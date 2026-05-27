Посетим живописные бухты, которыми славится Кемер: уединённую лагуну Порто-Дженевиз, окружённую скалами и хвойным лесом, Сазак с песчаным дном и Аксеки с чистой водой, сосновыми склонами и галечным пляжем.
Вы насладитесь солнцем и морским бризом, увидите руины древней крепости и, если повезёт, встретите черепах каретта.
Описание экскурсии
7:45-8:45 — сбор участников и переезд в сторону Адрасана
Прибытие в порт Адрасан и размещение на двухпалубном прогулочном катере, оборудованном всем необходимым для комфортного отдыха.
Морская прогулка по лагунам. Сделаем 3 остановки (около часа каждая) для купания в живописных бухтах и обеда на борту.
- Генуэзская бухта (Порто-Дженевиз) между Адрасаном и Чиралы с трёх сторон закрыта скалами и хвойным лесом и славится тихой водой невероятных бирюзовых оттенков. С моря открывается вид на впечатляющие скалы и руины древней крепости
- Сазак — спокойная бухта с песчаным дном, где встречаются большие морские черепахи. А на входе в Сазак вас ждёт ещё одна бухта — место обитания средиземноморского тюленя-монаха и залежей чёрной глины, полезной для кожи
- Бухта Аксеки с бирюзовой водой, сосновыми склонами и галечным пляжем
Около 16:00 — прибытие в порт Адрасана.
Около 17:00 — возвращение в отели.
Организационные детали
- Прогулка проходит на катере: есть туалет, раздевалка и душ с пресной водой, просторная палуба и места для отдыха на носу
- В стоимость входят: трансфер от и до отелей в Текирова, Чамьюве, Кирише, Кемере, Гёйнюке, Бельдиби; обед (рыба или курица на выбор, салат, макароны); сопровождение русскоговорящего гида; страховка
- Напитки оплачиваются дополнительно
- Важно знать: на корабль нельзя проносить еду и алкогольные напитки, исключение — небольшая бутылка воды. Из Олимпоса и Чиралы трансфер не предусмотрен, до порта нужно доехать самостоятельно
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 12 лет и старше
|€29
|От 7 до 11 лет
|€15
|До 6 лет (с посадочным местом)
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос на бронь с вопросом. Платить при этом необязательно.
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
