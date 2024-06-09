Сегодня мы отправимся в путешествие по природным чудесам Турецкой Ривьеры в Анталье и посетим два великолепных водопада — Дюден и Куршунлу. Дюден падает в море с высоты сорока метров, и ежегодно его посещают миллионы туристов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Водопад дюден
- Водопад куршунлу
- Деппо Аутлет - Молл Антальи
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Посетите водопады Дюден. После этого мы продолжим наш путь и посетим природный парк и водопад Куршунлу, где вы сможете насладиться красотой водопада и природы. В завершение программы мы посетим один из популярных торговых центров города — Depo Outlet Mall of Antalya. У вас будет возможность приятно провести время, делая покупки, а также сделать фотографии в красивых архитектурных памятниках и парках, которые мы увидим. Ваши воспоминания об этом путешествии останутся с вами на всю жизнь. Итак, давайте начнём наше путешествие! Важная информация:
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура.
- Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки.
Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад дюден
- Водопад куршунлу
- Деппо Аутлет - Молл Антальи
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт: минивен на 5 человек
- Wi-Fi
- Три бутылки воды
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду и сувениры
- Входной билет на водопад Куршунлу
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура
- Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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