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Круиз на пиратской яхте - из Кемера (всё включено)

Морское приключение с купанием, шоу и пенной вечеринкой
Проведите расслабленный день в Средиземном море на борту пиратской яхты «Али-Баба»! Для вас — живописные виды Анталийского залива, остановки для купания у водопада Дюден и в Черепашьей бухте, обед в формате шведский стол, весёлая пенная вечеринка и насыщенная развлекательная программа для взрослых и детей.
Круиз на пиратской яхте - из Кемера (всё включено)
Круиз на пиратской яхте - из Кемера (всё включено)
Круиз на пиратской яхте - из Кемера (всё включено)

Описание экскурсии

Прогулка на пиратской яхте

После трансфера из отеля вы подниметесь на борт стилизованного пиратского корабля «Али-Баба» и отправитесь в морское путешествие вдоль побережья Антальи.

Водопад Дюден и остановки для купания

Увидите знаменитый водопад Дюден, впадающий прямо в Средиземное море. Также мы сделаем остановки в красивых бухтах, чтобы искупаться в прозрачной бирюзовой воде.

Обед на борту

Во время прогулки сервируем для вас обед по системе «шведский стол».

Развлекательная программа

Анимация, зажигательная пенная вечеринка, музыка и шоу ждут вас на корабле на протяжении всего круиза. Для маленьких гостей предусмотрены развлечения и игры в пиратской тематике.

Трансфер в отель

После насыщенного дня на море яхта вернётся в порт, откуда водитель с комфортом доставит вас обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, водная прогулка в пиратском стиле, пенная вечеринка, обед — шведский стол
  • Отдельно по желанию оплачиваются алкогольные напитки на борту, фото- и видеосъёмка
  • С вами будет капитан из нашей команды

ежедневно в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 5 летБесплатно
Стандартный€32
Дети до 10 лет€20
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан
Султан — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 300 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных профессионалов.

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