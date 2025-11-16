Водная прогулка
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
11 дек в 02:30
13 дек в 02:30
€41
€58 за человека
Свидание с Кемером каждый день
Познакомьтесь с Кемером через его символы: Часовая башня, площадь Ататюрка и этнографический парк. Уникальная возможность насладиться атмосферой города
Начало: У Часовой башни
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия16 ноября 2025Отлично прогулялись с Ольгой, получили ответы на свои вопросы, связанные с информацией о сегодняшней жизни в Кемере, что и где
- ММария6 ноября 2025Время пролетело незаметно, легко, непринужденно. В своем ритме. Спасибо Ольге!
- ППолина24 октября 2025Благодарю гида Ольгу за экскурсию❤️Обаятельная женщина с огромным запасом знаний. Показала все самый интересные места в Кемере, ответила на все наши вопросы! Всем рекомендую!!!! 👍
- РРадмила19 октября 2025Ольга прекрасный рассказчик, большое количество исторической, связанной с разными эпохами информации.
Помимо исторических фактов, Ольга предоставила много рекомендаций по инфраструктуре Камера, где поесть, где что купить и где погулять.
Провели незабываемые 2 часа с огромным удовольствием. Спасибо!
- ЕЕвгений17 октября 2025Рекомендую данную экскурсию.
Всем кто впервые или находиться не в самом городе и хочет узнать о Кемере обязательно берети, останетесь довольными.
- ММарина8 сентября 2025Сложно ожидать каких-то знаковых исторических достопримечательностей от молодого туристического города Кемер. До экскурсии мы гадали, что предложит нам экскурсовод, чем
