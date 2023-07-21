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Рафтинг и сафари на квадроциклах в ннацпарке Каньон Кепрюлю

Национальный парк Каньон Кёпрюлю: экскурсия на квадроциклах и рафтинг в Кемере
Прокатитесь по бездорожью на мощном квадроцикле, преодолевая ухабы и пыльные трассы, а затем отправьтесь в захватывающий сплав по реке Кёпрючай среди живописных ущелий национального парка Кёпрюлю. Драйв, скорость, бурные эмоции – всё в одном приключении!
4.8
8 отзывов
Рафтинг и сафари на квадроциклах в ннацпарке Каньон Кепрюлю
Рафтинг и сафари на квадроциклах в ннацпарке Каньон Кепрюлю
Рафтинг и сафари на квадроциклах в ннацпарке Каньон Кепрюлю

Описание экскурсии

Рафтинг + Квадроцикл-сафари – двойная доза адреналина в Кёпрюлю! 🏁 Квадроцикл-сафари – отправьтесь в поездку по пересечённой местности, преодолевая ухабы, пыльные тропы и извилистые маршруты национального парка Кёпрюлю. Испытайте мощь квадроцикла и насладитесь живописными видами! 🌊 Рафтинг по реке Кёпрючай – бурные потоки, пороги и кристально чистая вода подарят ощущение свободы и приключения! Под руководством опытных инструкторов вы покорите реку и получите море эмоций. Этот тур – идеальное сочетание скорости, экстрима и невероятной природы, которое подойдет как для новичков, так и для любителей активного отдыха. Важная информация: ✅ Минимальный возраст для участия в рафтинге – 5 лет. ✅ Для управления квадроциклом требуется быть старше 18 лет. ⚠️ Внимание! Обед в этой экскурсии проходит поздно — после 15:00. По техническим причинам он организуется на нашей базе и не может быть раньше, чтобы не терять время на переезды. Поэтому обязательно позавтракайте перед выездом или закажите ланч-бокс накануне тура. Также советуем взять с собой небольшой перекус. ✅ Защитное снаряжение предоставляются. ✅ Во время рафтинга обязательно использование спасательного жилета и каски. ✅ Напитки не включены в стоимость. ✅ Фотографии и видео с тура оплачиваются отдельно. 🎒 Рекомендуется взять с собой:
  • Удобную одежду и обувь, которую можно испачкать и намочить.
  • Купальник, полотенце, солнцезащитные очки и крем.
  • Бутылку воды и лёгкие перекусы. ⚠ Беременным женщинам и людям с заболеваниями сердца, позвоночника или суставов участие не рекомендуется.

Среда Пятница

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный Парк Каньон Кепрюлю
  • Горная река Кепрючай (Эвримедон)
Что включено
  • Страховка
  • Трансфер отель-база-отель
  • Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
  • Сафари на квадроциклах
  • Обед.
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
  • Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
  • Фото и видео
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда Пятница
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ✅ Минимальный возраст для участия в рафтинге - 5 лет
  • ✅ Для управления квадроциклом требуется быть старше 18 лет
  • ⚠️ Внимание! Обед в этой экскурсии проходит поздно - после 15:00
  • По техническим причинам он организуется на нашей базе и не может быть раньше, чтобы не терять время на переезды. Поэтому обязательно позавтракайте перед выездом или закажите ланч-бокс накануне тура. Также советуем взять с собой небольшой перекус
  • ✅ Защитное снаряжение предоставляются
  • ✅ Во время рафтинга обязательно использование спасательного жилета и каски
  • ✅ Напитки не включены в стоимость
  • ✅ Фотографии и видео с тура оплачиваются отдельно
  • 🎒 Рекомендуется взять с собой:
  • Удобную одежду и обувь, которую можно испачкать и намочить
  • Купальник, полотенце, солнцезащитные очки и крем
  • Бутылку воды и лёгкие перекусы
  • ⚠ Беременным женщинам и людям с заболеваниями сердца, позвоночника или суставов участие не рекомендуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
1
2
1
Ю
В целом все прошло супер! Впечатления от рафтинга не забываемые! Мы были тут во второй раз и приедем обязательно еще. От Кемера ехать далеко, около 3х часов, но это того
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стоит. Прогулка на квадриках не впечатлила. Ехали строем и очень медленно. По этому в следующий раз только рафтинг, больше ни чего не надо. Есть языковой барьер. Даже при среднем знании языка(англ) иногда сложно понять че от вас хотят. Нам повезло, один из капитанов был русскоговорящим. Очень помог. Приедем еще обязательно!!!

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С
Из всех экскурсий, что мы брали на отдыхе в Турции желание повторить осталось только от рафтинга, да что там говорить даже моя шестидесятилетняя тетушка, сказала что обязательно повторит еще.
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Р
Куча положительных эмоций и отличное настроение гарантированы
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К
разнообразие приключений, море эмоций, потрясающие виды
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К
разнообразие приключений, море эмоций, потрясающие виды
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А
Очень захватывающая и запоминающаяся!
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