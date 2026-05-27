Между горами и морем: античный город Лимира, церковь Св. Николая и остров Кекова (из Кемера)

Прикоснуться к ликийским святыням и отправиться на морскую прогулку к затонувшему городу
За один день вы увидите три важные точки древней Ликии: античный город Лимиру, базилику Святого Николая в Мире и остров Кекова с руинами затонувшего города.

Вы окажетесь среди древних гробниц и античных театров, прикоснётесь к истории одного из самых почитаемых святых христианского мира и завершите день морской прогулкой.
Описание экскурсии

Выезд из региона Кемер (7:30–8:50)

По пути перед вами откроются виды на Таврские горы. Мы сделаем остановку на перевале — здесь можно позавтракать, выпить чай или кофе и немного размяться перед продолжением пути.

Античный город Лимира (10:00–10:30)

Вы посетите один из древнейших городов Ликии. Здесь сохранились скальные гробницы, фрагменты древних построек и античный театр. Гид-историк расскажет о правителях Ликии, расцвете города и роли Лимиры в жизни региона.

Иконный центр Святого Николая (11:30–12:00)

Вы увидите иконы, барельефы и настенные изображения, посвящённые жизни святителя. Они рассказывают о его служении, чудесах и о том, как епископ из небольшого города стал одним из самых почитаемых святых христианского мира.

Церковь Святого Николая Угодника (12:00–13:00)

Здесь вы сможете подойти к саркофагу, в котором на протяжении многих столетий находились мощи Святителя Николая, и почувствовать атмосферу одного из главных центров христианского паломничества.

Морская прогулка к острову Кекова (13:00–15:00)

После исторической части путешествия вас ждёт прогулка на яхте вдоль живописного побережья. Вы увидите:

  • подводные руины древнего города Долихисте
  • полуостров Симена с ликийскими гробницами
  • берег Теймуссы, где каменные саркофаги стоят почти у самой воды

Будет остановка в тихой бухте — чтобы вы насладились морем и при желании искупались.

Обед в ресторане (15:00–16:00)

В меню — рыба или мясо на гриле, закуски и сезонные салаты.

Ремесленный центр оникса и султанита (16:00–16:30)

Вы познакомитесь с природными камнями региона, увидите изделия местных мастеров и при желании сможете приобрести украшения или сувениры.

Возвращение в регион Кемер (17:00–17:30)

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автобусе (17, 30, 40 или 54 посадочных места)
  • Очерёдность посещения объектов осмотра может изменяться в зависимости от погодных условий или иных обстоятельств
  • С вами поедет один из профессиональных гидов-историков нашей команды

Что входит в стоимость

  • Трансфер от и до места проживания: районы Текирова, Чамьюва, Кириш, Кемер, Гёйнюк, Бельдиби
  • Морская прогулка
  • Обед
  • Страховой полис на время экскурсии

Что не входит в стоимость

  • Входной билет в церковь Св. Николая Угодника: €20 за чел. (дети до 8 лет бесплатно)
  • Напитки на протяжении всей экскурсии, личные расходы

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 8 лет и старше€26
От 3 до 7 лет€17
До 2 лет (с посадочным местом)€12
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

