Рафтинг и Сафари на Квадроциклах

Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного...

Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству.

Горная река Кепрючай — один из самых важных маршрутов для рафтинга в Турции.

Сплавы по порогам бурной горной реки могут быть дополнены различными мероприятиями.

В этом туре объединены Сафари на квадроциклах и Рафтинг.
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах

Что вы увидите 🤩

  • Национальный Парк Каньон Кепрюлю
  • Римский Мост Бюгрюм
Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству. Горная река Кепрючай — один из самых важных маршрутов для рафтинга в Турции. Сплавы по порогам бурной горной реки могут быть дополнены различными мероприятиями. В этом туре объединены Сафари на квадроциклах и Рафтинг.

Вас ожидает:

  • 10:00 Прибытие на базу Сафари. Не смотря на наш опыт в организации экстремальных туров и не смотря на простоту управления квадроциклами, Ваша безопасность остается приоритетом для нас. Поэтому после ознакомительной и вводной информации об оборудовании и управлении, мы проводим тест-драйв перед началом сафари.
  • 10:45 — 11:30 Сафари на квадроциклах, поездка, полная азарта и адреналина, по бездорожью и тропам в лесу, продолжительность поездки 45 минут.
  • 11:45 — 12:00 После инструктажа о рафтинге и получении снаряжения, мы направляемся к исходной точке сплава.
  • 12:15 Время рафтинга! После пыльной, грязной и дымной поездки на квадроциклах. рафтинг в ледяных водах Кёпрючай особо приятен! Нас ждут 12-ти километровая трасса и пороги 1-2-3 уровня сложности.
  • Обеденный перерыв во время сплава в 13:30. В меню: куриный шашлык — булгур — макароны — салат — сезонные фрукты
  • После трапезы продолжаем сплав на последних 4 км трассы.
  • После 17:00 фото и видео, мы возвращаемся в отели.

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Взрослый билет 12+
$40
Ребенок до 7 лет
$10
Ребенок 07-12
$25

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сафари на квадроциклах
  • Рафтинг
  • Гид-инструктор
  • Обед
  • Трансфер
  • Страховка
  • Экипировка (каска, жилет)
Что не входит
  • Напитки
  • Тапочки для рафтинга
  • Видео и Фото
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 10:00

YoYo T.
YoYo T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

👥Групповые🏆Активный отдых#Сплавы по рекам🐫Сафари🛻На квадроциклах

Еще несколько похожих предложений в Кемере

Рафтинг и багги-сафари из Кемера
4.8
5
10ч
$40
за 1 чел.
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
Если вы устали от скучного пляжного отдыха, то присоединяйтесь к самой активной экскурсии
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
4.8
18
$30
за 1 чел.
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
Устойчивый квадроцикл несравним со своим двухколесным собратом
Ежедневно в 09:15, 16:15
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг
5
2
12ч
30
за 1 чел.
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг
Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
Сафари-микс из Кемера: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
4
2
12ч
30
за 1 чел.
Сафари-микс из Кемера: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе
Рафтинг по горной реке
4.8
4
13ч
18
за 1 чел.
Рафтинг по горной реке
Зарядиться энергией во время сплава в живописном каньоне
ежедневно в 08:00
Каньоны Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Индивидуальная экскурсия
5
1
$220
за 1-4 чел.
Каньоны Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Завораживающие природные красоты неподалеку от Антальи - то, что нужно для смены обстановки во время...
По договоренности
Джип Сафари в Кемере
4.9
8
$30
за 1 чел.
Джип Сафари в Кемере
Джип сафари - приключение по настоящей Турции
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
4.9
15
$20
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
Каньон Гёйнюк - одно из живописнейшей мест на побережье Средиземного моря
Каждый день 08:00 до 13.00
Рафтинг из Кемера
5
7
10ч
$18
за 1 чел.
Рафтинг из Кемера
Брызги на речных порогах, ощущение драйва и всплеск адреналина - таким будет ваш день вместе с нами!...
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Динопарк в Кемере
$50
за 1 чел.
Динопарк в Кемере
Мы предлагаем туристам отправиться в увлекательнейшее приключение "Динопарк в Кемере" -...
Каждый день с 9:00 до 15:00
Экскурсия Джип Сафари Олимпос и Огни Химера
4.8
9
$30
за 1 чел.
Экскурсия Джип Сафари Олимпос и Огни Химера
Этим вечером вы отправитесь в путешествие по местам, о которых в древности слагали легенды
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
4.6
8
2ч 30м
$15
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
Приглашаем вас посетить традиционный хаммам, где у вас будет возможность сделать пилинг, пенный и...
В 09:15, 10:30, 14:15, 16:15, 20:10

YoYo T. проводит ещё 6 экскурсий

Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон
11ч
$20
за 1 чел.
Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон
Ежедневно с 10:00 до 17:00 (не считая время трансфера)
Рафтинг и Багги Сафари
$40
за 1 чел.
Рафтинг и Багги Сафари
Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного...
Ежедневно с 10:00 до 17:00
2 каньона: Тазы-каньон на джипах + рафтинг в Кёпрюлю-каньоне
4.6
18
11ч
$35
за 1 чел.
2 каньона: Тазы-каньон на джипах + рафтинг в Кёпрюлю-каньоне
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по красивейшим каньонам Антальи! По реке в каньоне...
07:00 - 08:00 трансфер в регионе
Каньон Кепрюлю 5 в 1 регион Кемер Анталья Белек
$50
за 1 чел.
Каньон Кепрюлю 5 в 1 регион Кемер Анталья Белек
Что вас ждет: Рафтинг 12 км Сафари на внедорожниках в Каньон Тазы Маленький Каньон и два Древних...
Пн Ср Пт - Аланья, Сиде… Вт Чт Сб- Кемер, Анталья, Белек
Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Селге Сафари на кабрио бусе
10ч
$35
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Селге Сафари на кабрио бусе
07:00 – 00:00 трансфер в регионе
Приключение на лодке MonsterJet
$105
за 1 чел.
Приключение на лодке MonsterJet
Monster JetBoat - это специально построенная скоростная лодка скользит по воде со скоростью до 100...
Понедельник, Среда, Пятница
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кемере
🇹🇷