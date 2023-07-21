Прокатитесь по бездорожью на мощном квадроцикле, преодолевая ухабы и пыльные трассы, а затем отправьтесь в захватывающий сплав по реке Кёпрючай среди живописных ущелий национального парка Кёпрюлю. Драйв, скорость, бурные эмоции – всё в одном приключении!
Описание экскурсииРафтинг + Квадроцикл-сафари – двойная доза адреналина в Кёпрюлю! 🏁 Квадроцикл-сафари – отправьтесь в поездку по пересечённой местности, преодолевая ухабы, пыльные тропы и извилистые маршруты национального парка Кёпрюлю. Испытайте мощь квадроцикла и насладитесь живописными видами! 🌊 Рафтинг по реке Кёпрючай – бурные потоки, пороги и кристально чистая вода подарят ощущение свободы и приключения! Под руководством опытных инструкторов вы покорите реку и получите море эмоций. Этот тур – идеальное сочетание скорости, экстрима и невероятной природы, которое подойдет как для новичков, так и для любителей активного отдыха. Важная информация: ✅ Минимальный возраст для участия в рафтинге – 5 лет. ✅ Для управления квадроциклом требуется быть старше 18 лет. ⚠️ Внимание! Обед в этой экскурсии проходит поздно — после 15:00. По техническим причинам он организуется на нашей базе и не может быть раньше, чтобы не терять время на переезды. Поэтому обязательно позавтракайте перед выездом или закажите ланч-бокс накануне тура. Также советуем взять с собой небольшой перекус. ✅ Защитное снаряжение предоставляются. ✅ Во время рафтинга обязательно использование спасательного жилета и каски. ✅ Напитки не включены в стоимость. ✅ Фотографии и видео с тура оплачиваются отдельно. 🎒 Рекомендуется взять с собой:
- Удобную одежду и обувь, которую можно испачкать и намочить.
- Купальник, полотенце, солнцезащитные очки и крем.
- Бутылку воды и лёгкие перекусы. ⚠ Беременным женщинам и людям с заболеваниями сердца, позвоночника или суставов участие не рекомендуется.
Среда Пятница
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный Парк Каньон Кепрюлю
- Горная река Кепрючай (Эвримедон)
Что включено
- Страховка
- Трансфер отель-база-отель
- Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
- Сафари на квадроциклах
- Обед.
Что не входит в цену
- Напитки
- Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
- Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
- Фото и видео
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда Пятница
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ✅ Минимальный возраст для участия в рафтинге - 5 лет
- ✅ Для управления квадроциклом требуется быть старше 18 лет
- ⚠️ Внимание! Обед в этой экскурсии проходит поздно - после 15:00
- По техническим причинам он организуется на нашей базе и не может быть раньше, чтобы не терять время на переезды. Поэтому обязательно позавтракайте перед выездом или закажите ланч-бокс накануне тура. Также советуем взять с собой небольшой перекус
- ✅ Защитное снаряжение предоставляются
- ✅ Во время рафтинга обязательно использование спасательного жилета и каски
- ✅ Напитки не включены в стоимость
- ✅ Фотографии и видео с тура оплачиваются отдельно
- 🎒 Рекомендуется взять с собой:
- Удобную одежду и обувь, которую можно испачкать и намочить
- Купальник, полотенце, солнцезащитные очки и крем
- Бутылку воды и лёгкие перекусы
- ⚠ Беременным женщинам и людям с заболеваниями сердца, позвоночника или суставов участие не рекомендуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
В целом все прошло супер! Впечатления от рафтинга не забываемые! Мы были тут во второй раз и приедем обязательно еще. От Кемера ехать далеко, около 3х часов, но это того
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С
Из всех экскурсий, что мы брали на отдыхе в Турции желание повторить осталось только от рафтинга, да что там говорить даже моя шестидесятилетняя тетушка, сказала что обязательно повторит еще.
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Р
Куча положительных эмоций и отличное настроение гарантированы
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К
разнообразие приключений, море эмоций, потрясающие виды
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К
разнообразие приключений, море эмоций, потрясающие виды
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А
Очень захватывающая и запоминающаяся!
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