Приглашаем вас в морское путешествие на пиратской яхте — корабль стилизован под фрегат. День будет наполнен купанием в прозрачных бухтах, отдыхом на палубе и весёлой атмосферой.
Вы увидите живописные уголки побережья Кемера, куда невозможно добраться по суше, и проведёте время с музыкой, развлечениями и обедом на борту.
Вы увидите живописные уголки побережья Кемера, куда невозможно добраться по суше, и проведёте время с музыкой, развлечениями и обедом на борту.
Описание экскурсии
Примерный план поездки
9:00 — сбор и трансфер из отелей
9:30 — прибытие в порт Кемера и посадка на яхту
9:45 — отплытие из порта Кемера. Начинаем морское путешествие вдоль живописного побережья
10:30 — пиратская пещера. Первая остановка для фотографий и осмотра скалистого берега
11:00 — бухта Фазелиса. Купание в прозрачной воде у древнего города
13:00 — обед на корабле. Рыба или куриные наггетсы, паста и салат. Напитки оплачиваются отдельно
13:30 — остановка для купания у пляжа Кириш
14:00 — обратный путь и пенная вечеринка. Весёлое шоу и развлечения на палубе
15:00 — возвращение в порт Адрасана
15:00–16:30 — трансфер обратно в Кемер
Организационные детали
- На борту есть туалеты, душевые и кабинки для переодевания
- Для всех пассажиров предусмотрены спасательные жилеты
- В стоимость входит: трансфер, обед, анимация и пенная вечеринка
- Напитки, фотосессия и входной билет в древний город Фазелис оплачиваются отдельно
- С вами будет представитель нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€20
|Дети до 10 лет
|€15
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
все прошло супер.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «На пиратской яхте - к пещерам, бухтам, пляжам (из Кемера)»
Групповая
Морская прогулка на пиратской яхте
Почувствуйте свободу на пиратской яхте, наслаждаясь чистыми водами и захватывающими видами. Отличный выбор для семейного отдыха
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$20 за человека
Групповая
Путешествие на пиратской яхте из Кемера
Захватывающее морское приключение на пиратской яхте! Живописные бухты, пенная вечеринка и обед ждут вас. Почувствуйте себя настоящим пиратом
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$25 за человека
Групповая
Сазак и Дженевиз: прогулка на яхте к скрытым бухтам Средиземного моря
По следам генуэзцев - морское приключение из Кемера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€65 за человека
Групповая
Морская прогулка с пенной вечеринкой в Кемере
Приготовьтесь к незабываемому дню на Средиземном море: солнечные ванны, купание и пенная вечеринка создадут атмосферу праздника
Начало: В месте вашего проживания в Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€30 за человека
€20 за человека