заняла около 3-х часов, для нас это абсолютно нормально. Можно было спать, смотреть по сторонам и слушать рассказы Угура о Турции.

    Замечательный был день! Огромное спасибо, Угур, за организацию и проведение экскурсии. Смело всем рекомендуем!

  • В
    Валерия
    2 сентября 2021
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Всем советую отправиться на эту экскурсию. Мы не пожалели. Посетили много красивых мест, все неспешно, легко. Узнали немного истории. Гид очень позитивный, не перегружал информацией, не торопил. Вобщем зарядились энергией и положительными эмоциями)) спасибо большое!!!
  • О
    Ольга
    17 августа 2021
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Из Кемера в Памуккале мы с дочерью отправились с Угуром.
    Угур прекрасно провёл экскурсию. Хорошо, интересно и понятно подал материал про
    читать дальше

    античный г. Иерополис и по истории Турции в целом. Были полезны его советы и рекомендации. Экскурсия прошла в комфортном режиме (без гонки и шума, как бывает на групповых) Пообедали в стороне от туристической зоны в уютном тихом ресторанчике. Спасибо, Tripster. И ещё раз огромное спасибо, Угур!

  • С
    Светлана
    1 августа 2021
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Только так и нужно ездить на такие экскурсии. Большое спасибо Угуру за содержательную, интересную, насыщенную и супер- комфортную экскурсию. Продумано все- время, остановки, пожелания туристов, информационная составляющая, логистика во время поездки. Очень рекомендуем гида!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Бассейн Клеопатры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
  2. Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
  3. Чудо природы и наследие античности: из Кемера - в Памуккале и Иераполис
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Памуккале
  2. Демре
  3. Мира
  4. Олимпос
  5. Гора Тахталы
  6. Иераполис
  7. Фазелис
  8. Старый город
  9. The land of legends
  10. Бассейн Клеопатры
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в декабре 2025
Сейчас в Кемере в категории "Бассейн Клеопатры" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 600. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.56 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2025 год по теме «Бассейн Клеопатры», 33 ⭐ отзыва, цены от €95. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль