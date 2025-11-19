Мои заказы

Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Кемера

Побывать в сакральных местах и подплыть на яхте с прозрачным дном к затонувшему острову
Мы предлагаем насыщенное путешествие, во время которого вы окунётесь в историю раннего христианства.

Посетите храм Николая Чудотворца в Демре и увидите наскальные гробницы ликийских язычников в городе Мира.

Проплывёте на яхте рядом с затонувшим островом Кекова и рассмотрите через прозрачное дно античные руины, которые на нём остались.
Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Кемера© Эрдал
Описание водной прогулки

  • Храм Святого Николая Чудотворца и его гробница в Демре.
  • Ликийские наскальные гробницы язычников в Мире.
  • Затонувший остров Кекова с руинами античного города — рассмотрите их через прозрачное дно нашей яхты.

Мы обсудим:

  • историю зарождения христианства и перехода к нему от язычества.
  • жизнь и деяния Николая Чудотворца.
  • загадки постройки ликийский гробниц.
  • историю ликийских городов, разрушенных землетрясениями.

Примерный тайминг:

  • 7:30–8:00 — выезд из отелей (время зависит от расположения отеля).
  • 8:00–10:00 — дорога в горы и остановка на завтрак.
  • 11:00–11:30 — ликийские наскальные гробницы и греко-римский театр в Мире.
  • 12:00–12:30 — церковная лавка.
  • 12:30–13:15 — храм Святого Николая Чудотворца в Демре.
  • 13:15–13:45 — обед.
  • 13:45–14:10 — производство украшений с султанитом.
  • 14:30–16:30 — прогулка на яхте от порта Демре к острову Кекова с купанием.
  • 19:00–20:00 — возвращение в отели.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автобусе, прогулка на яхте, страховка, обед (без напитков).
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Билет в храм Святого Николая Чудотворца — €20 за чел.
  • Вход в античный город — €13.
  • Напитки во время обеда — от €1.
  • Завтрак — его можно взять с собой или оплатить в кафе.

ежедневно в 07:30

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал
Эрдал — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 777 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий язык) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт по организации экскурсий и оказанию туристических услуг в Турции, в том числе трансфера, а также по предоставлению яхт в аренду. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.

