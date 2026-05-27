На катере по генуэзским бухтам Порто-Дженевиз, Сазак и Аксеки из Кемера

Побережье, которое видят не все, и лагуны, где море прячется среди скал
Посетим живописные бухты, которыми славится Кемер: уединённую лагуну Порто-Дженевиз, окружённую скалами и хвойным лесом, Сазак с песчаным дном и Аксеки с чистой водой, сосновыми склонами и галечным пляжем.

Вы насладитесь солнцем и морским бризом, увидите руины древней крепости и, если повезёт, встретите черепах каретта.
На катере по генуэзским бухтам Порто-Дженевиз, Сазак и Аксеки из Кемера

Описание экскурсии

7:45-8:45 — сбор участников и переезд в сторону Адрасана

Прибытие в порт Адрасан и размещение на двухпалубном прогулочном катере, оборудованном всем необходимым для комфортного отдыха.

Морская прогулка по лагунам. Сделаем 3 остановки (около часа каждая) для купания в живописных бухтах и обеда на борту.

  • Генуэзская бухта (Порто-Дженевиз) между Адрасаном и Чиралы с трёх сторон закрыта скалами и хвойным лесом и славится тихой водой невероятных бирюзовых оттенков. С моря открывается вид на впечатляющие скалы и руины древней крепости
  • Сазак — спокойная бухта с песчаным дном, где встречаются большие морские черепахи. А на входе в Сазак вас ждёт ещё одна бухта — место обитания средиземноморского тюленя-монаха и залежей чёрной глины, полезной для кожи
  • Бухта Аксеки с бирюзовой водой, сосновыми склонами и галечным пляжем

Около 16:00 — прибытие в порт Адрасана.

Около 17:00 — возвращение в отели.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на катере: есть туалет, раздевалка и душ с пресной водой, просторная палуба и места для отдыха на носу
  • В стоимость входят: трансфер от и до отелей в Текирова, Чамьюве, Кирише, Кемере, Гёйнюке, Бельдиби; обед (рыба или курица на выбор, салат, макароны); сопровождение русскоговорящего гида; страховка
  • Напитки оплачиваются дополнительно
  • Важно знать: на корабль нельзя проносить еду и алкогольные напитки, исключение — небольшая бутылка воды. Из Олимпоса и Чиралы трансфер не предусмотрен, до порта нужно доехать самостоятельно
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 12 лет и старше€29
От 7 до 11 лет€15
До 6 лет (с посадочным местом)€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

