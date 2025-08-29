-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
2 ноя в 08:00
3 ноя в 08:00
€600
€666 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 ноя в 08:00
€565 за всё до 3 чел.
Групповая
Чудо природы и наследие античности
Путешествие из Кемера в Памуккале и Иераполис подарит вам незабываемые впечатления от античных руин и природных красот
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
2 ноя в 05:00
€95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения29 августа 2025Ездили в Памуккале с Фатимой. Это было прекрасно!! Фатима бесподобна и как человек, и как экскурсовод, и как водитель. Мы
- ВВладимир15 августа 2025Экскурсию проводил гид Тургай. Была предоставлена очень удобная машина для такой длительной поездки. Экскурсия началась вовремя. В ходе поездки,практически на
- ММихаил17 июня 2025Отличная экскурсия!
- ЛЛюдмила3 февраля 2025Все было очень хорошо, привезли, отвезли, все рассказали и показали💯
- ААнастасия29 июля 2024Нам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увидели не описать словами. Очень рекомендуем побывать в Памуккале и посмотреть на древний город мертвых, 5/5
- ААнастасия25 июля 2024Все супер
- ММаксим3 июля 2024Были на экскурсии 15.04.24. Хайдар -замечательный гид! Все детали предварительно обсудили по Whatsapp, никаких дополнительных затрат, кроме тех о которых
- ЕЕлена22 октября 2023Экскурсия Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис понравилась. Угур сразу учел наши пожелания не заезжать в «шопинговые» точки,
- ЖЖанна2 октября 2023Были вдвоем с мамой, экскурсия очень понравилась! Угур отлично владеет информацией и умеет преподнести материал не только интересно, но легко
- MMarina22 августа 2023Экскурсия в Памуккале понравилась. Угур учёл наши пожелания, ничего не навязывал. Рассказал много интересного.
- ААнна18 июля 2023Сама экскурсия нам понравилась. Гид был пунктуален, интеллигентен. Мы сначала обошли древний город Иерополис с его внушительным амфитеатром и музеем,
- ИИрина25 апреля 2023Здравствуйте. Экскурсия прошла на УРА! Очень интересно и познавательно, даже сами не могли предположить, что можно узнать столько нового! (а
- ИИрина8 декабря 2022Великолепно! Внимательный, знающий и заботливый гид, продуманная экскурсия, все отлично организовано (с нами было непросто - мама инвалид, и тем не менее прошло все отлично). Обязательно поедем на другие экскурсии!!!
- ЛЛюба24 сентября 2022Мы остались очень довольны. Угур учёл все наши пожелания и провёл отличную экскурсию. Рекомендую
- ЕЕлена14 сентября 2022Экскурсия для нас оказалась сложной, т. к. мы решились на неё поехать с маленьким ребёнком. Античный город шикарный, а вот
- ДДарья21 августа 202201.08.2022 мы посетили с Угуром античный Иераполис и Памуккале! Мы бы хотели отметить Угура как профессионала своего дела,помимо интересной и насыщенной экскурсионной программы,Угур рассказал много интересного о разных сторонах жизни современной Турции! Хотим выразить ему большую благодарность за экскурсию!
- ММихаил19 августа 2022Хочется поблагодарить Угура за увлекательную экскурсию в Памуккале.
Имели опыт посещения этой местности 8 лет назад с групповым туром на автобусе.
- ННаталья14 августа 2022Я хочу присоединиться ко всем, всем положительным отзывам об Угуре, и о поездке с ним.
Отзывчивый, добрейший человек, отличный гид, шикарный
- ООлег17 июля 2022Побывать в Памукалле было давней мечтой, и благодаря экскурсии от Угура нам удалось воплотить ее в жизнь! Угур очень ответственно
- ИИрина13 июля 2022Спасибо Угуру за чудесное знакомство с древним Иераполисом и Памуккале!
Все было очень комфортно, продуманно, информативно, в спокойном режиме!
Угур очень спокойный
