Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€565 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€600 за всё до 4 чел.
Групповая
Чудо природы и наследие античности
Путешествие из Кемера в Памуккале и Иераполис подарит вам незабываемые впечатления от античных руин и природных красот
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
€95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил17 июня 2025Отличная экскурсия!
- ААнастасия29 июля 2024Нам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увидели не описать словами. Очень рекомендуем побывать в Памуккале и посмотреть на древний город мертвых, 5/5
- ААнастасия25 июля 2024Все супер
- ЕЕлена22 октября 2023Экскурсия Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис понравилась. Угур сразу учел наши пожелания не заезжать в «шопинговые» точки,
- ЖЖанна2 октября 2023Были вдвоем с мамой, экскурсия очень понравилась! Угур отлично владеет информацией и умеет преподнести материал не только интересно, но легко
- MMarina22 августа 2023Экскурсия в Памуккале понравилась. Угур учёл наши пожелания, ничего не навязывал. Рассказал много интересного.
- ИИрина25 апреля 2023Здравствуйте. Экскурсия прошла на УРА! Очень интересно и познавательно, даже сами не могли предположить, что можно узнать столько нового! (а
- ЛЛюба24 сентября 2022Мы остались очень довольны. Угур учёл все наши пожелания и провёл отличную экскурсию. Рекомендую
- ЕЕлена14 сентября 2022Экскурсия для нас оказалась сложной, т. к. мы решились на неё поехать с маленьким ребёнком. Античный город шикарный, а вот
- ДДарья21 августа 202201.08.2022 мы посетили с Угуром античный Иераполис и Памуккале! Мы бы хотели отметить Угура как профессионала своего дела,помимо интересной и насыщенной экскурсионной программы,Угур рассказал много интересного о разных сторонах жизни современной Турции! Хотим выразить ему большую благодарность за экскурсию!
- ММихаил19 августа 2022Хочется поблагодарить Угура за увлекательную экскурсию в Памуккале.
Имели опыт посещения этой местности 8 лет назад с групповым туром на автобусе.
- ННаталья14 августа 2022Я хочу присоединиться ко всем, всем положительным отзывам об Угуре, и о поездке с ним.
Отзывчивый, добрейший человек, отличный гид, шикарный
- ООлег17 июля 2022Побывать в Памукалле было давней мечтой, и благодаря экскурсии от Угура нам удалось воплотить ее в жизнь! Угур очень ответственно
- ИИрина13 июля 2022Спасибо Угуру за чудесное знакомство с древним Иераполисом и Памуккале!
Все было очень комфортно, продуманно, информативно, в спокойном режиме!
Угур очень спокойный
- ООлеся5 июля 2022Если вы не только за красивой картинкой, эффект от которой, увы, в Памуккале в высокий сезон несколько стирается обилием туристов
- ДДарья10 июня 2022Хорошая и познавательная экскурсия. Угур прекрасно владеет русским языком, обаятельный собеседник, рассказал нам очень много исторической информации. Время в пути
- ММария28 декабря 2021Замечательная экскурсия, очень насыщенная впечатлениями! А самое главное свободный и не напряжённый режим. И если туристические агентства вас забирали бы
- ВВалерия2 сентября 2021Всем советую отправиться на эту экскурсию. Мы не пожалели. Посетили много красивых мест, все неспешно, легко. Узнали немного истории. Гид очень позитивный, не перегружал информацией, не торопил. Вобщем зарядились энергией и положительными эмоциями)) спасибо большое!!!
- ООльга17 августа 2021Из Кемера в Памуккале мы с дочерью отправились с Угуром.
Угур прекрасно провёл экскурсию. Хорошо, интересно и понятно подал материал про
- ССветлана1 августа 2021Только так и нужно ездить на такие экскурсии. Большое спасибо Угуру за содержательную, интересную, насыщенную и супер- комфортную экскурсию. Продумано все- время, остановки, пожелания туристов, информационная составляющая, логистика во время поездки. Очень рекомендуем гида!
