Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Кемере, цены от €23, скидки до 8%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Дайвинг в бухтах Кемера
8 часов
4 отзыва
Групповая
Дайвинг в бухтах Кемера
Погрузитесь в мир подводных приключений в Кемере, где вас ждут живописные бухты и богатый морской мир
Начало: У вашего места проживания
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
€28 за человека
День экстрима в Анталье: рафтинг, сафари и зиплайн (из Кемера)
На автобусе
Сплавы и рафтинг
3.5 часа
-
8%
Водная прогулка
День экстрима в Анталье: рафтинг, сафари и зиплайн (из Кемера)
С трансфером и обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€24€26 за человека
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Кемера)
На автобусе
Сплавы и рафтинг
2.5 часа
Водная прогулка
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Кемера)
Драйв, приключения и панорамы Таврских гор
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 мар в 08:00
€23 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2025
    Дайвинг в бухтах Кемера
    Добрый день! Дайвинг в бухтах Кемера организован в лучшем виде, ездили втроем, один из нас погружался, а двое плавали, занимались
    читать дальше

    снорклингом, наблюдали за погружением и любовались бухтами.
    Всех собрали без задержек, провели инструктаж, накормили обедом. Время пролетело не заметно. Всем нам очень понравилось! Спасибо за новые знания и незабываемые ощущения!

  • М
    Марина
    25 августа 2025
    Дайвинг в бухтах Кемера
    Все понравилось! Спасибо за отдых 👍
  • П
    Павел
    31 июля 2025
    Дайвинг в бухтах Кемера
    В описании программы указан маяк и рифы/пещеры. На самом деле этого нет
    Есть две остановки: у скал и в бухте. Очень
    читать дальше

    красиво над водой и абсолютно скучно под водой.
    Оба места максимум 6 метров по словам инструктора.
    В первом случае вас ожидают камни, во втором песок. Рыб пара видов - может быть нам так повезло. Если покупаете фото за 30 долларов, то вас на первом погружении посадят на колени на дно возле камня и сделают пару фото + дадут хлеб, которым можно покормить рыб прямо с рук и запишут это на видео
    На второй точке вообще по сути пустое песчаное дно. Но тут встретили морского огурца, что было забавно
    Помимо этого предлагают погрузиться глубже и посмотреть на статую Посейдона - за дополнительные 50 долларов.
    Чего точно следовало ожидать из описания, но мы подумали «не может же быть наверное так плохо» - очень много людей. Посетителями была полностью забита верхняя палуба. Не всем даже хватило мест лечь позагорать. С учётом команды было точно больше 50 человек на яхте. Привело это к тому, что на сам дайвинг выстраивались огромные очереди. Итого ради минут 15 под водой вы проведёте в море часов 7.
    Выглядит как хейт, но самое главное от этой поездки я получил — дайвинг
    Собственно, инструктора приятные и позитивные. Обед был вполне вкусным. Природа Кемера с моры выглядит просто великолепно
    За эту цену вряд ли стоило ожидать большего

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дайвинг в бухтах Кемера;
  2. День экстрима в Анталье: рафтинг, сафари и зиплайн (из Кемера);
  3. Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Кемера).
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Памуккале;
  2. Каньоны Кепрюлю;
  3. Анталья;
  4. Мира;
  5. Демре;
  6. Гора Тахталы;
  7. Озеро Салда;
  8. Самое главное;
  9. Часовая башня;
  10. Бассейн Клеопатры.
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в марте 2026
Сейчас в Кемере в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 28 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.53 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2026 год для иностранцев, 4 ⭐ отзыва, цены от €23. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май