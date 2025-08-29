читать дальше

После посещения всевозможных магазинов по пути туда, на саму прогулку времени осталось очень мало. Нам не хватило Памуккале в прошлый раз…

Именно поэтому в этот раз выбрали индивидуальный тур. Экскурсия нам понравилась.

Выезд из отеля в заранее оговоренное время, вполне комфортное, чтобы выспаться перед достаточно длительной поездкой. Спасибо Угуру за комфортное и безопасное вождение.

По пути заехали в одно место, где попробовали вкуснейший десерт с йогуртом мёдом и маком. Очень вкусно!

Исторической информации было достаточно, при этом она не была перегружена. Выдавалась порциями во время прогулки по античному городу.

Кроме этого в процессе поездки Угур поделился интересными фактами о Турции. На все интересующие вопросы были получены ответы.

И напоследок у нас осталось достаточно времени, чтобы прогуляться по травертинам Памуккале и пофотографироваться. При этом нас не ограничивали по времени, вернулись на место встречи, когда сами сочли нужным.

При следующем посещении Турции по возможности снова отправимся на экскурсию с Угуром, но уже куда-нибудь в другое место. В этот раз у нас возникло законченное ощущение от посещения Памуккале!