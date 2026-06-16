Вас ждут древние города, почитаемые христианские святыни, морская прогулка среди островов Кековы и уникальная возможность увидеть античные руины, сохранившиеся под водой Средиземного моря.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
Живописная дорога вдоль Средиземноморского побережья и знакомство с историей древней Ликии.
10:00 — древний город Мира
Осмотр знаменитых ликийских скальных гробниц и античного амфитеатра. Поговорим о традициях, культуре и погребальных обрядах ликийцев.
11:00 — храм Святого Николая Чудотворца
Посещение одной из главных христианских святынь Турции. Вы увидите древние фрески, саркофаг святого и познакомитесь с историей человека, ставшего прообразом Санта-Клауса.
12:30 — отправление из порта Учагыз
Начало морской прогулки по акватории Кековы.
13:00 — затонувший город Кекова
С борта яхты рассмотрим руины античного города, ушедшего под воду после землетрясений: стены домов, лестницы, улицы и причалы.
14:00 — деревня Калекёй и крепость Симена
Поднимемся к древней крепости с великолепными видами на острова и бухты. Увидим один из самых маленьких античных театров Ликии.
15:00 — купание в бухтах Кековы
Свободное время для отдыха и плавания в Средиземном море.
16:00 — обед
Традиционные блюда турецкой кухни в ресторане или на борту яхты.
17:00 — возвращение
Обратная дорога с рассказами о культуре и современной жизни Турции.
Вы узнаете:
- кто такие ликийцы и почему их цивилизация считается одной из самых необычных в античном мире
- почему скальные гробницы высекали высоко в скалах и что они символизировали
- как жил и служил Святой Николай Чудотворец и почему его почитают во всём мире
- что произошло с древним городом Кекова и почему его называют турецкой Атлантидой
- чем сегодня живут рыбацкие деревни Средиземноморья и какие традиции сохраняют местные жители
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером, морская прогулка к острову Кекова, обед в ресторане, страховка на время экскурсии.
- Дополнительно оплачиваются: входные билеты в храм Святого Николая и древний город Мира — около €15 за чел., напитки во время обеда
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:00 и 18:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€50
|Дети до 12 лет
|€34
|Дети до 7 лет
|€24