На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура.

Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки.

Что вас ожидает:Посетите водопады Дюден. После этого мы продолжим наш путь и посетим природный парк и водопад Куршунлу, где вы сможете насладиться красотой водопада и природы. В завершение программы мы посетим один из популярных торговых центров города — Depo Outlet Mall of Antalya. У вас будет возможность приятно провести время, делая покупки, а также сделать фотографии в красивых архитектурных памятниках и парках, которые мы увидим. Ваши воспоминания об этом путешествии останутся с вами на всю жизнь. Итак, давайте начнём наше путешествие! Важная информация: