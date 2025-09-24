Групповая
Дайвинг в бухтах Кемера
Погрузитесь в мир подводных приключений в Кемере, где вас ждут живописные бухты и богатый морской мир
Начало: У вашего места проживания
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
€28 за человека
-
8%
Водная прогулка
День экстрима в Анталье: рафтинг, сафари и зиплайн (из Кемера)
С трансфером и обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€24
€26 за человека
Водная прогулка
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Кемера)
Драйв, приключения и панорамы Таврских гор
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 мар в 08:00
€23 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна24 сентября 2025Добрый день! Дайвинг в бухтах Кемера организован в лучшем виде, ездили втроем, один из нас погружался, а двое плавали, занимались
- ММарина25 августа 2025Все понравилось! Спасибо за отдых 👍
- ППавел31 июля 2025В описании программы указан маяк и рифы/пещеры. На самом деле этого нет
Есть две остановки: у скал и в бухте. Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в марте 2026
Сейчас в Кемере в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 28 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.53 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2026 год для иностранцев, 4 ⭐ отзыва, цены от €23. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май