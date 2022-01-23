Прогулка на яхте по уединённым бухтам Анталии

Анталия - это не только шикарные отели, бирюзовое море и жаркое солнце

Индивидуально
для 8 чел.
Анталия — это не только шикарные отели, бирюзовое море и жаркое солнце.

Это город с многовековой историей, уходящей корнями в древние времена.

На яхте мы отправимся в тихие места вдали от других лодок.

Посетим бухты, полные тишины и красоты, отличающиеся от побережья, наводненного местными и иностранными туристами.

Понежимся под ласковым солнцем, искупаемся в теплом море, а заодно полюбуемся руинами древних поселений.
Прогулка на яхте по уединённым бухтам Анталии
Прогулка на яхте по уединённым бухтам Анталии
Прогулка на яхте по уединённым бухтам Анталии
Прогулка на яхте по уединённым бухтам Анталии
Прогулка на яхте по уединённым бухтам Анталии
Прогулка на яхте по уединённым бухтам Анталии

Что вы можете увидеть 🤩

  • Райская Бухта
  • Фазелис
  • Бухта Влюбленных
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вас ждет прогулка на яхте, где глубокая синяя вода унесет вас от шума и суеты города. Исследуя рай, где собраны почти все богатства природы, вы одновременно расслабитесь и получите удовольствие от отпуска.

Фазелис

Из гавани в Кемере мы отправимся в сторону бухты Фазлис. Здесь нас ждет первая остановка. Этот район, который является древним ликийским городом, очарует вас своим морем и видом. Руины этого города, достигшего тысячелетнего возраста, будут интересны тем, кто интересуется мифологией и древними историями из глубины веков. Здесь вы будете вдали от сильной летней жары в приятной прохладе сосен.

Райская Бухта

Вас ждет пляж с самым большим разнообразием морских обитателей в Кемере. Здесь вы можете увидеть разных рыб, которых вы никогда раньше не видели в чистой морской воде. Также в Райской Бухте вы сможете увидеть останки людей, живших в этом регионе 2 тысячи лет назад.
Бухта Влюбленных
Залив Ашыклар — одно из важнейших мест частного яхтенного тура.
Потому что мы уверены, что вы полюбите эту бухту. Здесь вы станете свидетелями уникальной встречи зеленого и синего пейзажа в яркий солнечный день. А после яхта направится в порт Кемере, откуда мы доставим вас обратно в отели.

Важная информация:

  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.
  • На борту не будет громкой музыки, если не хотите.
  • Лежаков хватит каждому.
  • Возьмите с собой очки, солнцезащитный крем, полотенце, купальники.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда яхты
  • Трансфер
  • Страховка во время поездки на яхте
  • Обед
Что не входит
  • Напитки
  • Фото и альбомы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться.
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

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