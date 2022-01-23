Что вы можете увидеть 🤩

Вас ждет прогулка на яхте, где глубокая синяя вода унесет вас от шума и суеты города. Исследуя рай, где собраны почти все богатства природы, вы одновременно расслабитесь и получите удовольствие от отпуска.

Фазелис

Из гавани в Кемере мы отправимся в сторону бухты Фазлис. Здесь нас ждет первая остановка. Этот район, который является древним ликийским городом, очарует вас своим морем и видом. Руины этого города, достигшего тысячелетнего возраста, будут интересны тем, кто интересуется мифологией и древними историями из глубины веков. Здесь вы будете вдали от сильной летней жары в приятной прохладе сосен.

Райская Бухта

Вас ждет пляж с самым большим разнообразием морских обитателей в Кемере. Здесь вы можете увидеть разных рыб, которых вы никогда раньше не видели в чистой морской воде. Также в Райской Бухте вы сможете увидеть останки людей, живших в этом регионе 2 тысячи лет назад.

Бухта Влюбленных

Залив Ашыклар — одно из важнейших мест частного яхтенного тура.

Потому что мы уверены, что вы полюбите эту бухту. Здесь вы станете свидетелями уникальной встречи зеленого и синего пейзажа в яркий солнечный день. А после яхта направится в порт Кемере, откуда мы доставим вас обратно в отели.

Важная информация: