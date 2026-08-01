Вы подниметесь в небо, когда заря разольётся нежной акварелью и озарит впечатляющие картины.
Под вами — хлопковые ступени, бирюзовые чаши, амфитеатр, колонны, на горизонте — очертания Денизли и Карахаита. Отсюда масштаб виден во всей полноте, а каждый ракурс создан для фото. После полёта будет время для классического знакомства — прогулки по террасам и улицам.
Под вами — хлопковые ступени, бирюзовые чаши, амфитеатр, колонны, на горизонте — очертания Денизли и Карахаита. Отсюда масштаб виден во всей полноте, а каждый ракурс создан для фото. После полёта будет время для классического знакомства — прогулки по террасам и улицам.
Описание экскурсии
Выезжаем ночью, прибудем ранним утром. Вы пройдёте инструктаж по безопасности, наземная команда поможет с посадкой. Вместе с пилотом подниметесь на шаре на высоту до 1 км. С воздуха полюбуетесь террасами, развалинами, окрестными городами.
Далее — самостоятельная прогулка и обед. Вы прогуляетесь по белоснежным травертинам Памуккале и древнему Иераполису с античным театром и руинами. При желании сможете искупаться в бассейне Клеопатры (за доплату). Затем вернёмся в Кемер.
Примерный тайминг
1:00 — выезд из отелей Кемера
5:30–6:00 — подготовка к полёту
6:00–7:00 — полёт на воздушном шаре
10:00–13:00 — Памуккале, прогулка по травертинам, Иераполис
13:00–13:45 — обед
13:45–14:15 — остановка в магазине камней или текстиля
14:30–19:30 — обратная дорога в Кемер
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, полёт на воздушном шаре, обед без напитков
- Полёт пройдёт на современном шаре с навигационным и коммуникационным оборудованием. Вас сопроводят лицензированный опытный пилот и наземная команда. Перед стартом оформляется страховка, проводится инструктаж по безопасности
- Дети до 5 лет и беременные женщины не допускаются к полёту на воздушном шаре
- Полёт на воздушном шаре зависит от погодных условий. В случае отмены вам будет предложен перенос экскурсии на другой день
- Дорога в обе стороны займёт 7-8 ч, продолжительность полёта — 1 ч
- Дополнительно оплачиваются: напитки — по желанию (можно взять перекус и воду с собой), входной билет в Памуккале — €30 с чел. (дети до 7 лет — бесплатно), посещение бассейна Клеопатры — €15 с чел. (по желанию)
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 01:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€200
|Без полета на шаре
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 988 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. У нас многолетний опыт работы и
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «Рассвет над Памуккале и Иераполисом с воздушного шара - из Кемера»
Групповая
до 20 чел.
Рассвет на воздушном шаре над Памуккале (из Кемера)
Подняться над белоснежными террасами и руинами античного города при свете нового дня
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 00:30
24 авг в 00:30
27 авг в 00:30
€190 за человека
Групповая
В Памуккале - за древностью и видами (из Кемера)
Провести день среди белых склонов и богатой истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 00:30
22 авг в 00:30
€50 за человека
Групповая
К белым травертинам и античному Иераполису - в Памуккале
Поездка из Кемера к природному чуду с прогулкой по древнему городу и купанием в бассейне Клеопатры
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 05:00
24 авг в 05:00
€67 за человека
Групповая
Белые террасы Памуккале и античный Иераполис - из Кемера
Увидеть «хлопковый замок» Турции, искупаться в термальных водах и прикоснуться к истории
Начало: Ваш отель
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 04:00
22 авг в 04:00
24 авг в 04:00
€50 за человека
€200 за человека