читать дальше уменьшить стоит. Прогулка на квадриках не впечатлила. Ехали строем и очень медленно. По этому в следующий раз только рафтинг, больше ни чего не надо. Есть языковой барьер. Даже при среднем знании языка(англ) иногда сложно понять че от вас хотят. Нам повезло, один из капитанов был русскоговорящим. Очень помог. Приедем еще обязательно!!!

В целом все прошло супер! Впечатления от рафтинга не забываемые! Мы были тут во второй раз и приедем обязательно еще. От Кемера ехать далеко, около 3х часов, но это того