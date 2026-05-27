Вы окажетесь среди древних гробниц и античных театров, прикоснётесь к истории одного из самых почитаемых святых христианского мира и завершите день морской прогулкой.
Описание экскурсии
Выезд из региона Кемер (7:30–8:50)
По пути перед вами откроются виды на Таврские горы. Мы сделаем остановку на перевале — здесь можно позавтракать, выпить чай или кофе и немного размяться перед продолжением пути.
Античный город Лимира (10:00–10:30)
Вы посетите один из древнейших городов Ликии. Здесь сохранились скальные гробницы, фрагменты древних построек и античный театр. Гид-историк расскажет о правителях Ликии, расцвете города и роли Лимиры в жизни региона.
Иконный центр Святого Николая (11:30–12:00)
Вы увидите иконы, барельефы и настенные изображения, посвящённые жизни святителя. Они рассказывают о его служении, чудесах и о том, как епископ из небольшого города стал одним из самых почитаемых святых христианского мира.
Церковь Святого Николая Угодника (12:00–13:00)
Здесь вы сможете подойти к саркофагу, в котором на протяжении многих столетий находились мощи Святителя Николая, и почувствовать атмосферу одного из главных центров христианского паломничества.
Морская прогулка к острову Кекова (13:00–15:00)
После исторической части путешествия вас ждёт прогулка на яхте вдоль живописного побережья. Вы увидите:
- подводные руины древнего города Долихисте
- полуостров Симена с ликийскими гробницами
- берег Теймуссы, где каменные саркофаги стоят почти у самой воды
Будет остановка в тихой бухте — чтобы вы насладились морем и при желании искупались.
Обед в ресторане (15:00–16:00)
В меню — рыба или мясо на гриле, закуски и сезонные салаты.
Ремесленный центр оникса и султанита (16:00–16:30)
Вы познакомитесь с природными камнями региона, увидите изделия местных мастеров и при желании сможете приобрести украшения или сувениры.
Возвращение в регион Кемер (17:00–17:30)
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе (17, 30, 40 или 54 посадочных места)
- Очерёдность посещения объектов осмотра может изменяться в зависимости от погодных условий или иных обстоятельств
- С вами поедет один из профессиональных гидов-историков нашей команды
Что входит в стоимость
- Трансфер от и до места проживания: районы Текирова, Чамьюва, Кириш, Кемер, Гёйнюк, Бельдиби
- Морская прогулка
- Обед
- Страховой полис на время экскурсии
Что не входит в стоимость
- Входной билет в церковь Св. Николая Угодника: €20 за чел. (дети до 8 лет бесплатно)
- Напитки на протяжении всей экскурсии, личные расходы
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 8 лет и старше
|€26
|От 3 до 7 лет
|€17
|До 2 лет (с посадочным местом)
|€12