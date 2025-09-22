Водная прогулка
Турецкие Мальдивы - из Кемера
Погрузитесь в мир незабываемых впечатлений на яхте, открывая красоты острова Сулуада и бухты Аксеки. Это путешествие подарит вам море эмоций
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€34 за человека
Водная прогулка
Рафтинг по горной реке
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Вас ждут захватывающие виды и безопасное приключение с профессиональными инструкторами
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
3 ноя в 08:00
5 ноя в 08:00
€26 за человека
Водная прогулка
Морская прогулка с пенной вечеринкой
Приготовьтесь к незабываемому дню на Средиземном море: солнечные ванны, купание и пенная вечеринка создадут атмосферу праздника
Начало: В месте вашего проживания в Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€30 за человека
Водная прогулка
Малахитовое царство: по Грин каньону
Погрузитесь в атмосферу Грин каньона: яхтенная прогулка, пляжный отдых и обед с видом на природу. Прекрасный выбор для любителей природы и отдыха
Начало: У вашего места проживанния
4 мая в 07:00
8 мая в 07:00
€45 за человека
Водная прогулка
Из Кемера - в голубые бухты Адрасана и Порто-Дженевиз
Погрузитесь в морское приключение из Кемера к бухтам Адрасан и Порто-Дженевиз. Яркие впечатления и отдых вдали от суеты гарантированы
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€55 за человека
-
9%
Круиз
Вечерний пиратский круиз в Кемере (всё включено)
Поплавать в чистом море, потанцевать и повеселиться, поужинать и насладиться закатом
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Завтра в 15:00
4 ноя в 15:00
€40
€44 за человека
Круиз
Пиратское приключение в Кемере
Бухты, купание в море, обед и пенная вечеринка - в увлекательном круизе вдоль побережья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
2 ноя в 08:30
€38 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия22 сентября 2025Не пожалели, что поехали. Были с 5 летним ребенком, нам очень понравилось, даже дорога не особо утомила. Обед на яхте
- ООльга21 сентября 2025Всем добрый день.
Вообщем можно сказать, что мы остались довольны! Впечатления от сплава отличные!
Сплав длиться около 4 часов с двумя небольшими
- ВВладислав12 сентября 2025Природа сама предоставляет возможности, нам остается только организоваться.
Остров посетить нужно конечно. Дорогу на автобусе к пристани можно опустить. Теплоходы, что
- ННикита8 сентября 2025Каньон красивый, но формат экскурсии оказался не для меня; довольно людно и скучновато (большую часть времени просто идем по водоему
- ААндрей3 сентября 2025Все хорошо! Река достаточно быстрая, но как таковых "опасных" мест где можно вывалиться за борт лодки всего 1 или 2.
- ААртем29 августа 2025Добрый день! Экскурсия понравилась. Дорога из Кемера до места составила примерно 2,5 -3 часа. На месте провели инструктаж, разделили по
- ООлег29 августа 2025Зер гуд!
- ООлег22 августа 2025Гуд!!! Рекомендую… Анна профи!
- ООльга14 августа 2025Были 14 августа 2 взрослых+2 подростков. Организация тура отличная: -трансфер до яхты и обратно (из Чамьюва 40-50 минут. Очень боялись
- ЮЮлия12 августа 2025Трансфер был из Кемера,это долгий путь,на обратном пути была пробка,в общей сложности почти 6 часов только дороги туда и обратно.
- ДДарья5 августа 2025Очень понравилась экскурсия на Сулуаду, место сказочное! Из-за задержки рейса сначала хотела отказаться и отдыхать в отеле, но поехала и
- ООльга21 июля 2025Экскурсия прекрасная. Правда не каждый «осилит» 1,5 часовую поездку до места отправления катера и обратно из Кемера. Нам было не
- ООльга19 июля 2025Все понравилось! Ощущений куча, особенно у ребёнка))
- ООльга11 июля 2025Все организовано хорошо: трансфер, рафтинг, питание. Природа очень красивая, сам рафтинг очень понравился. Из недостатков: не предупредили, что так как
- ННаталья18 ноября 2023Ездил на экскурсию мой взрослый внук со своей девушкой. Они были в восторге! Всё понравилось. Забрали от отеля в Бельдиби,
- ААлексей24 июля 2021Доброго времени суток. Экскурсия в целом понравилась. Прекрасная природа, горы и сама речка чистая и прозрачная. Сплавлялись группой по 8
- ТТатиана30 июня 2021Добрый день!
Прошло много времени, но всё же оставлю вам отзыв. В целом, всё понравилось.
Единственное, я думала на выбор будет общая
- DDima10 июля 2020Прекрасная экскурсия. Забрали из отеля. Покормили по дороге за символическую плату. Потом был собственно сам рафтинг. Все прошло отлично. После сплава нас бесплатно покормили и отвезли домой. Однозначно стоит того что бы побывать на этой экскурсии
- ААнна16 августа 2019Ох, это была одна из самых драйвовых экскурсий)) я в восторге, море положительных эмоций! И видео на память, разумеется за отдельную плату, но это было ожидаемо) в общем кому нужны не забываемые эмоции езжайте))
- MMaria29 августа 2018Это был один из лучших и запоминающихся дней в Турции) Мы ездили семьей с 4 детьми от 9 до 15
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Речные прогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в октябре 2025
Сейчас в Кемере в категории "Речные прогулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 26 до 55 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Кемере на 2025 год по теме «Речные прогулки», 19 ⭐ отзывов, цены от €26. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь