читать дальше уменьшить было бы(особенно тем кто в групповой лодке). Может быть в октябре реки не такие наполненные как, например в мае, и поэтому в нашей экскурсии никто не перевернулся.

Тренер пугал, что будут и сложные пороги, лодка может перевернуться, поэтому технику и телефоны с собой не брали, хотя можно