Отправляемся на гору Тахталы — заберёмся туда по одной из самых длинных канатных дорог всей Европы. С высоты более 2000 метров перед вами откроются панорамы Средиземного моря и гор Тавр.
Вы прогуляетесь по вершине, услышите легенды древнего Олимпоса и узнаете интересные факты о местной.
Вы прогуляетесь по вершине, услышите легенды древнего Олимпоса и узнаете интересные факты о местной.
Описание экскурсии
Встретим вас у вашего отеля в Кемере и по живописной дороге через национальный парк «Бейдаглары» отправимся к канатной дороге Олимпос.
Вы подниметесь на Тахталы высотой 2365 метров, откуда открываются панорамные виды на Средиземное море, побережье Анталии и Таврские горы.
На вершине вы погуляете, а мы поделимся легендами древнего Олимпоса, историей Тахталы и интересными фактами о природе национального парка.
Затем спуститесь по канатной дороге и вернётесь в отель.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Sprinter и аналогичном авто (детские кресла — по запросу), билет на канатную дорогу
- Встречаем у отелей Кемера, Кириша, Чамьювы, Текировы, Бельдиби и Гёйнюка
- При бронировании укажите название вашего отеля и номер WhatsApp для связи
- При сильном ветре или технических работах канатная дорога может быть закрыта — в этом случае мы предложим перенести или отменить прогулку
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:00 и 13:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€89
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 234 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности
Входит в следующие категории Кемера
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