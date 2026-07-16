Проведите расслабленный день в Средиземном море на борту пиратской яхты «Али-Баба»! Для вас — живописные виды Анталийского залива, остановки для купания у водопада Дюден и в Черепашьей бухте, обед в формате шведский стол, весёлая пенная вечеринка и насыщенная развлекательная программа для взрослых и детей.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Прогулка на пиратской яхте

После трансфера из отеля вы подниметесь на борт стилизованного пиратского корабля «Али-Баба» и отправитесь в морское путешествие вдоль побережья Антальи.

Водопад Дюден и остановки для купания

Увидите знаменитый водопад Дюден, впадающий прямо в Средиземное море. Также мы сделаем остановки в красивых бухтах, чтобы искупаться в прозрачной бирюзовой воде.

Обед на борту

Во время прогулки сервируем для вас обед по системе «шведский стол».

Развлекательная программа

Анимация, зажигательная пенная вечеринка, музыка и шоу ждут вас на корабле на протяжении всего круиза. Для маленьких гостей предусмотрены развлечения и игры в пиратской тематике.

Трансфер в отель

После насыщенного дня на море яхта вернётся в порт, откуда водитель с комфортом доставит вас обратно в отель.

Организационные детали