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Кекова, Демре и Мира: по следам Святого Николая и древней Ликии

Совместить морскую прогулку, античную историю и посещение христианской святыни (из Кемера)
Это путешествие для тех, кто хочет увидеть Турцию за пределами пляжного отдыха.

Вас ждут древние города, почитаемые христианские святыни, морская прогулка среди островов Кековы и уникальная возможность увидеть античные руины, сохранившиеся под водой Средиземного моря.
Кекова, Демре и Мира: по следам Святого Николая и древней Ликии
Кекова, Демре и Мира: по следам Святого Николая и древней Ликии
Кекова, Демре и Мира: по следам Святого Николая и древней Ликии

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля
Живописная дорога вдоль Средиземноморского побережья и знакомство с историей древней Ликии.

10:00 — древний город Мира
Осмотр знаменитых ликийских скальных гробниц и античного амфитеатра. Поговорим о традициях, культуре и погребальных обрядах ликийцев.

11:00 — храм Святого Николая Чудотворца
Посещение одной из главных христианских святынь Турции. Вы увидите древние фрески, саркофаг святого и познакомитесь с историей человека, ставшего прообразом Санта-Клауса.

12:30 — отправление из порта Учагыз
Начало морской прогулки по акватории Кековы.

13:00 — затонувший город Кекова
С борта яхты рассмотрим руины античного города, ушедшего под воду после землетрясений: стены домов, лестницы, улицы и причалы.

14:00 — деревня Калекёй и крепость Симена
Поднимемся к древней крепости с великолепными видами на острова и бухты. Увидим один из самых маленьких античных театров Ликии.

15:00 — купание в бухтах Кековы
Свободное время для отдыха и плавания в Средиземном море.

16:00 — обед
Традиционные блюда турецкой кухни в ресторане или на борту яхты.

17:00 — возвращение
Обратная дорога с рассказами о культуре и современной жизни Турции.

Вы узнаете:

  • кто такие ликийцы и почему их цивилизация считается одной из самых необычных в античном мире
  • почему скальные гробницы высекали высоко в скалах и что они символизировали
  • как жил и служил Святой Николай Чудотворец и почему его почитают во всём мире
  • что произошло с древним городом Кекова и почему его называют турецкой Атлантидой
  • чем сегодня живут рыбацкие деревни Средиземноморья и какие традиции сохраняют местные жители

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером, морская прогулка к острову Кекова, обед в ресторане, страховка на время экскурсии.
  • Дополнительно оплачиваются: входные билеты в храм Святого Николая и древний город Мира — около €15 за чел., напитки во время обеда
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 08:00 и 18:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€50
Дети до 12 лет€34
Дети до 7 лет€24
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 18:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 14 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, доплат и туристических «разводов» — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности ещё
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спокойны, а солнце комфортное. Устраиваем путешествие для своих: красивые маршруты, живые истории, комфортный темп и внимание к деталям. Вам не нужно ни о чём переживать — просто отдыхайте и получайте впечатления. На связи с первого сообщения и до конца вашей поездки.

Входит в следующие категории Кемера

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