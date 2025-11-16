читать дальше

сможет наполнить предстоящие нам 2 часа прогулки? Каково же было наше удивление, когда в ходе увлекательной беседы оказалось, что отведенные 2 часа истекли! Экскурс от Эллинов до Хеттского царства, от завоеваний Александра Македонского до падения Византии и становления Османской империи - знания и эрудиция гида Ольги позволят вам узнать даже больше, чем вы можете представить! От древности к современности - как русскоязычный житель Турции, Ольга поделится интересными рассказами о жизни современной Турции, ну и конечно покажет самые красивые места Кемера. Рекомендую пройти эту экскурсию в первые дни пребывания в городе - получите массу полезной информации, необходимой каждому туристу. Не думайте, что Кемер - это только ваш отель, пляж и ближайший супермаркет, пожертвуйте двумя часами свободного времени и впустите Турцию в свое сердце!