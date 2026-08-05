Отправляемся на гору Тахталы — заберёмся туда по одной из самых длинных канатных дорог всей Европы. С высоты более 2000 метров перед вами откроются панорамы Средиземного моря и гор Тавр. Вы прогуляетесь по вершине, услышите легенды древнего Олимпоса и узнаете интересные факты о местной.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

Встретим вас у вашего отеля в Кемере и по живописной дороге через национальный парк «Бейдаглары» отправимся к канатной дороге Олимпос.

Вы подниметесь на Тахталы высотой 2365 метров, откуда открываются панорамные виды на Средиземное море, побережье Анталии и Таврские горы.

На вершине вы погуляете, а мы поделимся легендами древнего Олимпоса, историей Тахталы и интересными фактами о природе национального парка.

Затем спуститесь по канатной дороге и вернётесь в отель.

Организационные детали