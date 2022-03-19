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Групповая
Рафтинг в Национальном Парке Каньон Кёпрюлю
Начало: Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
«Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю — это активный сплав по горной реке Кёпрючай с участками лёгких порогов и красивыми природными пейзажами»
Расписание: Среда, пятница в 7:15
3 июл в 07:15
6 июл в 07:15
$23 за человека
Групповая
Из Кемера - в национальный парк «Олимпос Бейдаглары»
Подняться на вершину Тахталы, чтобы полюбоваться горами и побережьем
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:30 и 13:00
Завтра в 08:30
4 июл в 08:30
€79 за человека
Групповая
Сафари в национальном парке Кёпрюлю-Каньон
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота
$39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
К
На самых впечатляющих перекатах местные папарацци делают фотографии, инструктор подсказывает когда надо улыбаться и махать. Советую вытаращить глаза. У нас дома хранится фотография, где я с закрытыми глазами кому-то машу рукой.
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И
Сложность этого маршрута низкая, не совсем "болото", конечно, но пороги лёгкие. Несмотря на это, не рекомендую садиться в байдарки тем, кто не готов окунуться в ледяную воду.
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Б
Тренер попался веселый и, когда проплывала команда немцев(мы то обгоняли их, то отставали и постоянно пересекались), мы вёслами окатывали их водой и кричали: «attacking!!!»А они обливали нас)))Такая весёлая игра)
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М
На эту экскурсию мы поехали всей семьёй. Рафтинг относится к экскурсиям, которые вносят разнообразие в пляжный отдых, наравне с покатушками на джипах, например.
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А
Тренер пугал, что будут и сложные пороги, лодка может перевернуться, поэтому технику и телефоны с собой не брали, хотя можно
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Л
Незабываемые эмоции, активный экстремальный отдых, захватывающие виды на каньон, веселые преодоления спусков(совсем не страшно, как некоторые говорили)
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А
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Я
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Всего 11 отзывов в Кемере в категории "Национальные парки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Национальные парки»
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Сейчас в Кемере в категории "Национальные парки" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 79. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
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