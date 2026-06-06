Турецкий хаммам — это не просто спа-процедура, а целый ритуал очищения и восстановления. Вас ждут сауна, паровая комната, пенный массаж, бассейн и профессиональный уход за телом.
Вы самостоятельно выберете одну из 4 программ: от лёгкого релакса до полноценного спа-дня премиум-класса. В любом случае это будет прекрасный отдых по-турецки.
Вы самостоятельно выберете одну из 4 программ: от лёгкого релакса до полноценного спа-дня премиум-класса. В любом случае это будет прекрасный отдых по-турецки.
Описание экскурсии
Термальный разогрев. Любая программа начинается с посещения сауны и паровой комнаты. Мягкое тепло помогает расслабить мышцы и подготовить кожу к дальнейшим процедурам.
Традиционный хаммам. Затем — знаменитый турецкий ритуал очищения: пенный массаж и пилинг.
Аква-зона. Вы сможете отдохнуть в крытом бассейне и джакузи, наслаждаясь атмосферой спокойствия и комфорта.
Профессиональный массаж — главный этап программы по вашему выбору:
- пилинг рукавичкой кесе (10 мин) + классический массаж всего тела (20 мин) + турецкий чай и вода
- премиальный кофейный скраб (10 мин) + ароматерапевтический массаж всего тела (30 мин) + свежевыжатый апельсиновый сок
- пилинг рукавичкой кесе (10 мин) + терапевтический массаж спины (20 мин) + тайский массаж (30 мин)
- премиальный кофейный скраб (10 мин) + углублённый ароматерапевтический массаж (60 мин) + терапия рыбками Гарра Руфа (20 мин) + сок и фруктовая тарелка
Освежающая маска для лица.
Организационные детали
- Трансфер из отеля и обратно включён для районов Kiriş, Çamyuva, Tekirova, Göynük и Beldibi. Перед бронированием обязательно сообщите нам название своего отеля
- Во все пакеты входят: сауна, паровая комната, крытый бассейн, джакузи, пенный массаж (10 минут), маска для лица, шкафчик с замком, полотенца и тапочки
- Время посещения может быть скорректировано на 1 час в зависимости от загрузки комплекса
- Процедуры проводят сертифицированные специалисты
ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Пакет 3 - Oriental Therapeutic Journey
|€55
|Пакет 4 VIP-программа - All-Inclusive Luxury
|€95
|Пакет 1 - Standard Refresh
|€17
|Пакет 2 - Coffee Detox & Aroma Wellness
|€33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 556 туристов
Я проживаю в Турции уже много лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!
Входит в следующие категории Кемера
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