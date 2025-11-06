Групповая экскурсия по Кемеру начинается у Часовой башни, главного символа города. Прогулка продолжается на площади и улице Ататюрка, где вы увидите памятник и фонтаны. В этнографическом парке Йорук вы узнаете
7 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Узнайте историю Кемера
- 🏛️ Посетите знаковые места
- 🌳 Насладитесь природой в парке
- ⛵ Полюбуйтесь яхтами
- 🌊 Прогуляйтесь по набережной
- 👥 Встретьтесь с местной культурой
- ❓ Задайте вопросы гиду
Что можно увидеть
- Часовая башня
- Площадь Ататюрка
- Улица Ататюрка
- Этнографический парк Йорук
- Парк «Лунный свет»
- Марина
- Набережная Кемера
Описание экскурсии
Часы на площади — белая часовая башня, главный символ центральной части города.
Площадь Ататюрка — центральная площадь с памятником выдающемуся лидеру и фонтанами.
Пешеходная улица Ататюрка — главная торговая улица с магазинами, ресторанами и барами.
Йорук — этнографический парк-музей под открытым небом. Здесь можно узнать о жизни кочевых тюрков.
«Лунный свет» — живописный парк с пляжем, дельфинарием, кафе и зонами отдыха.
Марина — пристань, откуда яхты отправляются в Средиземное море.
Набережная Кемера — здесь приятно прогуляться и полюбоваться видами моря и яхт.
Организационные детали
- Место и время начала экскурсии едины для всех участников
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Кемере, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Вход в этнографический парк бесплатный
- Экскурсия проводится без наушников
ежедневно в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Часовой башни
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Кемере
Провели экскурсии для 87998 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
6 ноя 2025
Время пролетело незаметно, легко, непринужденно. В своем ритме. Спасибо Ольге!
Полина
24 окт 2025
Благодарю гида Ольгу за экскурсию❤️Обаятельная женщина с огромным запасом знаний. Показала все самый интересные места в Кемере, ответила на все наши вопросы! Всем рекомендую!!!! 👍
Радмила
19 окт 2025
Ольга прекрасный рассказчик, большое количество исторической, связанной с разными эпохами информации.
Помимо исторических фактов, Ольга предоставила много рекомендаций по инфраструктуре Камера, где поесть, где что купить и где погулять.
Провели незабываемые 2 часа с огромным удовольствием. Спасибо!
Е
Евгений
17 окт 2025
Рекомендую данную экскурсию.
Марина
8 сен 2025
Сложно ожидать каких-то знаковых исторических достопримечательностей от молодого туристического города Кемер. До экскурсии мы гадали, что предложит нам экскурсовод, чем сможет наполнить предстоящие нам 2 часа прогулки? Каково же было
Входит в следующие категории Кемера
