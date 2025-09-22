Мои заказы

Речные прогулки в Кемере

Найдено 7 экскурсий в категории «Речные прогулки» в Кемере, цены от €26, скидки до 9%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Турецкие Мальдивы - из Кемера
10 часов
9 отзывов
Водная прогулка
Турецкие Мальдивы - из Кемера
Погрузитесь в мир незабываемых впечатлений на яхте, открывая красоты острова Сулуада и бухты Аксеки. Это путешествие подарит вам море эмоций
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€34 за человека
Рафтинг по горной реке
13 часов
7 отзывов
Водная прогулка
Рафтинг по горной реке
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Вас ждут захватывающие виды и безопасное приключение с профессиональными инструкторами
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
3 ноя в 08:00
5 ноя в 08:00
€26 за человека
Морская прогулка с пенной вечеринкой в Кемере
4 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Морская прогулка с пенной вечеринкой
Приготовьтесь к незабываемому дню на Средиземном море: солнечные ванны, купание и пенная вечеринка создадут атмосферу праздника
Начало: В месте вашего проживания в Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€30 за человека
Малахитовое царство: по Грин каньону из Кемера
На яхте
10 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Малахитовое царство: по Грин каньону
Погрузитесь в атмосферу Грин каньона: яхтенная прогулка, пляжный отдых и обед с видом на природу. Прекрасный выбор для любителей природы и отдыха
Начало: У вашего места проживанния
4 мая в 07:00
8 мая в 07:00
€45 за человека
Из Кемера - в голубые бухты Адрасана и Порто-Дженевиз
На яхте
7.5 часов
Водная прогулка
Из Кемера - в голубые бухты Адрасана и Порто-Дженевиз
Погрузитесь в морское приключение из Кемера к бухтам Адрасан и Порто-Дженевиз. Яркие впечатления и отдых вдали от суеты гарантированы
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€55 за человека
Вечерний пиратский круиз в Кемере (всё включено)
Музыкальные теплоходы
5.5 часов
-
9%
Круиз
Вечерний пиратский круиз в Кемере (всё включено)
Поплавать в чистом море, потанцевать и повеселиться, поужинать и насладиться закатом
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Завтра в 15:00
4 ноя в 15:00
€40€44 за человека
Пиратское приключение в Кемере
Музыкальные теплоходы
7 часов
Круиз
Пиратское приключение в Кемере
Бухты, купание в море, обед и пенная вечеринка - в увлекательном круизе вдоль побережья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
2 ноя в 08:30
€38 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2025
    Турецкие Мальдивы - из Кемера
    Не пожалели, что поехали. Были с 5 летним ребенком, нам очень понравилось, даже дорога не особо утомила. Обед на яхте
    читать дальше

    был достойный. Пляжи великолепны! Очень жаль, что нерадивые туристы очень легкомысленно относятся к этому чуду природы, в белоснежной гальке где-то виднеются окурки, обертки и прочий мелкий мусор. Как пишут многие, народу, конечно, много, яхты выстраиваются в ряд, но всегда находилось достаточно места для купания даже в уединении. В общем за такую цену поездка просто супер, экскурсии за 100$ приносили меньше впечатлений.

  • О
    Ольга
    21 сентября 2025
    Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
    Всем добрый день.
    Вообщем можно сказать, что мы остались довольны! Впечатления от сплава отличные!
    Сплав длиться около 4 часов с двумя небольшими
    читать дальше

    остановками.
    Речка не очень бурная, для новичков супер!
    После сплава, на базе был обед!
    Из недостатков: оооочень долго добирались из Кемера в каньон 4 часа туда и 3,5 обратно
    Дорога утомляет, и подпортила впечатление.
    Мы ездили только на рафтинг, поэтому пришлось ждать около 40 мин группу -они ходили на зип-лайн.
    Жаль, что нет возможности купить индивидуально фото и видео от организаторов
    25 € стоила флешка на которой из отснятого материала мы были только на одном фото.

  • В
    Владислав
    12 сентября 2025
    Турецкие Мальдивы - из Кемера
    Природа сама предоставляет возможности, нам остается только организоваться.
    Остров посетить нужно конечно. Дорогу на автобусе к пристани можно опустить. Теплоходы, что
    читать дальше

    вас повезут к острову, некоторые в неудовлетворительном состоянии и чадят ужасно выхлопными газами. Все, десятки, теплоходов разом едут к острову, в одно место, на один пляж. Места для купания практически нет. Можно же разделиться и не всем сразу парковаться в одном месте! Море замечательное. Обед предлагаю делать так: закупить упакованный гамбургер и раздать каждому с бутылкой напитка. А не черпать каждому ложкой из тазика салат в тарелку. Остановки в открытом море делать поблизости к берегу, только с соблюдением мер безопасности. Так унесет кого то в море, что делать?
    Вокруг острова провезли, молодцы, всё показали. Всё прошло хорошо. В отель отвезли. Регламент соблюден. Спасибо

    Природа сама предоставляет возможности, нам остается только организоваться.
  • Н
    Никита
    8 сентября 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Кемера
    Каньон красивый, но формат экскурсии оказался не для меня; довольно людно и скучновато (большую часть времени просто идем по водоему
    читать дальше

    и наслаждаемся видами, которые быстро приедаются и кажутся одинаковыми). Для тех кому нужны красивые фото — норм. Места для плавания не сильно интересные, под водой ничего не видно так как остановки в глубоких местах. Но можно попрыгать + вода была теплая. Рыбалка на куски батона на спиннинг не в самом удачном месте (внимания не обращал, но вроде как никто ничего не поймал и клева не было).
    По организации вопросов нет — все было вовремя и нигде никого не ждали. Обед средненький, но место красивое

    Каньон красивый, но формат экскурсии оказался не для меня; довольно людно и скучновато (большую часть времени
  • А
    Андрей
    3 сентября 2025
    Рафтинг по горной реке
    Все хорошо! Река достаточно быстрая, но как таковых "опасных" мест где можно вывалиться за борт лодки всего 1 или 2.
    читать дальше

    Поэтому приходилось прыгать в воду по собственной инициативе😅.
    Отлично подойдёт для время провождения с детьми.
    По необходимости на турбазе можно включить в данную экскурсию катание на Багги(квадроуикл) и катание на тарзанке над рекой за доп. плату.
    Единственный нюанс - это дорога из отеля (Кемера) до места начала мероприятия и обратно по окончанию экскурсии, которая в свою очередь занимает около 3 часов в каждую сторону.

  • А
    Артем
    29 августа 2025
    Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
    Добрый день! Экскурсия понравилась. Дорога из Кемера до места составила примерно 2,5 -3 часа. На месте провели инструктаж, разделили по
    читать дальше

    группам, выдали инвентарь и отвезли к каньону, там рассадили по лодкам по 10 человек и начали спуск. Спускались примерно 14 км, часа 2-3, с остановкой на зиплайн. Спуск очень интересный и веселый, очень много лодок, атмосфера отличная. Стоит поехать, весело всем и детям, и взрослым. В конце пути всех накормили.

  • О
    Олег
    29 августа 2025
    Турецкие Мальдивы - из Кемера
    Зер гуд!
    Зер гуд!
  • О
    Олег
    22 августа 2025
    Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
    Гуд!!! Рекомендую… Анна профи!
  • О
    Ольга
    14 августа 2025
    Турецкие Мальдивы - из Кемера
    Были 14 августа 2 взрослых+2 подростков. Организация тура отличная: -трансфер до яхты и обратно (из Чамьюва 40-50 минут. Очень боялись
    читать дальше

    длительной поездки по серпантину, но доехали хорошо),
    -яхта была не перегружена людьми, было довольно свободно,
    -доброжелательный капитан и команда,
    -на обед курица/рыба, паста, салат, потом чай и ещё потом арбуз. Еды достаточно. Напитки за свой счет.
    Что касается красот-нужно быть готовыми, что места, где швартуются корабли у островов переполнены туристами. Нет, ПЕРЕПОЛНЕНЫ. Буквально: у берега 10-15 яхт по 40-80 человек. Это очень много. Буквально-друг у друга на головах все, между яхтами 10-15 см, плавать почти невозможно, в гротах очереди сделать фото. Маски с трубками вам не пригодятся, рыб мало и они неяркие. А,вот, коралловые тапочки будут кстати. Жаль, что нам об этом не сказали и мы не взяли их с собой из отеля.
    Одно из мест купания-в открытом море, вода потрясающих оттенков и вокруг горы, это безумно красиво.
    В целом: очень красивые места, потрясающего цвета вода, но нужно быть готовым к толпам. На фото толп не видно, мы постарались, чтобы создалось впечатление райского уединенного места)

    Были 14 августа 2 взрослых+2 подростков. Организация тура отличная: -трансфер до яхты и обратно (из Чамьюва
  • Ю
    Юлия
    12 августа 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Кемера
    Трансфер был из Кемера,это долгий путь,на обратном пути была пробка,в общей сложности почти 6 часов только дороги туда и обратно.
    читать дальше

    Спасла комфортабельная машина,на которой организовали трансфер. Сама экскурсия заняла вместе с обедом и купанием 3 часа. Было ещё затрачено время на ожидание отправления. Красивое место и рекомендация,кто рядом разместился посетить каньон.

  • Д
    Дарья
    5 августа 2025
    Турецкие Мальдивы - из Кемера
    Очень понравилась экскурсия на Сулуаду, место сказочное! Из-за задержки рейса сначала хотела отказаться и отдыхать в отеле, но поехала и
    читать дальше

    не пожалела. Кусочек рая) Яхта понравилась, на втором этаже можно было лежать на матрасах. Покормили тоже вкусно: курица/рыба на выбор, макароны, салат, хлеб, арбуз, позже давали чай. Из Чамьювы до порта ехали меньше часа, не устала)

    Спасибо Наталье за организацию, очень рекомендую побывать на этом острове!

  • О
    Ольга
    21 июля 2025
    Турецкие Мальдивы - из Кемера
    Экскурсия прекрасная. Правда не каждый «осилит» 1,5 часовую поездку до места отправления катера и обратно из Кемера. Нам было не
    читать дальше

    сложно) ехали с одной остановкой, можно было попить, перекусить. Дорога лежит через мост оры, Олимп, виды шикарные. Затем отправились на корабле к островам, Затем было четыре остановки в прекрасных бухтах с купанием. После первого купания нас покормили обедом (паста, салат, рыба или нагетс и арбуз. Затем был чай. Голодных не было) в баре можно приобрети напитки, мороженое. На корабле места достаточно. Мы сидели, можно было на втором этаже прилечь с видом на море.

  • О
    Ольга
    19 июля 2025
    Морская прогулка с пенной вечеринкой в Кемере
    Все понравилось! Ощущений куча, особенно у ребёнка))
    Все понравилось! Ощущений куча, особенно у ребёнка))
  • О
    Ольга
    11 июля 2025
    Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
    Все организовано хорошо: трансфер, рафтинг, питание. Природа очень красивая, сам рафтинг очень понравился. Из недостатков: не предупредили, что так как
    читать дальше

    мы выбрали только рафтинг, нам нужно будет ждать, пока закончит остальная группа, которая выбрала дополнительные активности, суммарное ожидание составило более 2х часов, поэтому мы на месте тоже доплачивали, чтобы не ждать. Это было супер неудобно, так как мы рассчитывали совсем на другой тайминг.

  • Н
    Наталья
    18 ноября 2023
    Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
    Ездил на экскурсию мой взрослый внук со своей девушкой. Они были в восторге! Всё понравилось. Забрали от отеля в Бельдиби,
    читать дальше

    туда же вернули. По времени всё чётко. Замечательно! Так как это был мой подарок, то я счастлива, что выбрала именно это предложение по рафтингу. Спасибо вам большое!

  • А
    Алексей
    24 июля 2021
    Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
    Доброго времени суток. Экскурсия в целом понравилась. Прекрасная природа, горы и сама речка чистая и прозрачная. Сплавлялись группой по 8
    читать дальше

    человек, но можно сплавиться вдвоем на байдарках.
    Прекрасные эмоции, особенно на водоворотах и крутых спусках. Так как много рафтов, то постоянно брызгались друг с другом, приятно освежаясь.
    Детям тоже понравилось.
    Из недостатков отмечу то, что из Камера достаточно долго добираться с нерусскоговорящим водителем и сплав сам всего 10 километров, вместо 14 как было заявлено в экскурсии. Ставим твердую четверку. Всем спасибо за внимание!

  • Т
    Татиана
    30 июня 2021
    Рафтинг по горной реке
    Добрый день!
    Прошло много времени, но всё же оставлю вам отзыв. В целом, всё понравилось.
    Единственное, я думала на выбор будет общая
    читать дальше

    лодка для сплава или на двоих, но на месте сказали, что нужно было предупреждать заранее, что необходима двухместная лодка. Лучше спрашивайте туристов заранее.
    Спасибо!

  • D
    Dima
    10 июля 2020
    Рафтинг по горной реке
    Прекрасная экскурсия. Забрали из отеля. Покормили по дороге за символическую плату. Потом был собственно сам рафтинг. Все прошло отлично. После сплава нас бесплатно покормили и отвезли домой. Однозначно стоит того что бы побывать на этой экскурсии
  • А
    Анна
    16 августа 2019
    Рафтинг по горной реке
    Ох, это была одна из самых драйвовых экскурсий)) я в восторге, море положительных эмоций! И видео на память, разумеется за отдельную плату, но это было ожидаемо) в общем кому нужны не забываемые эмоции езжайте))
  • M
    Maria
    29 августа 2018
    Рафтинг по горной реке
    Это был один из лучших и запоминающихся дней в Турции) Мы ездили семьей с 4 детьми от 9 до 15
    читать дальше

    лет, они остались в невероятном восторге!
    Во-первых, отличная организация. Елена всегда на связи и очень оперативно отвечала на все наши вопросы. Нас забрал вовремя небольшой комфортабельный микроавтобус, водитель выше всяких похвал, очень аккуратно водит. На месте тоже ребята из рафтинга супер дружелюбные, четкие, профессиональные. Обед тоже был хороший - куриный шашлык, макароны, нереальный булгур, свежий салат из овощей, каждый набирал себе, сколько съест.
    Во-вторых, потрясающей красоты природный заповедник и сама горная река - от пейзажей захватывает дух! Рафтинг по ощущениям экстремальный и захватывающий, но по сути все очень безопасно. Грамотный проводник-инструктор, очень хорошо заботился о нашей безопасности и весело поддерживал наш боевой дух)
    Очень рекомендуем, спасибо большое за классно проведенное время!

