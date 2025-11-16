Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€565 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Свидание с Кемером каждый день
Познакомьтесь с Кемером через его символы: Часовая башня, площадь Ататюрка и этнографический парк. Уникальная возможность насладиться атмосферой города
Начало: У Часовой башни
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия16 ноября 2025Отлично прогулялись с Ольгой, получили ответы на свои вопросы, связанные с информацией о сегодняшней жизни в Кемере, что и где
- ММария6 ноября 2025Время пролетело незаметно, легко, непринужденно. В своем ритме. Спасибо Ольге!
- ППолина24 октября 2025Благодарю гида Ольгу за экскурсию❤️Обаятельная женщина с огромным запасом знаний. Показала все самый интересные места в Кемере, ответила на все наши вопросы! Всем рекомендую!!!! 👍
- РРадмила19 октября 2025Ольга прекрасный рассказчик, большое количество исторической, связанной с разными эпохами информации.
Помимо исторических фактов, Ольга предоставила много рекомендаций по инфраструктуре Камера, где поесть, где что купить и где погулять.
Провели незабываемые 2 часа с огромным удовольствием. Спасибо!
- ЕЕвгений17 октября 2025Рекомендую данную экскурсию.
Всем кто впервые или находиться не в самом городе и хочет узнать о Кемере обязательно берети, останетесь довольными.
- ММарина8 сентября 2025Сложно ожидать каких-то знаковых исторических достопримечательностей от молодого туристического города Кемер. До экскурсии мы гадали, что предложит нам экскурсовод, чем
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Часовая башня»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в декабре 2025
Сейчас в Кемере в категории "Часовая башня" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 565. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.56 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2025 год по теме «Часовая башня», 40 ⭐ отзывов, цены от €25. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль