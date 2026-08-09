Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия рафтинг и джип-сафари в один день в Анталии — экскурсия, в которой совмещены сразу две интересны программы, подходящие для любителей активного отдыха. Яркие моменты, позитивные эмоции, хорошее настроение обеспечены всем участникам необычной поездки.

EKM TRAVEL Ваш гид в Кемере Задать вопрос Групповая экскурсия -12% $40 выгода $4.80 $35.20 за человека 🇷🇺 русский 11 часов 1-5 человек Джиппинг, сплавы и рафтинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вас ожидает: Экскурсия рафтинг и джип-сафари в один день в Анталии — экскурсия, в которой совмещены сразу две интересны программы, подходящие для любителей активного отдыха. Яркие моменты, позитивные эмоции, хорошее настроение обеспечены всем участникам необычной поездки. Шикарный вид на горы и окружающий мир можно сфотографировать прямо во время пути. Благодаря этому турне каждый турист увидит абсолютно другую Турцию, и эта ее сторона не оставит никого равнодушным. Важная информация: Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.

Тур временно недоступен в связи с зимним сезоном. Возобновление программы — с 1 марта. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик