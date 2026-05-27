За один день вы увидите три важные точки древней Ликии: античный город Лимиру, базилику Святого Николая в Мире и остров Кекова с руинами затонувшего города. Вы окажетесь среди древних гробниц и античных театров, прикоснётесь к истории одного из самых почитаемых святых христианского мира и завершите день морской прогулкой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Выезд из региона Кемер (7:30–8:50)

По пути перед вами откроются виды на Таврские горы. Мы сделаем остановку на перевале — здесь можно позавтракать, выпить чай или кофе и немного размяться перед продолжением пути.

Античный город Лимира (10:00–10:30)

Вы посетите один из древнейших городов Ликии. Здесь сохранились скальные гробницы, фрагменты древних построек и античный театр. Гид-историк расскажет о правителях Ликии, расцвете города и роли Лимиры в жизни региона.

Иконный центр Святого Николая (11:30–12:00)

Вы увидите иконы, барельефы и настенные изображения, посвящённые жизни святителя. Они рассказывают о его служении, чудесах и о том, как епископ из небольшого города стал одним из самых почитаемых святых христианского мира.

Церковь Святого Николая Угодника (12:00–13:00)

Здесь вы сможете подойти к саркофагу, в котором на протяжении многих столетий находились мощи Святителя Николая, и почувствовать атмосферу одного из главных центров христианского паломничества.

Морская прогулка к острову Кекова (13:00–15:00)

После исторической части путешествия вас ждёт прогулка на яхте вдоль живописного побережья. Вы увидите:

подводные руины древнего города Долихисте

полуостров Симена с ликийскими гробницами

берег Теймуссы, где каменные саркофаги стоят почти у самой воды

Будет остановка в тихой бухте — чтобы вы насладились морем и при желании искупались.

Обед в ресторане (15:00–16:00)

В меню — рыба или мясо на гриле, закуски и сезонные салаты.

Ремесленный центр оникса и султанита (16:00–16:30)

Вы познакомитесь с природными камнями региона, увидите изделия местных мастеров и при желании сможете приобрести украшения или сувениры.

Возвращение в регион Кемер (17:00–17:30)

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автобусе (17, 30, 40 или 54 посадочных места)

Очерёдность посещения объектов осмотра может изменяться в зависимости от погодных условий или иных обстоятельств

С вами поедет один из профессиональных гидов-историков нашей команды

Что входит в стоимость

Трансфер от и до места проживания: районы Текирова, Чамьюва, Кириш, Кемер, Гёйнюк, Бельдиби

Морская прогулка

Обед

Страховой полис на время экскурсии

Что не входит в стоимость