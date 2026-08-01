Вы подниметесь в небо, когда заря разольётся нежной акварелью и озарит впечатляющие картины. Под вами — хлопковые ступени, бирюзовые чаши, амфитеатр, колонны, на горизонте — очертания Денизли и Карахаита. Отсюда масштаб виден во всей полноте, а каждый ракурс создан для фото. После полёта будет время для классического знакомства — прогулки по террасам и улицам.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Выезжаем ночью, прибудем ранним утром. Вы пройдёте инструктаж по безопасности, наземная команда поможет с посадкой. Вместе с пилотом подниметесь на шаре на высоту до 1 км. С воздуха полюбуетесь террасами, развалинами, окрестными городами.

Далее — самостоятельная прогулка и обед. Вы прогуляетесь по белоснежным травертинам Памуккале и древнему Иераполису с античным театром и руинами. При желании сможете искупаться в бассейне Клеопатры (за доплату). Затем вернёмся в Кемер.

Примерный тайминг

1:00 — выезд из отелей Кемера

5:30–6:00 — подготовка к полёту

6:00–7:00 — полёт на воздушном шаре

10:00–13:00 — Памуккале, прогулка по травертинам, Иераполис

13:00–13:45 — обед

13:45–14:15 — остановка в магазине камней или текстиля

14:30–19:30 — обратная дорога в Кемер

Организационные детали