Экскурсия рафтинг и джип-сафари в один день в Анталии — экскурсия, в которой совмещены сразу две интересны программы, подходящие для любителей активного отдыха. Яркие моменты, позитивные эмоции, хорошее настроение обеспечены всем участникам необычной поездки.
Описание экскурсииВас ожидает: Экскурсия рафтинг и джип-сафари в один день в Анталии — экскурсия, в которой совмещены сразу две интересны программы, подходящие для любителей активного отдыха. Яркие моменты, позитивные эмоции, хорошее настроение обеспечены всем участникам необычной поездки. Шикарный вид на горы и окружающий мир можно сфотографировать прямо во время пути. Благодаря этому турне каждый турист увидит абсолютно другую Турцию, и эта ее сторона не оставит никого равнодушным. Важная информация: Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.
Тур временно недоступен в связи с зимним сезоном. Возобновление программы — с 1 марта.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Копрулу
- Национальный парк Копрулу
- Река Бесконак
- Горы Торос
Что включено
- Трансфер
- Рафтинг
- Джип-сафари
- Обед
- Русскоязычный инструктор
Что не входит в цену
- Все напитки на яхте
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Тур временно недоступен в связи с зимним сезоном. Возобновление программы — с 1 марта.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Трансфер осуществляется совместно с другими гостями
- Выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости
- Которые участвуют только в программе "Тазы каньон" или только в "Рафтинге"
- Могут ожидать некоторое время на базе. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей
- Не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача - помогать участникам во время активностей
- Проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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