читать дальше

красиво над водой и абсолютно скучно под водой.

Оба места максимум 6 метров по словам инструктора.

В первом случае вас ожидают камни, во втором песок. Рыб пара видов - может быть нам так повезло. Если покупаете фото за 30 долларов, то вас на первом погружении посадят на колени на дно возле камня и сделают пару фото + дадут хлеб, которым можно покормить рыб прямо с рук и запишут это на видео

На второй точке вообще по сути пустое песчаное дно. Но тут встретили морского огурца, что было забавно

Помимо этого предлагают погрузиться глубже и посмотреть на статую Посейдона - за дополнительные 50 долларов.

Чего точно следовало ожидать из описания, но мы подумали «не может же быть наверное так плохо» - очень много людей. Посетителями была полностью забита верхняя палуба. Не всем даже хватило мест лечь позагорать. С учётом команды было точно больше 50 человек на яхте. Привело это к тому, что на сам дайвинг выстраивались огромные очереди. Итого ради минут 15 под водой вы проведёте в море часов 7.

Выглядит как хейт, но самое главное от этой поездки я получил — дайвинг

Собственно, инструктора приятные и позитивные. Обед был вполне вкусным. Природа Кемера с моры выглядит просто великолепно

За эту цену вряд ли стоило ожидать большего