читать дальше

длительной поездки по серпантину, но доехали хорошо),

-яхта была не перегружена людьми, было довольно свободно,

-доброжелательный капитан и команда,

-на обед курица/рыба, паста, салат, потом чай и ещё потом арбуз. Еды достаточно. Напитки за свой счет.

Что касается красот-нужно быть готовыми, что места, где швартуются корабли у островов переполнены туристами. Нет, ПЕРЕПОЛНЕНЫ. Буквально: у берега 10-15 яхт по 40-80 человек. Это очень много. Буквально-друг у друга на головах все, между яхтами 10-15 см, плавать почти невозможно, в гротах очереди сделать фото. Маски с трубками вам не пригодятся, рыб мало и они неяркие. А,вот, коралловые тапочки будут кстати. Жаль, что нам об этом не сказали и мы не взяли их с собой из отеля.

Одно из мест купания-в открытом море, вода потрясающих оттенков и вокруг горы, это безумно красиво.

В целом: очень красивые места, потрясающего цвета вода, но нужно быть готовым к толпам. На фото толп не видно, мы постарались, чтобы создалось впечатление райского уединенного места)