Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Прогулка по Канатной Дороге Олимпос из Кемере

Прогулка по Канатной Дороге Олимпос из Кемере
Прогулка по Канатной Дороге Олимпос из Кемере
Прогулка по Канатной Дороге Олимпос из Кемере
Прогулка по Канатной Дороге Олимпос из Кемере
Прогулка по канатной дорого Олимпос из Кемера
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера организовано для тех, кто провел много времени в море Анталии, и теперь хочет получить другой опыт. Если вы среди тех людей, которые ищут новых приключений, то тогда эта экскурсия удивит вас. Для вас организуются специальные туры, чтобы вы смогли прокатиться по канатной дороге вдали от шума и прохлады с видом на Средиземное море. Рекомендуем заранее подготовить теплую одежду.
Канатная дорога Олимпос расположен в центре прибрежного национального парка Бейдаглары. Канатная кабинка находится на вершине горы Тахталы высотой 2365 м, в районе Кемера на побережье Средиземного моря на западe Анталии.
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера привлекла внимание, как горожан, так и туристов, а также вызвала их восхищение. Во время поездки по канатной дороге Олимпос вы сможете провести полноценный отпуск с близкими, приняв участие в различных экскурсиях, таких как прогулки и парапланеризм с трансфером из отеля.
Тур по канатной дороге Олимпос в Кемере занимает 10 минут от ниже уровня моря до вершины. Во время своего путешествия от моря к небу вы встретите различные эндемичные виды растений и хвойные деревья. Когда вы достигнете вершины горы, вас встретит прекрасный панорамный вид, который вы можете увидеть на 360 градусов.
Вы можете увековечить эти захватывающие виды в этом месте, где можно сделать отличные снимки. В то же время на вершине горы вас будут ждать смотровые террасы, где вы можете удовлетворить свои потребности, и сходить в магазины за сувенирами для своей семьи и друзей.
Чтобы начать наш тур Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера, мы заберем вас из вашего отеля в Кемере на нашем современном, комфортабельном и полностью оборудованном автомобиле.
Наша поездка до канатной дороги будет интересным и приятным. После того, как доберемся до места назначения, вы пройдете в кабину вместимостью 25 человек.

Восхождение на Вершину Начинается

Когда все в кабине канатной дороги будут готовы, начнется «подьем» на вершину Олимпос! Вы будете подниматься вверх, пока не достигнете вершины Олимпа за 10 минут, и вы будете поражены тем, как много восторга, покоя и красивых пейзажей поместятся в это, короткое время. Помимо Олимпоса у вас будет достаточно свободного времени.
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера подарит вам прекрасные моменты, украшенные панорамным видом на побережье, леса, склоны, холмы и долины, которые будут привлекать ваши глаза.
Добавим в качестве примечания: длина канатной дороги составляет ровно 4359 метров, и каждый метр, который вы оставите после себя, обязательно создаст атмосферу восторга и удовольствия!

Вершина Олимпоса

Достигнув вершины Олимпоса на высоте 2365 метров над уровнем моря, вы наполните свои легкие чистым воздухом с большим количеством кислорода.
На вершине вы можете насладиться захватывающим видом и фотографировать неописуемый пейзаж. Говоря о фотосъемке, вы также можете воспользоваться услугами профессионального фотографа, заплатив дополнительную плату. Так же, вы можете прогуляться среди сосен и насладиться нетронутой природой. Если вы настроены на покупки, вы можете приобрести сувениры себе и своим близким.
На последнем этапе нашей программы тура Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера вы снова войдете в кабину канатной дороги, и на этот раз вы будете в течение десяти минут наблюдать за домами, а также за лесами и грохочущими облаками.
Мы рекомендуем вам сделать много фотографий во втором эпизоде канатной дороги, возможно, вы больше не найдете такой возможности!
Когда мы прокатимся по канатной дороге обратно к посадочной площадке, наш автобус будет ждать вас, чтобы отвезти в ваш отель. Тогда вы займете свое место на нашем удобном пассажирском сиденье и в приятной форме завершите нашу программу.
Таким образом, если вы хотите получить уникальный опыт в Анталии, вы можете заказать тур по канатной дороге Олимпос из Кемера онлайн. Чтобы узнать время и дату поездки, пожалуйста, без сомнения свяжитесь с нами, как и в случае с другими ежедневными турами по Кемеру, которые мы организуем.
Подготовьтесь заранее

Место и время встречи

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи – McDonalds рядом с древними воротами Адриана.

Важная информация

Канатная дорога Олимпос соответствует европейским критериям CEN. Его длина составляет 4 359 метров.
Вместимость кабины: 80 человек.
Оптимальная скорость: 10 метров в секунду.
Время в пути: 10 минут.
470 пассажиров в час.
Высота нижнего терминала: 726 метров над уровнем воды.
Верхний терминал высоты: 2 365 метров над уровнем воды.
Возвращение с верхней станции 13:00
Обратный трансфер в отели с нижнего терминала 13:15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда / обратно
  • Обратный проезд на канатной дороге
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Кемер
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

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