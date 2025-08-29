Мои заказы

Экскурсии в Иераполис из Кемера

Найдено 3 экскурсии в категории «Иераполис» в Кемере, цены от €95, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
На машине
12 часов
-
10%
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
2 ноя в 08:00
3 ноя в 08:00
€600€666 за всё до 4 чел.
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
На машине
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 ноя в 08:00
€565 за всё до 3 чел.
Чудо природы и наследие античности: из Кемера - в Памуккале и Иераполис
На автобусе
13 часов
Групповая
Чудо природы и наследие античности
Путешествие из Кемера в Памуккале и Иераполис подарит вам незабываемые впечатления от античных руин и природных красот
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
2 ноя в 05:00
€95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    29 августа 2025
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
    Ездили в Памуккале с Фатимой. Это было прекрасно!! Фатима бесподобна и как человек, и как экскурсовод, и как водитель. Мы
    читать дальше

    такую красоту увидели и в самой локации и по дороге! Настоящая забота о людях. Это редко бывает. До мелочей- остановиться в дороге, вкусняшки даже нам купили. Отдельное спасибо за фото и видео ❤️❤️❤️ рекомендую всем!!

  • В
    Владимир
    15 августа 2025
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
    Экскурсию проводил гид Тургай. Была предоставлена очень удобная машина для такой длительной поездки. Экскурсия началась вовремя. В ходе поездки,практически на
    читать дальше

    протяжении всего пути, Тургай рассказывал о разных этапах истории региона. Также мы много узнали о национальных особенностях жителей Турции. Очень рекомендуем данного гида другим путешественникам.

  • М
    Михаил
    17 июня 2025
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Отличная экскурсия!
  • Л
    Людмила
    3 февраля 2025
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
    Все было очень хорошо, привезли, отвезли, все рассказали и показали💯
  • А
    Анастасия
    29 июля 2024
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Нам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увидели не описать словами. Очень рекомендуем побывать в Памуккале и посмотреть на древний город мертвых, 5/5
    Нам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увиделиНам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увиделиНам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увиделиНам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увиделиНам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увиделиНам очень понравилось, Угур отличный гид и рассказчик, места просто потрясающие, а какие виды шикарные увидели
  • А
    Анастасия
    25 июля 2024
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Все супер
  • М
    Максим
    3 июля 2024
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
    Были на экскурсии 15.04.24. Хайдар -замечательный гид! Все детали предварительно обсудили по Whatsapp, никаких дополнительных затрат, кроме тех о которых
    читать дальше

    предупреждал Хайдар, в поездке не было. В день экскурсии Гид встретил нас в назначенное время на чистом, ухоженном автомобиле с кондиционером. Хайдар аккуратный и спокойный водитель, в пути были чуть больше 3х часов. Гид отлично говорит на русском языке, замечательно знает истории Турции, с удовольствием отвечает на любые вопросы. В Памукале сначала посетили каскад и бассейн Клеопатры, рекомендую заплыть ближе к источнику там вода более чистая и концентрированная. Вторая часть экскурсии была посвящена античному городу Иераполис, особенно впечатлили античные скульптуры, саркофаги, экспозиция старинных монет и конечно римский театр. На обратном пути Хайдар завез нас в кафе с национальной кухней, где мы поужинали перед обратной дорогой. Вся экскурсия заняла у нас около 11 часов (выезд в 8, возвращение в 19). С собой нужно взять полотенца, сланцы, купальные принадлежности, воду, крем от солнца и деньги на мелкие расходы, лучше в лирах. Гида однозначно рекомендую, честный и порядочный человек!

    Были на экскурсии 15.04.24. Хайдар -замечательный гид! Все детали предварительно обсудили по Whatsapp, никаких дополнительных затратБыли на экскурсии 15.04.24. Хайдар -замечательный гид! Все детали предварительно обсудили по Whatsapp, никаких дополнительных затратБыли на экскурсии 15.04.24. Хайдар -замечательный гид! Все детали предварительно обсудили по Whatsapp, никаких дополнительных затратБыли на экскурсии 15.04.24. Хайдар -замечательный гид! Все детали предварительно обсудили по Whatsapp, никаких дополнительных затратБыли на экскурсии 15.04.24. Хайдар -замечательный гид! Все детали предварительно обсудили по Whatsapp, никаких дополнительных затратБыли на экскурсии 15.04.24. Хайдар -замечательный гид! Все детали предварительно обсудили по Whatsapp, никаких дополнительных затратБыли на экскурсии 15.04.24. Хайдар -замечательный гид! Все детали предварительно обсудили по Whatsapp, никаких дополнительных затратБыли на экскурсии 15.04.24. Хайдар -замечательный гид! Все детали предварительно обсудили по Whatsapp, никаких дополнительных затрат
  • Е
    Елена
    22 октября 2023
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Экскурсия Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис понравилась. Угур сразу учел наши пожелания не заезжать в «шопинговые» точки,
    читать дальше

    поэтому на остальные места осталось больше времени. Правильно порекомендовал выехать пораньше. Мы взяли с собой и воду, и головные уборы. Но, если бы забыли, то у Угура всё было припасено. Очень комфортная машина. Угур вел машину быстро и аккуратно. Всю дорогу рассказывал. Угур не только хороший рассказчик, но и гостеприимный и душевный человек. Экскурсия получилась не только интересная и насыщенная, но и комфортная.
    С удовольствием рекомендуем Угура в качестве экскурсовода.
    Угур! Спасибо Вам за замечательный день!

  • Ж
    Жанна
    2 октября 2023
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Были вдвоем с мамой, экскурсия очень понравилась! Угур отлично владеет информацией и умеет преподнести материал не только интересно, но легко
    читать дальше

    и с юмором! Также, Угур помог быстро организовать параплан прямо на месте, за что отдельное спасибо! Памукалле очень красивое место, а с Угуром мы смогли посетить его еще и без спешки.

  • M
    Marina
    22 августа 2023
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Экскурсия в Памуккале понравилась. Угур учёл наши пожелания, ничего не навязывал. Рассказал много интересного.
  • А
    Анна
    18 июля 2023
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
    Сама экскурсия нам понравилась. Гид был пунктуален, интеллигентен. Мы сначала обошли древний город Иерополис с его внушительным амфитеатром и музеем,
    читать дальше

    затем поплавали в бассейне Клеопатры, а после отправились смотреть белоснежные стены Памуккале. Неожиданностью стало для меня то, что в каменных чашах воды сейчас в разы меньше, чем на красивых рекламных проспектах. Но это в целом на наше настроение не повлияло. Мы очень рады, что оказались на этой прекрасной экскурсии.

  • И
    Ирина
    25 апреля 2023
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Здравствуйте. Экскурсия прошла на УРА! Очень интересно и познавательно, даже сами не могли предположить, что можно узнать столько нового! (а
    читать дальше

    мы путешественники с большим стажем и полусотней стран за спиной). Масса положительных эмоций и впечатлений. Угур - настоящий профессионал своего дела. Лучший гид! В следующий раз только с ним. Спасибо и до новых встреч! С уважением, Ирина.

  • И
    Ирина
    8 декабря 2022
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
    Великолепно! Внимательный, знающий и заботливый гид, продуманная экскурсия, все отлично организовано (с нами было непросто - мама инвалид, и тем не менее прошло все отлично). Обязательно поедем на другие экскурсии!!!
    Великолепно! Внимательный, знающий и заботливый гид, продуманная экскурсия, все отлично организовано (с нами было непросто -Великолепно! Внимательный, знающий и заботливый гид, продуманная экскурсия, все отлично организовано (с нами было непросто -Великолепно! Внимательный, знающий и заботливый гид, продуманная экскурсия, все отлично организовано (с нами было непросто -Великолепно! Внимательный, знающий и заботливый гид, продуманная экскурсия, все отлично организовано (с нами было непросто -Великолепно! Внимательный, знающий и заботливый гид, продуманная экскурсия, все отлично организовано (с нами было непросто -
  • Л
    Люба
    24 сентября 2022
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Мы остались очень довольны. Угур учёл все наши пожелания и провёл отличную экскурсию. Рекомендую
  • Е
    Елена
    14 сентября 2022
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Экскурсия для нас оказалась сложной, т. к. мы решились на неё поехать с маленьким ребёнком. Античный город шикарный, а вот
    читать дальше

    от Памуккале мы ждали большего.
    Угур всё очень хорошо организовал, шикарно провёл экскурсию. И в целом изменил наше отношение к Турции в лучшую сторону))

  • Д
    Дарья
    21 августа 2022
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    01.08.2022 мы посетили с Угуром античный Иераполис и Памуккале! Мы бы хотели отметить Угура как профессионала своего дела,помимо интересной и насыщенной экскурсионной программы,Угур рассказал много интересного о разных сторонах жизни современной Турции! Хотим выразить ему большую благодарность за экскурсию!
  • М
    Михаил
    19 августа 2022
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Хочется поблагодарить Угура за увлекательную экскурсию в Памуккале.
    Имели опыт посещения этой местности 8 лет назад с групповым туром на автобусе.
    читать дальше

    После посещения всевозможных магазинов по пути туда, на саму прогулку времени осталось очень мало. Нам не хватило Памуккале в прошлый раз…
    Именно поэтому в этот раз выбрали индивидуальный тур. Экскурсия нам понравилась.
    Выезд из отеля в заранее оговоренное время, вполне комфортное, чтобы выспаться перед достаточно длительной поездкой. Спасибо Угуру за комфортное и безопасное вождение.
    По пути заехали в одно место, где попробовали вкуснейший десерт с йогуртом мёдом и маком. Очень вкусно!
    Исторической информации было достаточно, при этом она не была перегружена. Выдавалась порциями во время прогулки по античному городу.
    Кроме этого в процессе поездки Угур поделился интересными фактами о Турции. На все интересующие вопросы были получены ответы.
    И напоследок у нас осталось достаточно времени, чтобы прогуляться по травертинам Памуккале и пофотографироваться. При этом нас не ограничивали по времени, вернулись на место встречи, когда сами сочли нужным.
    При следующем посещении Турции по возможности снова отправимся на экскурсию с Угуром, но уже куда-нибудь в другое место. В этот раз у нас возникло законченное ощущение от посещения Памуккале!

  • Н
    Наталья
    14 августа 2022
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Я хочу присоединиться ко всем, всем положительным отзывам об Угуре, и о поездке с ним.
    Отзывчивый, добрейший человек, отличный гид, шикарный
    читать дальше

    водитель, да и просто красивый мужчина!
    Кто ещё думает ехать с Угуром или нет, то поторопитесь, свободных дней у него почти нет, они разлетаются как горячие пирожки.

    Спасибо Уруг за поездку ещё раз.

  • О
    Олег
    17 июля 2022
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Побывать в Памукалле было давней мечтой, и благодаря экскурсии от Угура нам удалось воплотить ее в жизнь! Угур очень ответственно
    читать дальше

    подошёл к организации, нигде не было никаких проволочек, ожиданий, каждый этап сопровождался обширным историческим рассказом, разбавленным приятным юмором, и все прошло очень насыщенно и интересно. Ещё перед экскурсией на мою просьбу сделать одно дополнение Угур согласился без проблем, сделав при этом существенную скидку. Также на обратном пути он приподнес нам приятный сюрприз, заехав на одну интересную локацию, т. к. время позволяло. Ездили с мамой - она тоже в восторге и от качества экскурсии, и он подачи информации Угуром! Резюмируя, хочу ещё раз отметить высокий профессионализм гида, качество и насыщенность экскурсии, ну и конечно же - всем рекомендую!

  • И
    Ирина
    13 июля 2022
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Спасибо Угуру за чудесное знакомство с древним Иераполисом и Памуккале!
    Все было очень комфортно, продуманно, информативно, в спокойном режиме!
    Угур очень спокойный
    читать дальше

    и внимательный к деталям, замечательно владеет русским языком, обладает обширными знаниями, информацию подает легко и непринужденно как по истории, так и по Турции в целом. Даже 11-летний подросток остался доволен))
    Все путешествие было хорошо продуманно и организованно: остановки, пожелания туристов, посещение видовых мест в то время, когда большие туристические группы уже расходятся и т. п.
    Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Иераполис»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
  2. «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
  3. Чудо природы и наследие античности: из Кемера - в Памуккале и Иераполис
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Памуккале
  2. Олимпос
  3. Старый город
  4. Демре
  5. Мира
  6. Каньоны Кепрюлю
  7. The land of legends
  8. Гора Тахталы
  9. Набережная
  10. Иераполис
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в октябре 2025
Сейчас в Кемере в категории "Иераполис" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2025 год по теме «Иераполис», 33 ⭐ отзыва, цены от €95. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь