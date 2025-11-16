Мои заказы

Часовая башня – экскурсии в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «Часовая башня» в Кемере, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
На машине
5 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
На машине
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€565 за всё до 3 чел.
Свидание с Кемером каждый день
Пешая
2 часа
6 отзывов
Водная прогулка
Свидание с Кемером каждый день
Познакомьтесь с Кемером через его символы: Часовая башня, площадь Ататюрка и этнографический парк. Уникальная возможность насладиться атмосферой города
Начало: У Часовой башни
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    16 ноября 2025
    Свидание с Кемером каждый день
    Отлично прогулялись с Ольгой, получили ответы на свои вопросы, связанные с информацией о сегодняшней жизни в Кемере, что и где
    читать дальше

    находится, как работает. Историческая справка также была с интересом нами воспринята, информация действительно интересная, места древние, многое о них можно рассказать. Рекомендую экскурсию👍

  • М
    Мария
    6 ноября 2025
    Свидание с Кемером каждый день
    Время пролетело незаметно, легко, непринужденно. В своем ритме. Спасибо Ольге!
  • П
    Полина
    24 октября 2025
    Свидание с Кемером каждый день
    Благодарю гида Ольгу за экскурсию❤️Обаятельная женщина с огромным запасом знаний. Показала все самый интересные места в Кемере, ответила на все наши вопросы! Всем рекомендую!!!! 👍
  • Р
    Радмила
    19 октября 2025
    Свидание с Кемером каждый день
    Ольга прекрасный рассказчик, большое количество исторической, связанной с разными эпохами информации.
    Помимо исторических фактов, Ольга предоставила много рекомендаций по инфраструктуре Камера, где поесть, где что купить и где погулять.
    Провели незабываемые 2 часа с огромным удовольствием. Спасибо!
  • Е
    Евгений
    17 октября 2025
    Свидание с Кемером каждый день
    Рекомендую данную экскурсию.
    Всем кто впервые или находиться не в самом городе и хочет узнать о Кемере обязательно берети, останетесь довольными.
    читать дальше

    Желею, что не взял экскурсию впервые дни отдыха. Было бы больше времени погулять по красивым локация города и сделать красивые фото.

  • М
    Марина
    8 сентября 2025
    Свидание с Кемером каждый день
    Сложно ожидать каких-то знаковых исторических достопримечательностей от молодого туристического города Кемер. До экскурсии мы гадали, что предложит нам экскурсовод, чем
    читать дальше

    сможет наполнить предстоящие нам 2 часа прогулки? Каково же было наше удивление, когда в ходе увлекательной беседы оказалось, что отведенные 2 часа истекли! Экскурс от Эллинов до Хеттского царства, от завоеваний Александра Македонского до падения Византии и становления Османской империи - знания и эрудиция гида Ольги позволят вам узнать даже больше, чем вы можете представить! От древности к современности - как русскоязычный житель Турции, Ольга поделится интересными рассказами о жизни современной Турции, ну и конечно покажет самые красивые места Кемера. Рекомендую пройти эту экскурсию в первые дни пребывания в городе - получите массу полезной информации, необходимой каждому туристу. Не думайте, что Кемер - это только ваш отель, пляж и ближайший супермаркет, пожертвуйте двумя часами свободного времени и впустите Турцию в свое сердце!

